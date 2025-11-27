Documentation de code par IA : avantages et conseils 

La documentation de code est un élément essentiel du processus de développement logiciel. Cependant, pour de nombreux développeurs logiciels, cette tâche peut prendre du temps et s’éloigner de leur objectif principal, à savoir l’écriture de code.
C’est là qu’intervient l’intelligence artificielle . Les outils basés sur l'IA générative utilisent des grands modèles linguistiques (LLM) pour optimiser la création et la mise à jour de la documentation. Les LLM de programmation ont été entraînés ou affinés à partir d'un jeu de données de programmation, en analysant la syntaxe, la structure et la sémantique du code source. À partir des schémas qu'ils en tirent, les modèles IA génèrent de la documentation élémentaire, telle que des commentaires de code intégrés qui expliquent des lignes ou des blocs de code, ainsi que des chaînes de documentation, ou « docstrings », qui décrivent une classe, une fonction, une méthode ou un module particulier.
Voici comment les outils d'IA peuvent améliorer les workflows de documentation du code, avec quelques conseils supplémentaires pour aider les équipes d'ingénierie logicielle à tirer le meilleur parti de l'IA pour la documentation du code.
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Le rapport sur l'État actuel du développement logiciel assisté par l'IA en 2025, publié par le programme de recherche DORA de Google Cloud, a révélé que 64 % des professionnels du développement logiciel interrogés utilisent l'IA pour rédiger de la documentation.1
L'automatisation peut faire gagner du temps et des efforts aux développeurs, en leur permettant de se concentrer davantage sur la conception d'algorithmes, la formulation de la logique et la résolution de problèmes. De plus, des assistants de codage comme Gemini Code Assist, GitHub Copilot et Tabnine peuvent être directement reliés à des environnements de développement intégrés (IDE) et des espaces de travail populaires tels qu’Eclipse, JetBrains et Visual Studio Code. Les programmeurs restent « en flux » pendant qu’ils codent, les assistants IA recommandant en temps réel des commentaires en ligne contextuels et des docstrings.
Conseil : la documentation générée par l'IA nécessite tout de même l'expertise d'un développeur humain pour compléter les détails manquants, notamment en ce qui concerne la logique avancée, les algorithmes complexes ou les cas limites. Le regard d'un codeur est également indispensable pour spotter les explications de code superflues, les commentaires redondants et les suggestions trop générales qui alourdissent le code.
La documentation du code est souvent négligée, en particulier lorsque des problèmes graves ou prioritaires deviennent plus urgents. Cela peut conduire à une documentation qui n’est pas synchronisée avec l’état actuel du référentiel. Des informations obsolètes peuvent entraver les futurs efforts de mise à jour du code et d'optimisation des performances, et ralentir l'intégration des nouveaux membres de l'équipe.
Les assistants IA peuvent contribuer à réduire la divergence, en reflétant rapidement les modifications de code dans la documentation. Des plateformes comme Mintlify, par exemple, disposent d'un agent IA qui met à jour les documents pertinents en fonction d'un lien de pull request permettant de fusionner les modifications de fonctionnalités.
La mise à jour de la documentation du code constitue un cas d'utilisation de plus en plus courant pour les équipes de développement logiciel. Selon l'enquête « Developer Survey 2025 (Enquête auprès des développeurs 2025) » de Stack Overflow, près d'un quart (24,8 %) des développeurs ont principalement recours à l'IA et plus d'un quart (27,3 %) y ont partiellement recours pour créer ou mettre à jour la documentation.2
Conseil : pour aller encore plus loin dans la gestion des mises à jour, intégrez la documentation du code générée par l'IA à votre pipeline d'intégration et de livraison continues (CI/CD). Assurez-vous de vérifier la compatibilité avec votre pile technologique existante et votre écosystème logiciel plus large. Par exemple, la plateforme GitBook propose la synchronisation de la documentation avec des systèmes de contrôle de versions basés sur Git tels que GitHub et GitLab.
Tout comme les conventions de codage, la documentation du code doit également respecter un style et une structure cohérents. Il peut s'avérer difficile de s'y conformer, en particulier pour les très grands projets d'entreprise et les dépôts open source comptant de nombreux contributeurs.
À l'instar des outils de révision de code par IA qui vérifient la qualité, la fonctionnalité et le style du code, les outils de documentation de code par IA peuvent analyser l'ensemble de la documentation et appliquer automatiquement les modifications nécessaires en matière de style et de structure. Nombre de ces outils d'IA respectent également les normes de documentation en fonction du langage de programmation, comme Javadoc pour Java, JSDoc pour JavaScript et Markdown pour Python et autres.
Conseil pratique : créez des modèles définissant les règles de style et de structure pour la documentation du code, puis entraînez ou affinez votre outil d’IA choisi sur ces modèles. Envisagez de former ou d’affiner votre générateur de documentation non seulement sur l’ensemble de votre base de code, mais également sur d’autres bases de connaissances de haut niveau ou de la documentation technique, notamment les schémas d’architecture, les organigrammes de conception et les documents relatifs aux exigences produit, afin d’ajouter davantage de contexte et d’améliorer la qualité de la documentation.
La documentation du code englobe également les types externes, qui s'adressent généralement aux clients et sont destinés aux développeurs et aux utilisateurs extérieurs à l'entreprise. Par exemple, la documentation de l'interface de programmation d’application (API) décrit les classes, fonctions, méthodes et modules disponibles des API publiques d’un projet logiciel.
Les générateurs de documentation peuvent produire de la documentation API dans divers formats, y compris HTML, PDF et XML, en réponse à des prompts en langage naturel. Ces outils pilotés par l’IA évaluent les fichiers de code pour générer des descriptions d'endpoints, les structures des paramètres de requête et les schémas de réponse, ainsi que des informations détaillées sur les exigences d'authentification et les codes d'erreur.
Conseil important : la documentation API générée par l’IA devra être relue par un développeur humain. Vérifiez le résultat afin de vous assurer qu'il est exact, complet et de grande qualité.
Moderniser le code hérité peut être un défi et nécessite donc un plan méticuleux. La première étape consiste à bien comprendre l’ensemble de la base de code en examinant toute documentation disponible. Cependant, les systèmes hérités ne disposent généralement pas d’une documentation suffisante, et la tâche incombe donc aux développeurs qui ont une maîtrise suffisante du système.
Les assistants de codage alimentés par l'IA, comme IBM Bob, peuvent faciliter le processus de modernisation. Ils ont été formés à différents langages de programmation, y compris les plus anciens, ce qui leur permet d’analyser une base de code, d’identifier les dépendances et de générer une documentation claire sur le code. Les développeurs peuvent ensuite utiliser la documentation générée par l'IA pour déboguer le code hérité et orienter leur approche de modernisation, qu'il s'agisse de refactorisation, de migration ou de réécriture de code.
Conseil principal : pour ne pas vous sentir dépassé, commencez par de petites étapes. Divisez le code source en modules plus petits et plus faciles à gérer, et documentez-les un par un. Choisissez un élément central ou essentiel, puis descendez progressivement dans la hiérarchie de la documentation pour aborder les aspects moins cruciaux ou secondaires.
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1. How are developers using AI? Inside our 2025 DORA report, Google, 23 septembre 2025
2. Developer Survey, Stack Overflow, 2025