Documentation de code par IA : avantages et conseils 

La documentation de code est un élément essentiel du processus de développement logiciel. Cependant, pour de nombreux développeurs logiciels, cette tâche peut prendre du temps et s’éloigner de leur objectif principal, à savoir l’écriture de code.

C’est là qu’intervient l’intelligence artificielle . Les outils basés sur l'IA générative utilisent des grands modèles linguistiques (LLM) pour optimiser la création et la mise à jour de la documentation. Les LLM de programmation ont été entraînés ou affinés à partir d'un jeu de données de programmation, en analysant la syntaxe, la structure et la sémantique du code source. À partir des schémas qu'ils en tirent, les modèles IA génèrent de la documentation élémentaire, telle que des commentaires de code intégrés qui expliquent des lignes ou des blocs de code, ainsi que des chaînes de documentation, ou « docstrings », qui décrivent une classe, une fonction, une méthode ou un module particulier.

Voici comment les outils d'IA peuvent améliorer les workflows de documentation du code, avec quelques conseils supplémentaires pour aider les équipes d'ingénierie logicielle à tirer le meilleur parti de l'IA pour la documentation du code.