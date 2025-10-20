Qu’est-ce que la documentation du code ?

L’approche documentation as code, ou « docs as code », traite la documentation comme du code logiciel. Cette approche gère la documentation avec les mêmes outils que le code source, notamment des systèmes de contrôle de version pour relire et suivre les modifications, des tests automatisés pour identifier les problèmes de mise en forme et de style, ainsi que l’intégration continue et la livraison continue (CI/CD) pour mettre à jour et déployer la documentation.

Alors que la documentation du code couvre la pratique plus large consistant à documenter le code, le docs as code est une stratégie spécifique et une approche plus technique de la rédaction documentaire.