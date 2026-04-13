Qu’est-ce qu’une requête pull ?

Une pull request (PR) est une méthode permettant de proposer des modifications à une base de code. Les développeurs logiciels placent le référentiel de code principal (également appelé référentiel) dans une branche distincte, valident le code dans cette branche pendant qu’ils travaillent et créent une requête pull pour signaler les modifications suggérées pour l'avis du code avant d’extraire ou de fusionner les modifications de la branche dans la base de code principale.

Les PR sont des mécanismes courants dans les référentiels Git tels que Bitbucket et GitHub. GitLab utilise le terme « merge request » au lieu de « pull request » pour désigner le même processus.

Les développeurs peuvent créer des pull requests en utilisant l’interface en ligne de commande (CLI) ou l’interface web. De nouvelles demandes d’extraction sont généralement ouvertes pour les correctifs, les mises à jour des dépendances, les nouvelles fonctionnalités ou le code remanié. Les pull requests simplifient les avis de code, maintiennent les bases de code à jour et favorisent la collaboration entre les membres des équipes de développement logiciel .