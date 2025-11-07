Les stratégies et outils CI/CD permettent aux développeurs de s’affranchir des processus manuels lourds et souvent fastidieux qui accompagnent le développement traditionnel.

Le développement traditionnel suit un processus linéaire et séquentiel, où chaque étape, dont la collecte des exigences, la conception, le codage, les tests manuels et le déploiement, doit être achevée avant le début de la suivante, même s’il existe de longs intervalles entre chaque phase.

Chaque développeur était chargé d’intégrer manuellement le code dans les nouvelles versions d’une application ou d’un service. Différentes parties du code ne fonctionnaient pas toujours bien ensemble, et les développeurs intégraient leurs modifications selon des calendriers variés (parfois à la dernière minute), ce qui rendait le processus d’intégration long et sujet aux erreurs, surtout pour les grandes équipes de développement.

Les tests logiciels étaient également peu fréquents. Les équipes mettaient généralement en œuvre d’importantes mises à jour par lots et en une seule fois (souvent après la mise en œuvre du code), ce qui permettait aux bugs de passer entre les mailles du filet et de s’accumuler dans la base de code. Lorsque des problèmes survenaient, les développeurs peinaient à déterminer quel changement avait provoqué le problème.

En conséquence, les équipes ont fait face à des tâches de débogage et d’assurance qualité plus complexes, des taux d’échec plus élevés et des sorties de code plus lentes. De leur côté, les utilisateurs ont constaté davantage d’erreurs logicielles et de bugs, et les entreprises ont perdu des revenus à cause de l’inefficacité des processus.

La CI/CD automatise la plupart des aspects de la création, des tests et de la publication des logiciels. Les pipelines automatisés mettent en œuvre une intégration, des tests et un déploiement continus tout au long du cycle de développement, afin d’améliorer l’efficacité et la fiabilité des pipelines.

Les modifications de code sont continuellement et progressivement fusionnées dans un référentiel partagé, construites et testées automatiquement après chaque commit, puis rapidement déployées (parfois plusieurs fois par jour). Les petites modifications et les commits fréquents de code permettent aux développeurs de détecter les problèmes plus tôt et d’effectuer des restaurations plus facilement.

Grâce aux outils CI/CD, les équipes connaissent immédiatement les résultats de chaque commit, et tout le monde peut voir l’état de chaque build, test et déploiement. Ces fonctionnalités contribuent à accroître la transparence des pipelines pour les équipes de développement et d’opérations et à simplifier la collaboration inter-équipes.