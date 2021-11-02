Qu’est-ce que GitOps ?

Dans un article de blog précédent, nous avons abordé la question de DevOps dans le domaine de l’edge computing ; ici, nous voyons comment GitOps peut être appliqué dans l’edge computing. Nous avons évoqué les trois facettes de l’edge computing :

Périphérie d’entreprise (enterprise edge)

Périphérie du réseau (network edge)

Appareil de périphérie (device edge ou far edge)

Sans oublier le cloud ou le centre de données de l’entreprise. Examinons ces domaines en détail. Outre les environnements edge, la figure 4 décrit également les trois domaines GitOps : infrastructure, services et application.

Cloud/centre de données de l’entreprise

L’edge computing se traduit par une prolifération des clusters OpenShift ou Kubernetes dans la plupart des centres informatiques. Il a le potentiel d’atteindre une échelle massive de centaines, voire de milliers de déploiements par client. En conséquence, les services informatiques des entreprises doivent gérer de multiples clusters d’exécution de conteneurs indépendants ou coopératifs exécutés sur site et/ou sur des clouds publics.

GitOps offre aux entreprises axées sur l’edge computing et l’IdO l’avantage majeur de pouvoir s’assurer que les clusters ont le même état souhaité (déployer une modification et annuler une modification sur plusieurs clouds).

Périphérie du réseau (network edge)

La méthodologie GitOps est applicable à la périphérie du réseau (network edge) puisque l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les fournisseurs de services de communication (CSP) est d’administrer l’orchestration, l’automatisation et la gestion de leurs réseaux. Bien que la 5G soit une aubaine pour les consommateurs, les réseaux définis par logiciel (SDN), le découpage du réseau avec différentes bandes passantes et un déploiement plus rapide compliquent la tâche des opérateurs de télécommunications.

Le pipeline de déploiement automatisé est l’un des moyens par lesquels les CSP peuvent fournir plus rapidement des services aux clients. Disposer d’un référentiel central et d’une approche déclarative pour le provisionnement de l’infrastructure de conteneurs permet d’accélérer la mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités et des demandes de modifications. Une telle méthodologie facilitera le provisionnement des VNF (Virtual Network Functions) et des CNF (Cloud-Native Network Functions) à la périphérie du réseau. La conteneurisation des composants du réseau permet de gérer de telles fonctions. Enfin, comme toute l’activité de configuration est enregistrée et stockée dans Git, la capacité de suivre les modifications à des fins de conformité et d’audit est essentielle. Vous trouverez dans les références quelques articles de blog de WeaveWorks à ce sujet :