Qu’est-ce que l’ingénierie de plateforme ?

L’ingénierie de plateforme offre de nombreux avantages, notamment :

Accélération de la mise sur le marché : les fonctionnalités d’automatisation et en libre-service d’une ingénierie de plateforme bien pensée accélèrent le processus de développement et permettent de proposer des fonctionnalités et des produits plus rapidement.

Amélioration de la productivité des développeurs : l’utilisation d’outils réutilisables et de workflows automatisés favorise un état d’esprit orienté produit, permettant aux développeurs de se concentrer sur l’écriture de code et la création de fonctionnalités plutôt que sur la gestion des problèmes d’infrastructure et d’outils.

Cohérence et normalisation des environnements : des outils et des processus uniformes contribuent à garantir la cohérence entre les environnements de développement, réduisant ainsi la variabilité et les conflits potentiels.

Efficacité des opérations : l’utilisation de l’IaC automatise la gestion et l’orchestration de l’infrastructure. Ce provisionnement automatisé simplifie la tâche des développeurs, des équipes Opérations et DevOps, et facilite l’intégration continue.

Amélioration de l’expérience des développeurs : l’ingénierie de plateforme améliore considérablement l’expérience des développeurs en réduisant la charge cognitive et en améliorant le workflow. Ils peuvent ainsi se concentrer sur le codage plutôt que sur la gestion de l’infrastructure, facilitant ainsi l’intégration avec les fournisseurs de services externes et améliorant l’expérience front-end des utilisateurs.

Amélioration de la sécurité et de la conformité : les pratiques de sécurité et les mesures de conformité intégrées, y compris celles liées au DevSecOps, utilisent des solutions open source pour développer des applications qui respectent les normes du secteur.

Réactivité proactive : la surveillance active, les indicateurs de performance et les améliorations fondées sur les données permettent aux équipes de plateforme de résoudre rapidement les problèmes et les blocages et d’optimiser l’environnement de développement.

Opérations de plateforme fiables : la surveillance et la résolution proactives des problèmes permettent d’apporter des solutions rapides aux problèmes liés aux outils ou aux tâches, ce qui contribue à minimiser les temps d’arrêt et à maintenir la productivité.

Qualité supérieure du projet : la rationalisation des processus donne aux développeurs plus de temps pour travailler sur les projets principaux, effectuer des tests approfondis et répondre à des normes plus élevées. Renforcer la qualité et la fiabilité des logiciels livrés améliore la réputation des équipes produit, des chefs de produit et de l’ensemble de l’organisation.

Solutions évolutives et flexibles : l’ingénierie de plateforme permet d’assurer des déploiements et des mises à jour sans frictions. Ces plateformes peuvent gérer des workloads plus importants, y compris dans le cadre d’une architecture de microservices.