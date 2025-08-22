Supposons que vous commandiez des plats pour un dîner, et que le robot de livraison se retrouve bloqué parce qu’il ne peut pas circuler sur les trottoirs accidentés de votre quartier. Ou parce que son système GPS n’est pas équipé pour contourner une rue fermée à proximité.

Ou pire encore, le robot arrive mais sans votre repas : un cybercriminel a piraté les protocoles d’authentification du service de livraison et a pris votre repas (et vos données personnelles).

En l’absence de pratiques de test et de sécurité avancées, adaptées aux environnements logiciels et aux cybermenaces d’aujourd’hui, les équipes DevOps et les utilisateurs finaux peuvent rencontrer ces problèmes plus fréquemment. Mécontents, de nombreux clients se tourneraient vers un autre service de livraison (personne n’aime être privé de son repas), et l’entreprise verrait son chiffre d’affaires baisser.

Les outils d’IA agentique aideront l’équipe de développement du service de livraison à éviter de tels problèmes. Par exemple, l’équipe pourra utiliser des agents pour créer une suite de tests complète afin d’identifier les failles et les vulnérabilités pendant la phase de codage, bien avant que les robots de livraison ne se chargent de leur première commande.

En fait, les outils d’IA agentique peuvent employer des « équipes » multi-agents pour créer des jumeaux numériques haute fidélité, qui simulent les défis que les robots sont susceptibles de rencontrer. Cela permettra aux développeurs de tester le comportement du code et les interactions des dépendance avant de procéder au codage. Il s’agit d’un « shift left », qui consiste à intégrer les pratiques de test et d’assurance qualité plus tôt dans le cycle de développement logiciel.

Compte tenu de la complexité des systèmes logiciels modernes et de la demande d’agilité et de collaboration accrues, le principe de détection précoce a évolué vers une pratique DevSecOps plus complète, le « shift everywhere ». Cette approche vise à « automatiser l’intégration de la sécurité et des pratiques de sécurité à chaque phase du cycle de développement logiciel ».

Cette tâche complexe d’un point de vue pratique et culturel pousse de nombreuses entreprises à explorer davantage le potentiel de l’IA en matière de DevOps. Parmi les technologies les plus récentes, citons l’IA agentique, dotée des capacités suivantes :

Exécuter des tâches multi-étapes. Les agents IA décomposent les objectifs de haut niveau en sous-tâches qu’ils accomplissent en plusieurs étapes.

S’adapter en temps réel. Les agents IA adaptent leur comportement et leurs plans en fonction des informations qu’ils reçoivent ou de l’évolution des conditions.

Collaborer sur l’orchestration des tâches et des workflows. Les systèmes d’IA agentique peuvent se coordonner et communiquer avec d’autres agents IA pour atteindre les objectifs communs.

S’améliorer au fil du temps. Grâce à des fonctionnalités telles que l’apprentissage par renforcement, les agents d’IA apprennent de leurs expériences, améliorent leur prise de décision et ajustent leur stratégie au fil du temps.

Les outils d’IA agentique proposent également des capacités de prise de décision autonome, et les entreprises sont enthousiasmées par ces possibilités.

Selon l’IBM Institute for Business Value (IBM IBV), « 86 % des dirigeants estiment que d’ici 2027, les agents IA amélioreront l’automatisation des processus et de la refonte des workflows ». Près de 80 % des cadres supérieurs ont déjà adopté une forme d’IA agentique, et 19 % des entreprises la déploient à grande échelle.

Les agents IA intelligents peuvent désormais orchestrer le développement, le déploiement, la surveillance et la mise à niveau des logiciels. Ils facilitent les pratiques « shift left » et « shift everywhere » pour les développeurs qui, surchargés, ne sont pas toujours en mesure de tester ni de sécuriser minutieusement les logiciels avant de les déployer.