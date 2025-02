watsonx Code Assistant : La solution watsonx Code Assistant utilise l’IA générative pour accélérer le développement, tout en respectant les principes de confiance et de sécurité. Avec watsonx Code Assistant, les développeurs peuvent réduire les erreurs, minimiser la courbe d’apprentissage et créer un code de qualité grâce à la génération, à la mise en correspondance et à la modernisation du code.

Codacy : Codacy propose des processus de révision de code automatisés prenant en charge les langages tels que JavaScript et Python, permettant aux développeurs de maintenir la qualité du code dans tous leurs projets. Le processus d’onboarding est conçu pour s’intégrer de façon fluide dans les workflows logiciels, permettant aux équipes de détecter les problèmes à un stade précoce.

DeepCode : DeepCode utilise l’IA pour analyser le code en temps réel et fournir des informations exploitables pour les projets open source. Cet outil améliore l’expérience d’intégration des nouveaux développeurs en identifiant les pièges les plus courants et en promouvant les bonnes pratiques en matière d’ingénierie logicielle.

Bito AI : Avec son interface intuitive et ses révisions de code alimentées par l’IA, Bito AI vise à rationaliser l’intégration des équipes d’ingénierie logicielle. Il peut instantanément fournir des commentaires et des recommandations exploitables, et aider les nouveaux membres de l’équipe à s’adapter rapidement aux normes et aux bonnes pratiques de codage de l’entreprise.

PullRequest : PullRequest fournit à la fois des informations pilotées par l’IA et une expertise humaine, facilitant ainsi le processus d’intégration des équipes d’ingénierie logicielle. La plateforme favorise la collaboration et le partage des connaissances afin d’encourager les nouveaux développeurs à apprendre de réviseurs expérimentés.

Coderabbit : Coderabbit est une plateforme de révision de code par IA qui s’appuie sur des outils d’IA pour réaliser des analyses et donner des commentaires clairs. Il fournit des révisions semblables à celles d’évaluateurs humains, et il est personnalisable, car il fonctionne avec tous les langages de programmation.