6 façons d’améliorer la productivité des développeurs grâce à l’IA et au-delà

Cependant, la productivité de l’ingénierie logicielle ne se limite pas à la vitesse et à l’efficacité. Elle inclut également l’efficacité, la qualité du code et l’expérience du développeur. Dans certains de ces domaines, l’IA peut plus nuire qu’aider.

Une étude menée par l’entreprise de recherche METR a révélé que les outils d’IA pourraient en réalité ralentir les développeurs dans certains cas. Les personnes interrogées ont rapporté quelques facteurs pouvant expliquer la réduction de la vitesse, notamment des outils d’IA qui performent moins bien dans des environnements de développement grands et complexes et le manque de contexte tacite vital ou de connaissances de ces outils.

L’enquête développeur 2025 de Stack Overflow a révélé des résultats similaires. Les personnes interrogées ont indiqué que leur principale source de frustration concernant les outils d’IA était de devoir composer avec des solutions « qui sont presque bonnes, mais pas tout à fait », suivie par le processus fastidieux de débogage des lignes de code générées par l’IA. Les développeurs interrogés ont également déclaré qu’ils se tourneraient toujours vers une autre personne pour obtenir de l’aide lorsqu’ils ne font pas confiance aux réponses de l’IA, ont des préoccupations éthiques ou de sécurité concernant le code, veulent apprendre les bonnes pratiques ou lorsqu’ils sont bloqués et ne peuvent pas expliquer le problème.

Le contact humain est donc d'autant plus précieux pour cultiver des développeurs performants et productifs. L'IA devient un outil indispensable pour le développement de logiciels, mais ce n'est pas une baguette magique. Le développement logiciel nécessite toujours l’entrée d’humains pour rester efficace. Voici six façons d'améliorer la productivité des développeurs de logiciels, avec et au-delà de l'IA.