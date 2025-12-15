6 façons d’améliorer la productivité des développeurs grâce à l’IA et au-delà

L’intelligence artificielle transforme la façon dont les développeurs logiciels codent et rend les développeurs individuels et leurs équipes plus productifs. L’IA générative, en particulier, peut stimuler la productivité des équipes de développement de logiciels. Dans une enquête menée par le cabinet de conseil en gestion McKinsey, les entreprises de logiciels les plus performantes ont enregistré des améliorations de 16 à 30 % de la productivité des équipes et des gains de 31 à 45 % au niveau de la qualité logicielle grâce à l’IA.1
Cependant, la productivité de l’ingénierie logicielle ne se limite pas à la vitesse et à l’efficacité. Elle inclut également l’efficacité, la qualité du code et l’expérience du développeur. Dans certains de ces domaines, l’IA peut plus nuire qu’aider.
Une étude menée par l’entreprise de recherche METR a révélé que les outils d’IA pourraient en réalité ralentir les développeurs dans certains cas. Les personnes interrogées ont rapporté quelques facteurs pouvant expliquer la réduction de la vitesse, notamment des outils d’IA qui performent moins bien dans des environnements de développement grands et complexes et le manque de contexte tacite vital ou de connaissances de ces outils.
L’enquête développeur 2025 de Stack Overflow a révélé des résultats similaires. Les personnes interrogées ont indiqué que leur principale source de frustration concernant les outils d’IA était de devoir composer avec des solutions « qui sont presque bonnes, mais pas tout à fait », suivie par le processus fastidieux de débogage des lignes de code générées par l’IA. Les développeurs interrogés ont également déclaré qu’ils se tourneraient toujours vers une autre personne pour obtenir de l’aide lorsqu’ils ne font pas confiance aux réponses de l’IA, ont des préoccupations éthiques ou de sécurité concernant le code, veulent apprendre les bonnes pratiques ou lorsqu’ils sont bloqués et ne peuvent pas expliquer le problème.
Le contact humain est donc d'autant plus précieux pour cultiver des développeurs performants et productifs. L'IA devient un outil indispensable pour le développement de logiciels, mais ce n'est pas une baguette magique. Le développement logiciel nécessite toujours l’entrée d’humains pour rester efficace. Voici six façons d'améliorer la productivité des développeurs de logiciels, avec et au-delà de l'IA.
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Certaines parties du processus de développement de logiciels peuvent tirer avantage de l’automatisation assistée par l’IA. DevOps en est un excellent exemple, qui automatise un cycle de développement agile grâce à l’intégration continue et à la livraison continue (CI/CD).
S’inspirant du livre DevOps, les équipes d’ingénierie logicielle peuvent automatiser des tâches répétitives ou de routine afin d’accélérer et de simplifier leurs workflows et de rediriger leurs efforts vers des initiatives plus productives, telles que l’optimisation du code ou la création de nouvelles fonctionnalités. Les outils d’infrastructure en tant que code (IaC), par exemple, peuvent automatiser l’installation et la configuration pour une intégration rapide des nouveaux développeurs et pour assurer la cohérence entre les environnements de développement, de test et de production.
D’autres outils d’automatisation incluent les linters et les systèmes de revue de code IA qui analysent le code à la recherche de problèmes stylistiques et d’erreurs de programmation, des plateformes de sécurité alimentées par l’IA pour identifier les vulnérabilités, et les applications de test de code pilotées par l’IA pour vérifier la fonctionnalité, la qualité et la performance.
Lorsqu’on leur confie une tâche, les développeurs ont tendance à se lancer directement dans la programmation. Mais le fait d’élaborer la conception avant de la traduire en code peut vous faire gagner du temps à long terme en vous évitant d’avoir à déboguer ou à remanier des solutions imparfaites. Un organigramme, un plan ou un schéma, même approximatif, peut vous aider à réfléchir et à concevoir la mise en œuvre la plus optimale.
Les chefs d’équipe doivent également fixer des objectifs clairs lorsqu’ils confient des tâches à chaque développeur afin qu’il puisse budgétiser son temps et ses efforts en conséquence pour obtenir les résultats escomptés. De plus, le fait de donner aux ingénieurs logiciels l’autonomie dont ils ont besoin pour aborder un problème à leur manière leur donne le sentiment d’appartenance et de détermination, car ils peuvent contribuer à l’amélioration et à l’évolution des logiciels qu’ils développent. Une telle liberté de découverte peut même permettre aux développeurs de déplacer de l’optimisation à l’innovation.
De nombreux artistes produisent leurs meilleures œuvres lorsqu’ils sont « dans la zone », un état de concentration intense qui favorise des performances optimales. Comme le codage peut également être considéré comme une forme d’art, libérer la créativité d’un ingénieur logiciel implique de lui donner le temps et l’espace nécessaires pour atteindre un « état de flux » et rester « dans le flux ».
Pour les développeurs, cela signifie qu’il faut trouver les heures les plus productives et les consacrer à du temps de codage dédié. Essayez de réduire les distractions pendant cette période pour rester concentrée, par exemple en interrompant les notifications par e-mail et par messagerie. Assurez-vous également de prévoir des interruptions entre les deux pour récupérer votre énergie.
Pour les responsables de l’ingénierie logicielle, cela signifie respecter les limites définies par chaque membre de l’équipe en ce qui concerne l’état du flux. Vous pouvez même réserver des plages horaires dans leurs calendriers pour des sessions de programmation en concentration totale, des séances de travail approfondi en groupe ou de courtes sessions de codage.
De nombreux éléments peuvent perturber la journée d’un développeur, notamment des réunions inutiles, des problèmes graves et des correctifs urgents. Pour y remédier, les développeurs ont souvent recours au changement de contexte et au multitâche. Une telle fragmentation fréquente peut épuiser les ressources mentales des développeurs et conduire à un burn-out.
Les chefs d’équipe peuvent aider à gérer les priorités et les travaux en cours. Envisagez de créer une liste hebdomadaire ou bihebdomadaire de membres de l’équipe chargés d’enquêter sur les problèmes de grande gravité et de les résoudre. N’incluez que les membres essentiels dans les réunions et définissez des ordres du jour ciblés dès le départ.
Élaborez des modèles de solutions structurées à des problèmes difficiles ou à des tâches courantes afin que les membres de l’équipe puissent les réutiliser plutôt que de réinventer la roue. Des guides de normes de codage et d’autres bonnes pratiques pour aider les développeurs à trouver rapidement une approche appropriée et à éviter la lassitude des décisions. Mettez à jour la documentation du code afin de réduire le temps passé à naviguer dans la base de code. Dans beaucoup de ces scénarios, l’IA peut aider, comme des agents d’IA qui synchronisent la documentation avec l’état actuel du dépôt ou des assistants de codage alimentés par l’IA comme Claude Code, Cursor, GitHub Copilot et IBM Bob qui appliquent automatiquement les styles et standards de codage nécessaires et facilitent les workflows des requêtes pull.
En réduisant la charge cognitive, les développeurs acquièrent une plus grande puissance cérébrale pour la programmation et la résolution de problèmes.
Un environnement de travail en génie logiciel qui favorise l’apprentissage et la croissance permet non seulement d’améliorer les compétences des développeurs, mais aussi de les motiver. Selon l’enquête mondiale sur les espoirs et les craintes du personnel en 2025 de PwC, « les employés qui se sentent soutenus dans leur développement professionnel sont 73 % plus motivés que ceux qui déclarent pour autant d’assistance. »2 Les programmeurs motivés sont potentiellement plus impliqués et plus productifs, ce qui peut à terme renforcer leur satisfaction professionnelle et favoriser leur fidélisation.
Les opportunités typiques de renforcement des compétences incluent l’inscription à des cours en ligne et la participation à des conférences et à des ateliers pertinents. D’autres méthodologies d’amélioration continue comprennent les avis de code, le mentorat et la programmation en binôme. Ces expériences pratiques permettent aux membres de partager des raccourcis, des stratégies et des informations, contribuant ainsi à une culture qui valorise la collaboration, le soutien et le travail en équipe.
Les compétences en codage et l’expertise dans le domaine sont essentielles, mais les programmeurs doivent également canaliser ces compétences et cette expertise par le biais d’outils de haute qualité. Il s’agit notamment des environnements de développement intégré (IDE), des langages de programmation et des cadres des exigences, des logiciels de gestion de projet et des systèmes de contrôle de version, pour n’en citer que quelques-uns.
Assurez-vous que ces outils s’intègrent de façon fluide avec les workflows de développement et les processus de livraison des logiciels afin d’accélérer le rythme de création des logiciels et de réduire les frictions dans le développement. Optez pour des technologies modernes qui ont fait leurs preuves afin d’éviter la dette technique associée aux systèmes héritage et aux architectures monolithiques.
En termes de cadres et de langages, choisissez ceux qui non seulement correspondent aux résultats métier et aux exigences du projet, mais qui correspondent aussi aux capacités de votre équipe. Une documentation solide peut aider à résoudre rapidement les problèmes, tandis qu’une communauté active peut apporter son soutien.
L’adage selon lequel on ne peut pas améliorer ce que l’on ne mesure pas s’applique également à la productivité des développeurs. Les entreprises technologiques et les organismes de recherche ont introduit différents indicateurs, DORA et SPACE étant des critères de référence populaires pour mesurer la productivité des développeurs.
En tant que programme de recherche de longue date de Google Cloud, DORA vise à « comprendre les capacités qui guident la livraison des logiciels et la performance des opérations. » Voici ses cinq indicateurs clés :
Le délai de modification (également appelé temps de cycle) mesure le temps nécessaire pour qu’une modification de code ou un engagement soit mis en production.
La fréquence de déploiement mesure la fréquence à laquelle une équipe déploie des modifications en production.
Le temps de récupération par échec du déploiement (anciennement appelé temps moyen de récupération ou MTTR) mesure le temps nécessaire à la reprise après des échecs de déploiement.
Les indicateurs DORA représentent des mesures quantitatives qui peuvent indiquer des goulots d’étranglement en termes de stabilité et de débit des modifications logicielles.
Parallèlement, des chercheurs de GitHub et de Microsoft ont créé le cadre des exigences SPACE composé de ces indicateurs de productivité :
Satisfaction et bien-être
Performances
Activité
Communication et collaboration
Efficacité et débit
Les indicateurs SPACE peuvent être plus difficiles à mesurer car ils sont plus qualitatifs et subjectifs. Les enquêtes en temps réel peuvent s’avérer utiles, car elles permettent de recueillir des données à certains moments précis.
La combinaison de mesures quantitatives et qualitatives offre une vision plus équilibrée à la fois de la performance individuelle et de la performance de l’équipe. Établissez des indicateurs de référence auxquels vous pourrez vous comparer au fil du temps, et envisagez de mettre en œuvre ou d’adopter un tableau de bord pour mieux visualiser les indicateurs de productivité des développeurs. Évitez de vous fixer sur un seul indicateur et choisissez ceux qui comptent le plus pour votre équipe afin qu’elle puisse se concentrer sur les bons.
Surtout, n’oubliez pas de considérer les indicateurs non pas comme des objectifs, mais comme des guides. Sinon, les développeurs s’efforcent davantage de les satisfaire que d’apporter de la valeur, nuisant à la productivité au lieu de tirer avantage. Les résultats de ces mesures indiquent ce qui doit être amélioré et vous lancent sur la voie d’une équipe d’ingénierie logicielle plus productive.
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1. Unlocking the value of AI in software development, McKinsey, 3 novembre 2025
2. Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025, PwC, 12 novembre 2025