L’IA accélère-t-elle vraiment le codage ?

L’autre moitié des résultats de l’étude est tout aussi intéressante : les développeurs s’attendaient à ce que l’IA accélère leur travail de 24 % avant de commencer. Pourtant, même après avoir constaté un ralentissement de 19 %, ils continuaient à penser que l’IA leur avait fait gagner 20 % de temps.

Qu’est-ce qui explique cet écart de perception ? Nous avons interrogé Nate Rush, de METR, l’un des auteurs de l’étude. « C’est une excellente question, à laquelle notre travail ne répond pas entièrement, a déclaré M. Rush à IBM Think. Idéalement, les travaux futurs exploreront plus en détail comment les attentes des développeurs concernant l’utilité de l’IA influencent leur utilisation des outils [et] pourquoi cet écart de perception existe. »

Au-delà de la perception, l’étude soulève un certain nombre de questions importantes : le gain de temps est-il le seul moyen de mesurer la productivité des développeurs ? Comment des indicateurs tels que la qualité du code et l’impact sur l’équipe s’intègrent-ils dans le tableau d’ensemble ?

« Notre étude ne porte que sur le gain de temps, qui n’est qu’une mesure d’un aspect de la productivité, a déclaré M. Rush. Il n’existe pas d’indicateur unique, mais plutôt un ensemble d’indicateurs qui fournissent des informations sur l’impact des outils d’IA. » Il ajoute que, bien que cette étude se soit concentrée sur le temps, son équipe a trouvé le cadre SPACE de la productivité des développeurs (acronyme de Satisfaction, Performance, Activité, Communication et Efficacité) utile pour réfléchir aux orientations futures.

Autre question : les versions du modèle, en l’occurrence Claude 3.5 et 3.7 Sonnet, ont-elles pu influencer le temps de performance ? « Voici la réalité, a déclaré M. Hay. Je pense que les versions ont leur importance. Claude 4 Sonnet est nettement meilleur. Claude 4 Opus est nettement meilleur. Nous ne parlons pas d’une légère amélioration, mais d’une amélioration considérable. »

Selon Quentin Anthony, l’un des 16 participants à l’étude, l’élément humain est un autre facteur important à prendre en compte. « Nous aimons dire que les LLM sont des outils, mais nous les traitons plutôt comme une solution miracle, a-t-il écrit sur X. Les LLM sont un gros bouton de raccourci dopaminergique qui peut résoudre votre problème d’un seul coup. Continuez-vous à appuyer sur le bouton qui a 1 % de chances de tout régler ? C’est beaucoup plus agréable que l’alternative pénible, du moins pour moi. » (Anthony a ajouté que les distractions liées aux réseaux sociaux sont un autre moyen facile de causer des retards.)

Alors, à mesure que les assistants de codage d’IA évoluent et s’améliorent, où auront-ils l’impact le plus durable à long terme sur le développement logiciel ? « Une fois qu’ils seront stables, fiables et utiles, je pense que les assistants de codage trouveront leur place dans la couche QA (test, assurance qualité, accessibilité), déclare M. Hagerty. Les tâches contraignantes et basées sur des règles sont les meilleures applications de ces outils. »

En effet, selon lui, écrire du code est fondamentalement différent de le vérifier. « Le codage en soi est une activité créative. Il s’agit de construire quelque chose à partir de rien dans un écosystème unique. Les assistants d’IA ne saisissent pas cette nuance. Mais ils peuvent probablement effectuer des tests à l’aide d’un système de règles plus générales et universelles. »