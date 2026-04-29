Was ist Cloud-Governance?

Cloud-Governance-Strategien helfen Unternehmen, die Herausforderungen zu bewältigen, die häufig mit der Cloud-Einführung verbunden sind, darunter Komplexität, Angriffsflächenmanagement, Schatten-IT und Kostenmanagement.

Im Allgemeinen hat sich die Einführung von Cloud-Lösungen als Segen für Unternehmen erwiesen. Cloud-Services ermöglichen es Entwicklungs- und Betriebsteams, Ressourcen schnell hoch- oder herunterzuskalieren, um der Nachfrage gerecht zu werden (anstatt Hardware zu überdimensionieren, um Spitzenkapazitäten zu bewältigen), was die Flexibilität von IT-Umgebungen erhöht. Sie helfen Entwicklern, Infrastruktur in wenigen Minuten bereitzustellen, was den Prozess des Aufbaus, Tests und Bereitstellen neuer Anwendungen und Dienste beschleunigt.

Cloud-Service-Anbieter gestalten ihre Plattformen außerdem häufig mit Redundanz- und Notfallwiederherstellungsfunktionen, die die Systemverfügbarkeit über Regionen hinweg erhöhen.

Cloud-Computing ist jedoch nicht ohne Herausforderungen.

Cloud-Umgebungen sind von Natur aus komplex, wobei die meisten Unternehmen Cloud-Services in riesigen, geografisch verteilten Hybrid Cloud- und Multicloud-Umgebungen bereitstellen.

Cloud-Services fügen zudem mehr internetfähige Endpunkte – Webanwendungen, Programmierschnittstellen (APIs), Lastenverteilung– einer IT-Umgebung hinzu, was die Angriffsfläche erheblich erweitert. Größere Angriffsflächen schaffen mehr Möglichkeiten für Sicherheitsprobleme und Datenverletzungen. Laut dem IBM Data Breach Kostenreport 2025 betreffen 30 % des Data Breach Daten, die über mehrere Umgebungen verteilt sind.

Mitarbeiter und Abteilungen können oft ohne Genehmigung ihre eigenen Cloud-Tools einrichten, was ein unkontrolliertes Wachstum von Diensten ohne klare Eigentümerpfade oder Managementpraktiken fördert. Dieses Phänomen – genannt „Cloud Sprawl“ – macht es Teams nahezu unmöglich, jedes Asset, jedeWorkload, jeden Datenfluss und jede Identität in Clouds, Rechenzentren und Regionen zu sehen. Es wird schwierig, den Überblick über die Vorgänge in den Cloud-Systemen zu behalten und die Cloud-Ausgaben zu verwalten.

Fast die Hälfte (44 %) aller Unternehmen hat nur begrenzten Einblick in ihre Cloud-Ausgaben. Die unverwalteten Datenquellen (Schattendaten), die sich in weitläufigen Cloud-Umgebungen verbreiten, sind attraktive Ziele für Cyberkriminelle, sodass Cloud-Sprawl auch erhebliche Risiken und Schwachstellen in der Datensicherheit darstellen kann.

Und da Cloud-Umgebungen Daten benötigen, um dezentrale Plattformen und Dienste zu durchlaufen, kann es schwierig sein, auf jede Komponente richtige Verschlüsselungsprotokolle und Zugriffskontrollen anzuwenden.

Cloud-Governance-Initiativen helfen Unternehmen, eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für Cloud-Richtlinien und Best Practices zu schaffen, die klarere, datengetriebene Entscheidungen ermöglicht. Teams können einheitliche Leitplanken und Sicherheitskontrollen für alle Cloud-Umgebungen einrichten. Die gleichen Regeln gelten für alle Cloud-Ressourcen, und der gesamte Sicherheitsstatus der IT-Umgebung wird stärker.

Governance ermöglicht es Unternehmen, zu standardisieren, wie Umgebungen erstellt werden, wem was gehört und wie Änderungen vorgenommen werden, sodass verschiedene Teams genehmigte Cloud-Ressourcen sicher und einfach nutzen können. Ein solides Governance-Modell klärt zudem Rollen und Verantwortlichkeiten bei der Entscheidungsfindung in der Cloud. Wenn mit einem Cloud-Workload etwas schiefgeht, weiß jeder, welcher Nutzer für das Problem verantwortlich ist. Diese erhöhte Standardisierung und Rollenklarheit tragen dazu bei, die operative Effizienz in allen Abteilungen zu steigern.

Cloud-Governance unterstützt die zentrale Überwachung und Berichterstattung über die Cloud-Nutzung und bietet Benutzern so einen besseren Einblick in Cloud-Umgebungen. Diese Funktionen helfen Unternehmen, Cloud-Ausgaben zu verfolgen, Kosten auf bestimmte Personen oder Aktionen abzubilden und Cloud-Budgets im Zeitverlauf zu optimieren.

Darüber hinaus können Cloud-Governance-Frameworks Unternehmen dabei helfen, sicherzustellen, dass Cloud-Investitionen einen messbaren Wert liefern, anstatt nur mehr High-End-Technologie in die Architektur aufzunehmen.

Die Integration neuer und aufkommender Technologien in eine IT-Umgebung hat erhebliche Vorteile, aber diese Technologien müssen einem klaren Zweck dienen. Gute Unternehmensführung erfordert, dass Teams Cloud-Entscheidungen direkt mit Geschäftsergebnissen verknüpfen und den Nutzen neuer Investitionen klar darlegen, bevor sie Cloud-Dienste erweitern. Dies fördert die Kostenoptimierung.

Unternehmen nutzen häufig Cloud-Governance-Lösungen für die Implementierung von Cloud-Governance-Frameworks. Diese Lösungen umfassen eine Reihe fortschrittlicher Cloud-Management-Tools, die Regierungspraktiken und die Durchsetzung von Richtlinien automatisieren. Die umfassende Funktionalität von Cloud-Governance-Lösungen trägt dazu bei, die Komplexität der Cloud-Governance zu reduzieren, so dass Unternehmen die Durchsetzung im gesamten IT-Ökosystem rationalisieren können.