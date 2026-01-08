存储 人工智能

发布日期 2026年1月8日
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

AI 存储的定义

AI 存储指专为满足人工智能 (AI)机器学习 (ML) 工作负载对海量数据集、高速数据访问及高强度计算需求而优化的数据存储系统。

AI 创新正在飞速发展，AI 项目既需要能够适应数据增长扩大的存储架构，也需要满足 AI 驱动型工作负载对性能、可扩展性及低延迟访问的要求。

根据 Precedence Research 的研究，全球人工智能驱动存储市场规模预计将从 2025 年的 359.5 亿美元增长至 2034 年的约 2552.4 亿美元。年复合增长率 (CAGR) 预计达 24.42%。1AI 和 ML 的加速融合，加之各行业 AI 存储用例的增加，正持续推动市场增长。

AI 存储为何重要？

企业正通过现代化数据存储基础设施来挖掘 AI、ML 及高级分析技术的商业潜力。然而，数据与工作负载分散在不同地域、AI 训练与推理工作负载耗时增加等问题正带来挑战。此外还需应对图形处理器 (GPU) 等按需资源的成本压力与稀缺性问题。 

IBM 商业价值研究院 (IBV) 的研究表明，62% 的高管人员预计其所在企业将在三年内全面应用 AI 技术。但仅 8% 的受访者认为现有 IT 基础架构能完全满足其 AI 需求。

展望未来，仅 42% 的受访者相信现有基础设施能承载高级 AI 模型的数据量与计算需求。同样，仅 46% 的受访者预计现有设施可支持大规模实时推理任务。

AI 工作负载需要能够减少数据处理瓶颈的系统——这些瓶颈会拖慢模型训练微调推理进程。同时还需要可扩展的存储系统来处理持续增长的数据集，尤其是生成式 AI大语言模型 (LLM) 工作负载相关的数据。

为满足这些需求，AI 存储可通过应用编程接口 (API)，与开源及专有的 ML、深度学习框架实现无缝集成。此功能能够加速 LLM 训练与模型开发进程，并提升整个 AI 系统的整体性能。

AI 学院

利用混合云实现 AI 就绪

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
AI 存储与传统存储对比

传统数据存储适用于通用商业应用程序，而 AI 存储则为高效且经济地训练和运行复杂的数据密集型 AI 模型提供基础支撑。

传统存储虽能处理结构化和非结构化数据，但其设计针对具有可预测模式的典型商业工作负载，并不适用于分布式系统上的模型训练及大规模推理任务。

AI 存储指用于存储和管理数据以训练和运行 AI 基础设施的系统，包括数据湖云存储及数据库。它专为处理海量非结构化数据（如图像、音频、视频、传感器数据）而设计。

这类数据需要能够提供高 IOPS（每秒输入/输出操作次数）和超低延迟的存储系统，在模型训练与推理阶段尤为关键。

总而言之，传统存储与 AI 存储的核心差异可归结为工作负载规格的不同。传统存储为稳定、可预测的操作而构建，而 AI 工作负载 在其全生命周期中具有独特且严苛的需求。

AI 存储如何运作？

AI 系统生命周期的每个阶段——数据采集、训练、推理与模型更新——都存在独特的存储需求，需要拍字节级别的存储容量与高速内存支持。

AI 存储通过数据管道促进从数据收集、预处理到模型使用的持续数据流动。它采用可扩展架构（包括对象存储并行文件系统），跨多个存储节点并行处理数据。此功能使得 AI 应用能够以所需的高速处理实时数据。

为平衡成本与性能，人工智能存储通常采用分层存储机制。频繁访问的数据（热层）存储于高速缓存和闪存，次要数据（温层或冷层）则存储于经济高效但速度较慢的存储技术中以实现长期保留。

AI 存储核心技术

  • 闪存存储： AI 存储依赖于固态硬盘 (SSD)。这类基于半导体存储设备的 SSD 通常采用 NAND 闪存技术，通过高性能、低延迟与高吞吐量特性为训练和推理任务处理数据集。
  • 单层设计： 多数 AI 存储解决方案采用单层架构，为频繁访问的数据提供统一整合的环境。此类架构支持闪存或 SSD 存储，以实现低延迟与高 I/O 性能。
  • NVMe（非易失性内存快递）技术：作为一种专为高度并行数据传输设计的协议，NVMe 在 AI 存储中至关重要。NVMe SSD 与网络存储 (NVMe-oF) 具备支持 AI 工作负载大规模并行处理所需的速度、可编程性与容量。 
  • 数据存储库：AI 存储利用数据平台与数据服务（例如数据湖、 数据仓库、 湖仓一体）为原始数据和非结构化数据创建集中化的存储环境。这一过程打破了数据孤岛，消除了跨系统迁移数据的需求。
  • 数据缩减技术：通过数据 去重、压缩及分层技术，在保持 AI 工作负载所需高性能访问的同时，有效降低企业存储资源占用与成本。
  • 可扩展环境：AI 存储通过高性能横向扩展基础设施模型部署，包括 混合云、本地部署、 超大规模 数据中心及 边缘 环境。

 

AI 存储的优势

AI 存储为优化 AI 工作流与基础设施性能提供关键优势，包括：

  • GPU 加速性能：支持 GPU 加速的应用程序与工作负载，提供 AI 训练与推理所需的吞吐能力。
  • 统一数据访问：支持跨异构数据源的文件、卷及对象访问，涵盖传统存储、及边缘环境，消除跨系统迁移数据的必要。
  • 免迁移数据访问：支持跨多平台、多位置直接访问数据，无需物理移动数据，从而减少数据重复与网络成本。
  • 自动化数据保护：通过策略化配置及跨环境加密等保护机制，确保 AI 数据集在全生命周期得到防护。
  • 混合云集成：实现数据中心与公有云资源的数据联通，提升应用协作效率，增强 AI 工作负载的敏捷性。
  • 简化存储管理：提供内置可扩展性、自动化功能与简化运维，降低 AI 项目的复杂度。
  • 成本优化在消除数据孤岛与冗余的同时，整合计算与存储资源以降低基础设施成本，且不影响 AI 性能。

AI 存储应用场景

AI 存储在各类数据密集型 AI、ML 及高性能计算 (HPC) 工作流中发挥关键作用。以下是部分行业特定应用场景：

  • 零售
  • 医疗保健
  • 财务
  • 娱乐
  • 制造业
  • 保险业

零售业

零售企业运用 AI 存储处理销售交易、客户互动、社交媒体及物联网 (IoT) 设备产生的大规模数据与元数据。这一过程支持实现实时库存优化、个性化推荐及需求预测功能

医疗保健

在医疗保健领域，AI 存储通过处理海量基因组数据集、医学影像文件及电子健康记录，加速药物研发并支持临床决策辅助系统（例如英伟达 BioNeMo、IBM® watsonx 平台）。

财务

银行及其他金融机构依赖可扩展的 AI 存储来管理交易产生的大规模数据。这使得机器学习算法能够实时检测数百万笔交易中的模式与异常，为欺诈检测和个性化银行服务提供支持。

娱乐

Netflix 和 Amazon 等流媒体服务商运用 AI 数据存储大规模处理观看历史数据，实现能提供个性化内容的实时推荐引擎。

制造业物联网

AI 存储为工厂车间传感器与设备提供数据管理。这种基础设施支持预测性维护、优化供应链并实现实时质量控制自动化。

保险行业

AI 存储通过快速访问文档、图片及非结构化数据，支持自动化承保与理赔处理。这种方式使得自然语言处理 (NLP) 与图像识别模型能够加速风险评估并缩短理赔周期。

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
