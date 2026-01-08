企业正通过现代化数据存储基础设施来挖掘 AI、ML 及高级分析技术的商业潜力。然而，数据与工作负载分散在不同地域、AI 训练与推理工作负载耗时增加等问题正带来挑战。此外还需应对图形处理器 (GPU) 等按需资源的成本压力与稀缺性问题。

IBM 商业价值研究院 (IBV) 的研究表明，62% 的高管人员预计其所在企业将在三年内全面应用 AI 技术。但仅 8% 的受访者认为现有 IT 基础架构能完全满足其 AI 需求。

展望未来，仅 42% 的受访者相信现有基础设施能承载高级 AI 模型的数据量与计算需求。同样，仅 46% 的受访者预计现有设施可支持大规模实时推理任务。

AI 工作负载需要能够减少数据处理瓶颈的系统——这些瓶颈会拖慢模型训练、微调及推理进程。同时还需要可扩展的存储系统来处理持续增长的数据集，尤其是生成式 AI 与大语言模型 (LLM) 工作负载相关的数据。

为满足这些需求，AI 存储可通过应用编程接口 (API)，与开源及专有的 ML、深度学习框架实现无缝集成。此功能能够加速 LLM 训练与模型开发进程，并提升整个 AI 系统的整体性能。

了解更多信息，请查阅：《AI 基础设施：存储为何至关重要》。