“NAND”一词由“NOT”（非）和“AND”（与）组合而成，指代控制 NAND 存储单元内部结构的逻辑门。

除高存储密度和非易失性外，NAND 闪存还以快速的数据传输速度、耐用性和低功耗著称。这些特性使 NAND 闪存成为从智能手机到数码相机、游戏机和平板电脑等日常个人电子产品的主流存储方案。

在企业与工业层面，NAND 的应用实例包括数据中心、嵌入式汽车系统、医疗成像设备和电信基础设施。

受消费级及企业级应用对数据存储需求增长的驱动，NAND 闪存市场规模预计将从 2025 年的 557.3 亿美元增长至 2030 年的 726 亿美元。期间年复合增长率 (CAGR) 达 5.43%。1这一增长主要由 AI 基础设施投资、消费电子设备中固态硬盘采用率的提高以及降低存储成本的三维芯片技术所推动。

NAND 闪存在企业级生成式 AI 的普及中也发挥着关键作用。生成式 AI 应用需要海量存储空间来容纳训练数据和内容（包括文本、图像和视频），这些数据存储在由 NAND 闪存芯片驱动的固态硬盘中。