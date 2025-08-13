全闪存阵列 (AFA) 是一种外部数据存储系统，完全使用闪存硬件介质（即固态硬盘 (SSD)）进行持久数据存储。AFA 也称为固态存储空间磁盘系统或固态阵列 (SSA)。

与旋转磁盘的硬盘驱动器 (HDD) 不同，固态硬盘 (SSD) 没有任何机械部件，具有更高的速度和耐用性。与单纯使用 HDD 相比，全闪存存储系统（由 SSD 组成或由 SSD 与 HDD 混合组成）能够加快数据访问速度，同时提高处理速度并减轻 CPU 负担。

闪存存储容量和外形尺寸各不相同。有些固态硬盘（如 USB 闪存盘中的固态硬盘）比一角硬币还小。尽管早期的 SSD 只能存储少量数据，但随着技术按照摩尔定律发展，其存储容量不断倍增。

如今，得益于固态硬盘 (SSD) 技术，指尖大小的存储设备便能容纳太字节 (TB) 乃至更高容量的数据。由于其紧凑的尺寸和坚固的固态结构，SSD 在笔记本电脑、平板电脑、移动设备和游戏机等电子产品中无处不在。

除了消费级应用程序之外，SSD 和 AFA 也对企业存储空间产生了革命性的影响。传统上，组织的数据中心依赖于配置为网络附加存储 (NAS) 或存储区域网络 (SAN)，或两者兼有的 HDD 来进行数据存储和检索。直到固态存储的进步使全闪存阵列成为一种经济高效的替代方案，并带来了多项性能改进，适合高性能应用程序。

固态硬盘 (SSD) 通常优于机械硬盘 (HDD)。然而，通过在同一机箱内配置 SSD 与 HDD 的混合阵列，厂商只需将部分固定介质替换为闪存即可对现有系统进行升级。如今，全闪存阵列 (AFA) 或混合阵列已成为大规模部署网络附加存储 (NAS) 和存储区域网络 (SAN) 解决方案的首选。