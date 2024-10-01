在直接的正面比较中，仅考虑速度和性能，NVMe 协议远远优于 SATA。SATA 设计为 SCSI 存储接口，专门用于促进与 HDD 之间的数据传输，而 NVMe 则专为使用闪存技术的 SSD 而设计。

根据一份 2023 年 International Data Corporation (IDC) 报告（ibm.com 外部链接），NVMe 旨在加快通过 PCI Express (PCIe) 连接的系统的数据传输速度，PCI Express 是一种串行扩展总线，是将计算机连接到一个或多个外围设备的标准配置。

由于它们的设计差异，NVMe 比 SATA 更有能力利用 PCIe 插槽并在存储和 CPU 之间传输数据。当 HDD 仍然是存储和访问数据的行业标准时，SATA 是有意义的，但随着 SSD 开始变得越来越流行，NVMe 很快成为大多数用户的更好选择。此外，NVMe 的简化协议使其比 SATA 更适合 ML 和 AI 等实时应用程序，这些应用程序近年来越来越受欢迎。NVMe 凭借内置的高性能和数据保护功能，也能够很好地支持混合云、多云和大型机存储环境。

不过，在某些情况下，SATA 对某些用户来说还是有意义的。例如，尽管 NVMe SSD 的普及正在推动价格下降，但 SATA 仍然比 NVMe 更实惠。以下是两种技术的性能比较。

速度和性能

NVMe SSD 的速度和性能远高于 SATA SSD，因为它们可以更快地发送和接收 NVMe 命令，并提供更好的吞吐量。NVMe SSD 使用 PCIe 将 SSD 存储直接连接到服务器或中央处理器 (CPU)，而 SATA SSD 使用串行 ATA Express 总线接口，速度较慢。

带宽

NVMe 使用的 PCIe 连接比 SATA 端口更大、带宽更多。此外，每一代 PCIe 的带宽都是上一代的两倍。另一方面，SATA 的带宽连接比 PCIe 低，并且是固定的，因此并发代的连接不会改善。PCIe 连接也比 SATA 更具可扩展性，因为它们使用“通道”，使用户能够在同一代中将带宽翻倍。

并行性

NVMe 最重要的功能之一是它能够在多个线程上同时运行并发操作，即所谓的并行性。NVMe SSD 的队列深度为 64,000，而 SATA 在任何时候都只能支持一个队列中的 32 个 I/O 请求。NVMe 使用并行命令队列和“轮询循环”，而不是其前代产品的基于“中断”的设备驱动程序，从而减少了延迟和系统开销。

兼容性

当谈到 AI、ML 和云等新技术时，NVMe 是一种比 SATA 更兼容的选择，因为它是在同一时期与这些技术并行开发的。NVMe 也可以与所有现代操作系统无缝协作，包括手机、笔记本电脑和游戏机。然而，当涉及到与旧技术（如 HDD）的兼容性时，许多支持 SATA 的旧设备与 NVMe 不兼容，因为它们缺少 NVMe PCIe 插槽的必要连接。

成本

虽然近年来 NVMe 和 SATA 的价格都变得更加实惠，但 SATA SSD 仍然更便宜一些。例如，2.5 英寸、Samsung 1TB SATA 硬盘的价格略高于 100 美元，而其 NVMe 等效硬盘的价格约为 170 美元（撰写本文时）。企业级 SSD 的定价差异更大，通常高达数千美元。尽管 NVMe 已成为企业工作量的行业标准，但 SATA SSD 仍在 PC 构建中广泛用于替代 HDD，因为它们的速度要快得多。