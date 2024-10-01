如今，从游戏玩家、视频编辑人员到在云端推出应用程序的软件初创公司高管，每个人都需要更快的数据存储解决方案。原因很简单：更好的存储技术意味着更快、性能更高的计算环境。对于游戏玩家来说，这意味着更少的延迟时间；对于编辑人员来说，这意味着更短的视频渲染时间；对于企业来说，这意味着他们可以在云端快速、流畅地运行工作负载。
遗憾的是，选择正确的解决方案可能很困难。不熟悉的术语、复杂的技术规格以及看似无穷无尽的潜在选项让情况变得混乱。为了帮助缩小范围并帮助用户找到适合他们需求的解决方案，我们正在研究两种最受欢迎的数据存储技术：NVMe 和 SATA。
NVMe 和 SATA 协议都支持 SSD，这项技术在过去十年中已经取代 HDD 成为消费者、专业应用程序和企业工作负载的行业标准。与具有固有延迟和访问时间的 HDD 不同，SSD 依赖于闪存并且没有移动部件，因此速度更快。
SSD 是基于半导体的存储设备，依靠闪存在计算机系统中存储持久数据。与使用磁铁存储数据的磁性存储（例如 HDD 和软盘驱动器）不同，固态硬盘使用 NAND 芯片，这是一种非易失性存储技术，不需要电源来维护数据。根据最近的 Gartner 报告（ibm.com 外部链接），SSD 目前已超越 HDD，成为结构化数据工作负载的首选行业标准。
NVMe（非易失性内存主机控制器接口规范）是一种用于 SSD 的数据存储访问和传输协议，与竞争对手相比，它具有更好的吞吐量和更快的响应时间。它专为高性能、非易失性存储介质而构建，是当今要求最苛刻的计算环境的绝佳解决方案。
NVMe 可以部署企业级工作负载，与广泛使用的小型计算机系统接口 (SCSI) 相比，基础架构占地面积更小，功耗更低。NVMe 驱动器可以提供比 HDD 更好的响应时间，因为设备驱动程序得到了改进，允许并行和轮询，并有助于减少延迟以避免 CPU 瓶颈。
NVMe 存储技术旨在取代串行高级技术附件 (SATA) 和串行连接 SCSI (SAS) 协议，这两个协议在 2011 年 NVMe 推出之前一直是行业标准。NVMe 除了在数据存储容量和传输技术方面有所改进外，还促进了大约同时开发的重要技术的发展，包括物联网 (IoT)、人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)。
NVMe SSD 和 SATA SSD 之间最重要的区别之一是，NVME SSD 使用外围组件互连高速 (PCIe) 总线来访问闪存存储。此功能允许 NVMe SSD 移除“中间人”控制器，从而帮助减少延迟。不过，NVMe 也可以在任何类型的“结构”互连例如光纤通道和以太网上运行以及在以太网、iWarp、RoCEv2、iSER 和 NVMe-TCP 中运行。
与使用 SCSI 协议的驱动器只能部署单个命令队列不同，NVMe SSD 可以同时运行数万个并行命令队列。对于 NVMe SSD，连接方式与协议无关；例如，NVMe PCIe 可以通过运行 NVMe 协议的 PCIe 链路连接单个驱动器。
M.2 SSD 是 SSD 中使用的一种外形尺寸或连接器。虽然该术语经常与 NVMe 互换使用，但它们实际上是不同类型的存储技术。NVMe 连接到主板上的 PCIe 插槽，提高了数据传输速率，而 m.2 NVMe SSD 是一种物理外形尺寸，可在超薄笔记本电脑和平板电脑等功耗受限的小型设备中实现高性能存储。
在过去的十五年里，SATA（串行高级技术附件）一直是在计算机电路板和内部或外部存储设备之间移动数据的最受欢迎的接口。直到最近，几乎所有台式机和笔记本电脑都配备了与 SATA 兼容的硬件。然而，随着 SSD 的日益普及和专为其设计的 NVMe 技术的发展，SATA 的受欢迎程度近年来开始减弱。
SATA 于 2003 年发布，是对并行高级技术附件 (PATA) 的改进，PATA 是内部软盘、HDD 和光盘驱动器的行业标准。当 SATA 协议规范于 2003 年首次发布时，人们立即发现它比 PATA 接口有几个主要优势，其中包括：
然而，SATA 相对于 NVMe 的优势之一就是它与旧硬件的兼容性。SATA HDD 和 SSD 通过控制器硬件连接到主板。在最简单的配置（IDE 模式）下，所连接的硬盘可以被识别为 PATA 设备。这使得与旧系统的兼容性更好，但当 SATA 驱动器处于 IDE 模式时性能会下降。
如果不需要与旧设备兼容，用户可以将 SATA 控制器设置为高级主机控制器接口 (AHCI) 模式以获得更好的性能。AHCI 模式还支持外部接口和驱动器的热插拔，即在不关闭电源的情况下拆卸和连接驱动器。
另一种 SATA 模式（独立磁盘冗余阵列 (RAID) 模式）使用户能够将相同数据的副本存储在不同位置（例如多个 HDD 或 SSD），从而提供额外的数据保护层。
外部 SATA (eSATA) 是 SATA 技术的另一项重要功能，它通过称为端口的指定插入区域为外部驱动器提供支持。eSATA 比其竞争对手更快，并且与许多现有的磁盘驱动器技术兼容，例如 HDD、软盘驱动器、可移动驱动器、蓝光、CD-ROM 和 DVD。eSATA 驱动器有很多常见用途，包括视频和音频编辑以及数据备份。
在直接的正面比较中，仅考虑速度和性能，NVMe 协议远远优于 SATA。SATA 设计为 SCSI 存储接口，专门用于促进与 HDD 之间的数据传输，而 NVMe 则专为使用闪存技术的 SSD 而设计。
根据一份 2023 年 International Data Corporation (IDC) 报告（ibm.com 外部链接），NVMe 旨在加快通过 PCI Express (PCIe) 连接的系统的数据传输速度，PCI Express 是一种串行扩展总线，是将计算机连接到一个或多个外围设备的标准配置。
由于它们的设计差异，NVMe 比 SATA 更有能力利用 PCIe 插槽并在存储和 CPU 之间传输数据。当 HDD 仍然是存储和访问数据的行业标准时，SATA 是有意义的，但随着 SSD 开始变得越来越流行，NVMe 很快成为大多数用户的更好选择。此外，NVMe 的简化协议使其比 SATA 更适合 ML 和 AI 等实时应用程序，这些应用程序近年来越来越受欢迎。NVMe 凭借内置的高性能和数据保护功能，也能够很好地支持混合云、多云和大型机存储环境。
不过，在某些情况下，SATA 对某些用户来说还是有意义的。例如，尽管 NVMe SSD 的普及正在推动价格下降，但 SATA 仍然比 NVMe 更实惠。以下是两种技术的性能比较。
NVMe SSD 的速度和性能远高于 SATA SSD，因为它们可以更快地发送和接收 NVMe 命令，并提供更好的吞吐量。NVMe SSD 使用 PCIe 将 SSD 存储直接连接到服务器或中央处理器 (CPU)，而 SATA SSD 使用串行 ATA Express 总线接口，速度较慢。
NVMe 使用的 PCIe 连接比 SATA 端口更大、带宽更多。此外，每一代 PCIe 的带宽都是上一代的两倍。另一方面，SATA 的带宽连接比 PCIe 低，并且是固定的，因此并发代的连接不会改善。PCIe 连接也比 SATA 更具可扩展性，因为它们使用“通道”，使用户能够在同一代中将带宽翻倍。
NVMe 最重要的功能之一是它能够在多个线程上同时运行并发操作，即所谓的并行性。NVMe SSD 的队列深度为 64,000，而 SATA 在任何时候都只能支持一个队列中的 32 个 I/O 请求。NVMe 使用并行命令队列和“轮询循环”，而不是其前代产品的基于“中断”的设备驱动程序，从而减少了延迟和系统开销。
当谈到 AI、ML 和云等新技术时，NVMe 是一种比 SATA 更兼容的选择，因为它是在同一时期与这些技术并行开发的。NVMe 也可以与所有现代操作系统无缝协作，包括手机、笔记本电脑和游戏机。然而，当涉及到与旧技术（如 HDD）的兼容性时，许多支持 SATA 的旧设备与 NVMe 不兼容，因为它们缺少 NVMe PCIe 插槽的必要连接。
虽然近年来 NVMe 和 SATA 的价格都变得更加实惠，但 SATA SSD 仍然更便宜一些。例如，2.5 英寸、Samsung 1TB SATA 硬盘的价格略高于 100 美元，而其 NVMe 等效硬盘的价格约为 170 美元（撰写本文时）。企业级 SSD 的定价差异更大，通常高达数千美元。尽管 NVMe 已成为企业工作量的行业标准，但 SATA SSD 仍在 PC 构建中广泛用于替代 HDD，因为它们的速度要快得多。
NVMe 和 SATA 之间的选择取决于用户的需求。对于 PC 而言，如果用户愿意接受较低的速度，SATA 无疑是一种更便宜的选择。对于企业级的业务需求来说，即使价格上涨，使用 NVMe 的优势也越来越难以忽视。以下是这两种技术在现实世界中的一些应用程序实例：
对于许多用户来说，SATA SSD 的速度足够快，可以满足他们日常的数据存储和传输需求。至少目前，以较低的价格购买它们仍然是一个有吸引力的选择。然而，在企业级，NVMe 正在迅速成为行业标准。
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