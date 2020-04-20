AI 的基础设施：存储为何至关重要

或许您的组织最近已决定购买计算节点并开始涉足人工智能 (AI) 领域。在准备 AI 工作负载时，需全面审视 IT 基础设施与技术环境，其中存储系统尤为关键。AI 由数据驱动，而数据的存储方式会显著影响 AI 项目的成果。不仅如此，AI 的四个不同阶段（摄取、准备、训练和推理）各自有着不同的存储需求。

遗憾的是，一些组织只关注 AI 的计算层面，却忽略了存储层面。这种单一关注可能导致 AI 项目受挫甚至彻底失败，此类情况时有发生。AI 训练阶段需要海量数据支撑。这些数据需经过摄取、存储和预处理，才能“输送”至训练阶段。若无法摄取、存储和使用训练所需的数据，该项目将面临失败风险。

AI 项目要求存储基础设施具备卓越的性能、可扩展性和灵活性。值得庆幸的是，当今的存储系统可以专为满足 AI 项目需求而构建。全球最强大的超级计算机 Sierra 和 Summit 就是两个绝佳范例。

现在，让我们审视一些具体要求。