Cos'è l'analytics dell'assistenza sanitaria?

I dati forniscono insight utilizzabili praticamente
Comprendere l'analytics dell'assistenza sanitaria

Per analytics dell'assistenza sanitaria si intende l'uso di ampie quantità di dati raccolti per fornire alle organizzazioni insight utilizzabili praticamente. Questi insight sono sviluppati tramite le discipline analitiche per orientare i processi decisionali basati sui fatti. A loro volta, queste decisioni migliorano le attività di pianificazione, gestione, misurazione e apprendimento.

In uno scenario in cui, a livello globale, le organizzazioni di assistenza sanitaria sono chiamate a ridurre sempre di più i costi, migliorare la coordinazione con i team di cura, fornire più servizi spendendo meno e concentrarsi sul miglioramento delle cure ai pazienti, l'analytics assumerà un ruolo di particolare importanza. La carenza di medici di base e infermieri costringe   i professionisti già oberati a essere ancora più produttivi. Inoltre, le nuove aziende che si affacciano sul mercato e i nuovi approcci all'offerta di assistenza sanitaria aumenteranno la concorrenza nel settore. Sviluppare competenze di analytics può aiutare le organizzazioni di assistenza sanitaria a sfruttare i big data per creare insight utilizzabili praticamente che possono essere utilizzati dagli operatori sanitari, dai dirigenti ospedalieri e del sistema sanitario e dagli addetti ai servizi governativi impegnati nell'erogazione di servizi di assistenza sanitaria e di miglioramento della vita umana per migliorare i risultati per offrire un valore aggiunto alle persone di cui si prendono cura.

Secondo le previsioni, il già tumultuoso ambiente di assistenza sanitaria attuale diventerà ancora più complesso. Sfide come l'evolversi delle dinamiche di mercato, l'aumento delle regolamentazioni governative e utenti più esigenti richiederanno decisioni più intelligenti e più informate da parte delle organizzazioni per poter rimanere concorrenziali e offrire valore nelle loro comunità.

Vantaggi dell'analytics dell'assistenza sanitaria
Offri risultati più rapidi

L'analytics può aiutare a dare un senso ai dataset complessi, fornendo informazioni chiave per offrire risultati migliori in meno tempo.
Adotta un cambiamento sostenibile

L'analytics può aiutare a esaminare i problemi e a determinare i metodi migliori per fare reali progressi.
Mitiga il rischio

L'analytics può misurare e valutare attentamente i dati per promuovere miglioramenti clinici e operativi.
La domanda determina il ruolo crescente dell'analytics dell'assistenza sanitaria

Le organizzazioni di assistenza sanitaria di tutto il mondo sono da tempo alle prese con l'esigenza di ridurre i costi, migliorare la coordinazione e fornire più servizi spendendo meno. Le sollecitazioni di questo tipo sono però attualmente imputabili a una popolazione più sofisticata, che esige cure a più elevato valore aggiunto e di migliore qualità.

In questo nuovo paradigma, hanno un'importanza cruciale le strategie che supportano i processi decisionali basati sull'analytics nell'intero ambito aziendale.  Vi è attualmente una forte richiesta di quanto segue:

 Valore

Poiché i pazienti continuano a contribuire ai loro costi dell'assistenza sanitaria e condividono le esperienze più prontamente nell'era digitale, le aspettative di qualità aumenteranno.

 Cura dei pazienti

L'esigenza di cure e assistenza rende l'analytics sanitaria predittiva e della popolazione ancora più cruciali

 Trasparenza

La divulgazione dei costi dell'assistenza sanitaria e quelli imputabili a frodi e l'evolversi delle normative rendono necessario un maggior grado di trasparenza.

Analytics dell'assistenza sanitaria e intelligenza artificiale

Il primo passo verso un'assistenza sanitaria più intelligente consiste nel cercare degli strumenti intelligenti. Soluzioni quali l'analytics del cloud e delle cure erogate hanno un valore inestimabile per la gestione dei dati sanitari, l'automazione delle procedure e un processo decisionale basato sui dati in campo assistenziale.

Le soluzioni di intelligenza artificiale (AI) e le piattaforme di machine learning consentono di fare un ulteriore passo in avanti. Questi strumenti sono in grado di assorbire enormi quantità di dati – strutturati e non strutturati – e possono apprendere da molti tipi di dati, tra o quali audio, video e immagini.

Valutano informazioni e idee da un'ampia gamma di fonti diverse sottoponendo quindi al giudizio dell'utente ipotesi e analytics predittiva. Insieme ad ogni risposta, la piattaforma assegna un livello di confidenza per ogni insight.

Disponendo dei risultati di tali analisi, gli operatori sanitari, i ricercatori e i dirigenti possono identificare più facilmente le connessioni, le correlazioni e i pattern connessi alle sfide che sono impegnati a risolvere e determinare le potenziali strategie applicabili.

Miglioramento dei risultati con la predictive analytics

Le organizzazioni di assistenza sanitaria utilizzano sempre di più l'analytics per estrarre e applicare nuovi insight dai dati. Questi strumenti possono essere utilizzati per promuovere miglioramenti clinici e operativi per affrontare le sfide di business.

Le organizzazioni di assistenza sanitaria si stanno sempre più orientando verso un modello che incorporerà l'analytics predittiva. La transizione dalla raccolta di informazioni e generazione di report all'analisi dei dati e alle capacità predittive sta portando l'analytics al prossimo livello logico. Gli strumenti di predictive analytics utilizzano le informazioni del passato per prevedere le attività future combinate con scenari di riferimento utilizzando simulazioni e previsioni. Questo permetterà alle organizzazioni di creare approcci più personalizzati per il coinvolgimento e il processo decisionale in ambito sanitario, oltre ad aiutarli a scoprire le frodi e prevedere i comportamenti dei consumatori.  

In definitiva, le organizzazioni vorranno essere in grado di usufruire delle funzionalità complete di analytics predittiva per fornire ai responsabili delle decisioni dei sofisticati strumenti per il processo decisionale.  Gli insight creati in base a criteri di velocità, portata, attualità, ampiezza e profondità possono influenzare i risultati e portare potenzialmente a risultati migliorati nelle aree di cura dei pazienti, prestazioni operative e successo finanziario.  

Analytics dello stato di salute della popolazione

La gestione dello stato di salute della popolazione (Population Health Management, PHM) è uno sforzo per cercare di conseguire una qualità più elevata, dei costi più bassi e una migliore cura dei pazienti. Per occuparsi in modo ottimale delle attività di PHM, i sistemi di assistenza sanitaria dovrebbero valutare misure quali un ampliamento del personale con più tecnologia e un benchmarking delle prestazioni. Altre valide misure che è possibile adottare includono:

 Creazione di un data lake

Questo approccio integra diverse varietà di dati per generare dei report che mostrano gli ambiti in cui le misure di qualità sono state soddisfatte e dove, invece, esistono delle lacune.

 Creazione di profili di popolazione

Compilando lo status socioeconomico, l'ambiente e l'accesso ai trasporti dei pazienti, è possibile individuare con precisione le esigenze di specifici sottogruppi.

 Monitoraggio dei costi a breve termine

Utilizzando le funzionalità dei sistemi IT per l'assistenza sanitaria per estrarre metriche di utilizzo, un'azienda può gestire i costi in anticipo.
Soluzioni di analytics dell'assistenza sanitaria di IBM Watson Health
Le soluzioni

IBM® Watson Health™  rendono possibile un sistema di assistenza sanitaria più intelligente e connesso che può aiutare gli operatori sanitari a offrire cure migliori e  offrendo  a chi ne fa uso i mezzi per un migliore orientamento delle scelte. In aggiunta all'investimento aziendale in innovazione e ricerca nel campo della tecnologia sanitaria, le soluzioni di assistenza sanitaria di IBM   possono aiutare le organizzazioni a raggiungere una maggiore efficienza operativa, collaborare meglio per migliorare i risultati ed eseguire l'integrazione con nuovi partner per sviluppare un sistema sostenibile, personalizzato e  incentrato sui pazienti  focalizzato sul valore. 
Soluzioni
IBM Health Insights

Analizza, visualizza e crea report sui complessi dati sanitari della popolazione.

Servizi di assistenza sanitaria e di miglioramento della vita umana

Scopri gli insight dai dati per promuovere programmi più efficaci per le popolazioni vulnerabili.

Explorys EHR Solutions

Avvaliti di dati longitudinali a livello dei pazienti per generare in modo efficace e sicuro prove e insight.

I migliori ospedali di Watson Health

IBM misura le prestazioni ospedaliere e la leadership per migliaia di fornitori statunitensi.

Risorse Valore dell'analytics di assistenza sanitaria
Dagli insight ai risultati, lo sviluppo di competenze in materia di analytics può agevolare lo sfruttamento dei big data. (PDF, 1.5 MB)
Analytics aziendale
Scopri come l'analytics può aiutare i terzi paganti ad affrontare un mutevole mercato di assistenza sanitaria. (PDF, 76 KB)
IBM Flexible Analytics include software e servizi per i terzi paganti per integrare potente contenuto analitico.
Watson Health offre funzionalità all'avanguardia di AI, analytics e specifici dati governativi e sanitari.
Analytics e AI
Le decisioni in materia di benefit di assistenza sanitaria possono avere serie ripercussioni sulla salute e finanziarie per ogni datore di lavoro e dipendente.