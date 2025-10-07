Per analytics dell'assistenza sanitaria si intende l'uso di ampie quantità di dati raccolti per fornire alle organizzazioni insight utilizzabili praticamente. Questi insight sono sviluppati tramite le discipline analitiche per orientare i processi decisionali basati sui fatti. A loro volta, queste decisioni migliorano le attività di pianificazione, gestione, misurazione e apprendimento.
In uno scenario in cui, a livello globale, le organizzazioni di assistenza sanitaria sono chiamate a ridurre sempre di più i costi, migliorare la coordinazione con i team di cura, fornire più servizi spendendo meno e concentrarsi sul miglioramento delle cure ai pazienti, l'analytics assumerà un ruolo di particolare importanza. La carenza di medici di base e infermieri costringe i professionisti già oberati a essere ancora più produttivi. Inoltre, le nuove aziende che si affacciano sul mercato e i nuovi approcci all'offerta di assistenza sanitaria aumenteranno la concorrenza nel settore. Sviluppare competenze di analytics può aiutare le organizzazioni di assistenza sanitaria a sfruttare i big data per creare insight utilizzabili praticamente che possono essere utilizzati dagli operatori sanitari, dai dirigenti ospedalieri e del sistema sanitario e dagli addetti ai servizi governativi impegnati nell'erogazione di servizi di assistenza sanitaria e di miglioramento della vita umana per migliorare i risultati per offrire un valore aggiunto alle persone di cui si prendono cura.
Secondo le previsioni, il già tumultuoso ambiente di assistenza sanitaria attuale diventerà ancora più complesso. Sfide come l'evolversi delle dinamiche di mercato, l'aumento delle regolamentazioni governative e utenti più esigenti richiederanno decisioni più intelligenti e più informate da parte delle organizzazioni per poter rimanere concorrenziali e offrire valore nelle loro comunità.
L'analytics può aiutare a dare un senso ai dataset complessi, fornendo informazioni chiave per offrire risultati migliori in meno tempo.
L'analytics può aiutare a esaminare i problemi e a determinare i metodi migliori per fare reali progressi.
L'analytics può misurare e valutare attentamente i dati per promuovere miglioramenti clinici e operativi.
Le organizzazioni di assistenza sanitaria di tutto il mondo sono da tempo alle prese con l'esigenza di ridurre i costi, migliorare la coordinazione e fornire più servizi spendendo meno. Le sollecitazioni di questo tipo sono però attualmente imputabili a una popolazione più sofisticata, che esige cure a più elevato valore aggiunto e di migliore qualità.
In questo nuovo paradigma, hanno un'importanza cruciale le strategie che supportano i processi decisionali basati sull'analytics nell'intero ambito aziendale. Vi è attualmente una forte richiesta di quanto segue:
Poiché i pazienti continuano a contribuire ai loro costi dell'assistenza sanitaria e condividono le esperienze più prontamente nell'era digitale, le aspettative di qualità aumenteranno.
L'esigenza di cure e assistenza rende l'analytics sanitaria predittiva e della popolazione ancora più cruciali
La divulgazione dei costi dell'assistenza sanitaria e quelli imputabili a frodi e l'evolversi delle normative rendono necessario un maggior grado di trasparenza.
Il primo passo verso un'assistenza sanitaria più intelligente consiste nel cercare degli strumenti intelligenti. Soluzioni quali l'analytics del cloud e delle cure erogate hanno un valore inestimabile per la gestione dei dati sanitari, l'automazione delle procedure e un processo decisionale basato sui dati in campo assistenziale.
Le soluzioni di intelligenza artificiale (AI) e le piattaforme di machine learning consentono di fare un ulteriore passo in avanti. Questi strumenti sono in grado di assorbire enormi quantità di dati – strutturati e non strutturati – e possono apprendere da molti tipi di dati, tra o quali audio, video e immagini.
Valutano informazioni e idee da un'ampia gamma di fonti diverse sottoponendo quindi al giudizio dell'utente ipotesi e analytics predittiva. Insieme ad ogni risposta, la piattaforma assegna un livello di confidenza per ogni insight.
Disponendo dei risultati di tali analisi, gli operatori sanitari, i ricercatori e i dirigenti possono identificare più facilmente le connessioni, le correlazioni e i pattern connessi alle sfide che sono impegnati a risolvere e determinare le potenziali strategie applicabili.
Le organizzazioni di assistenza sanitaria utilizzano sempre di più l'analytics per estrarre e applicare nuovi insight dai dati. Questi strumenti possono essere utilizzati per promuovere miglioramenti clinici e operativi per affrontare le sfide di business.
Le organizzazioni di assistenza sanitaria si stanno sempre più orientando verso un modello che incorporerà l'analytics predittiva. La transizione dalla raccolta di informazioni e generazione di report all'analisi dei dati e alle capacità predittive sta portando l'analytics al prossimo livello logico. Gli strumenti di predictive analytics utilizzano le informazioni del passato per prevedere le attività future combinate con scenari di riferimento utilizzando simulazioni e previsioni. Questo permetterà alle organizzazioni di creare approcci più personalizzati per il coinvolgimento e il processo decisionale in ambito sanitario, oltre ad aiutarli a scoprire le frodi e prevedere i comportamenti dei consumatori.
In definitiva, le organizzazioni vorranno essere in grado di usufruire delle funzionalità complete di analytics predittiva per fornire ai responsabili delle decisioni dei sofisticati strumenti per il processo decisionale. Gli insight creati in base a criteri di velocità, portata, attualità, ampiezza e profondità possono influenzare i risultati e portare potenzialmente a risultati migliorati nelle aree di cura dei pazienti, prestazioni operative e successo finanziario.
La gestione dello stato di salute della popolazione (Population Health Management, PHM) è uno sforzo per cercare di conseguire una qualità più elevata, dei costi più bassi e una migliore cura dei pazienti. Per occuparsi in modo ottimale delle attività di PHM, i sistemi di assistenza sanitaria dovrebbero valutare misure quali un ampliamento del personale con più tecnologia e un benchmarking delle prestazioni. Altre valide misure che è possibile adottare includono:
Questo approccio integra diverse varietà di dati per generare dei report che mostrano gli ambiti in cui le misure di qualità sono state soddisfatte e dove, invece, esistono delle lacune.
Compilando lo status socioeconomico, l'ambiente e l'accesso ai trasporti dei pazienti, è possibile individuare con precisione le esigenze di specifici sottogruppi.
Utilizzando le funzionalità dei sistemi IT per l'assistenza sanitaria per estrarre metriche di utilizzo, un'azienda può gestire i costi in anticipo.
