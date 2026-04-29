Cos'è la governance del cloud?

Le strategie di governance del cloud aiutano le aziende ad affrontare le sfide comunemente associate all'adozione del cloud, tra cui complessità, gestione delle superfici di attacco, shadow IT e gestione dei costi.

In generale, l'adozione del cloud è stata una benedizione per le imprese. I cloud service consentono ai team di sviluppo e operazioni di aumentare o diminuire rapidamente le risorse per soddisfare la domanda (invece di sovraccaricare l'hardware per gestire i picchi di capacità), aumentando la flessibilità degli ambienti IT. Aiutano gli sviluppatori a fornire infrastruttura in pochi minuti, accelerando il processo di costruzione, test e distribuzione di nuove applicazioni e servizi.

I provider di cloud service spesso progettano le proprie piattaforme con funzionalità di ridondanza e disaster recovery che aumentano la disponibilità del sistema in diverse regioni.

Tuttavia, il cloud computing non è privo di sfide.

Gli ambienti cloud sono intrinsecamente complessi, la maggior parte delle aziende distribuisce cloud service all'interno di enormi ambienti hybrid cloud e multicloud geograficamente dispersi.

I cloud service aggiungono inoltre più endpoint rivolti a internet: app web, application programming interface (API), bilanciatori di carico, a un ambiente IT, ampliando in modo significativo la superficie di attacco. Superfici di attacco più ampie creano maggiori opportunità per problemi di sicurezza e violazioni dei dati. Secondo il Report Cost of a Data Breach 2025 di IBM, il 30% delle violazioni dei dati coinvolge dati distribuiti su più ambienti.

Dipendenti e reparti possono spesso avviare i propri strumenti cloud senza approvazione, favorendo una crescita incontrollata dei servizi senza un percorso di proprietà chiaro o pratiche di gestione. Questo fenomeno, denominato "cloud sprawl" rende quasi impossibile per i team vedere ogni asset, workload, flusso di dati e identità tra cloud, data center e regioni. Diventa difficile mantenere la visibilità su ciò che accade nei sistemi cloud e gestire la spesa per il cloud.

Quasi la metà (44%) di tutte le aziende ha una visibilità limitata sulla propria spesa per il cloud. Le fonti di dati non gestite (shadow data) che proliferano in ambienti cloud rappresentano obiettivi interessanti per i criminali informatici, quindi la proliferazione del cloud può anche creare notevoli rischi e vulnerabilità per la sicurezza dei dati.

E poiché gli ambienti cloud richiedono che i dati attraversino piattaforme e servizi decentralizzati, può essere difficile applicare protocolli di crittografia e controlli di accesso adeguati a ogni componente.

Le iniziative di governance cloud aiutano le aziende a creare una singola fonte affidabile per le politiche cloud e le best practice, consentendo un processo decisionale più chiaro e basato sui dati. I team possono impostare guardrail e controlli di sicurezza coerenti in tutti gli ambienti cloud. Le stesse regole vengono applicate a tutte le risorse cloud e il livello di sicurezza dell'ambiente IT diventa più forte.

La governance consente alle aziende di standardizzare il modo in cui vengono creati gli ambienti, chi possiede cosa e come vengono apportate le modifiche, in modo che i diversi team possano utilizzare le risorse cloud approvate in modo sicuro e semplice. Un modello di governance solido chiarisce inoltre ruoli e responsabilità per il processo decisionale relativo al cloud. Se qualcosa va storto con un workload cloud, tutti sanno quale utente è responsabile di risolvere il problema. Questa maggiore standardizzazione e chiarezza dei ruoli aiuta a promuovere l'efficienza operativa tra i reparti.

La governance del cloud supporta il monitoraggio centralizzato e la segnalazione sull'utilizzo del cloud, offrendo agli utenti una migliore visibilità sugli ambienti cloud. Queste caratteristiche aiutano le aziende a monitorare la spesa cloud, ad associare i costi a persone o azioni specifiche e a ottimizzare i budget cloud nel tempo.

Inoltre, i framework di governance cloud possono aiutare le organizzazioni a garantire che gli investimenti cloud offrano un valore misurabile, invece di limitarsi ad aggiungere tecnologia avanzata all'architettura.

L'integrazione di tecnologie nuove ed emergenti in un ambiente IT presenta notevoli benefici, ma queste tecnologie devono avere uno scopo chiaro. La buona governance richiede ai team di collegare direttamente le decisioni cloud ai risultati aziendali e di articolare la proposta di valore dei nuovi investimenti prima di espandere i cloud service, incoraggiando l'ottimizzazione dei costi.

Le organizzazioni spesso utilizzano soluzioni di governance cloud per implementare i relativi framework. Queste soluzioni comprendono una gamma di strumenti avanzati di cloud management che automatizzano le pratiche di governance e l'applicazione delle politiche. L'ampia funzionalità delle soluzioni di governance del cloud aiuta a ridurne la complessità, consentendo alle aziende di semplificare l'applicazione nell'intero ecosistema IT.