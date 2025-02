La distinzione fondamentale è che la sovranità dei dati è un concetto legale, mentre la residenza dei dati è una categoria geografica. Tuttavia i due concetti sono profondamente correlati.

La residenza dei dati spesso determina la sovranità dei dati. Ad esempio, se un'azienda memorizza i dati in un data center in Irlanda, tali dati risiedono in Irlanda. Poiché i dati risiedono in Irlanda, l'Irlanda ha la sovranità su di essi. L'azienda deve rispettare tutte le leggi di protezione dei dati , le leggi di privacy dei dati e altri requisiti normativi imposti dal governo.

Detto questo, la residenza non è l'unico fattore per determinare chi abbia la giurisdizione sui dati. Anche altri fattori, come il luogo in cui i dati sono stati originariamente raccolti o a chi si riferiscono possono rivestire un ruolo.

La sovranità dei dati e la residenza dei dati sono concetti importanti di governance dei dati per le organizzazioni moderne. Le aziende raccolgono ed elaborano più dati che mai e spesso utilizzano il cloud computing e le app software as a service (SaaS) per farlo.

Ne consegue un enorme aumento dei flussi di dati internazionali. Le aziende possono acquisire dati dalle persone in un paese, memorizzarli in un data center in un secondo paese ed elaborarli con un'applicazione cloud in esecuzione in un terzo paese. I dati potrebbero dover soddisfare requisiti legali diversi in ognuno di questi luoghi.

Le organizzazioni necessitano di sapere dove risiedono i loro dati in ogni momento del ciclo di vita e le regole che devono seguire in ogni luogo. Le aziende possono subire sanzioni significative per avere violato le leggi locali in materia di dati