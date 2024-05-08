Cos'è il cloud sovrano?

Il rispetto della sovranità dei dati, ovvero l'idea che i dati siano soggetti alle leggi del paese o della regione in cui sono stati generati, è un requisito fondamentale della maggior parte delle soluzioni di cloud sovrano. Una solida sovranità dei dati aiuta le aziende a proteggere i dati dei propri clienti da attacchi informatici e altre minacce, garantendo al contempo che nessuna persona non autorizzata vi abbia accesso. Ad esempio, in base alla maggior parte dei requisiti di sovranità dei dati, i CSP non hanno accesso ai dati dei clienti, anche quando si trovano nel data center cloud da loro gestito.

Un altro aspetto importante della sovranità dei dati è il concetto di residenza dei dati, ossia l'idea che i dati siano soggetti alle leggi e ai regolamenti della regione o del paese in cui vengono archiviati. Oltre a rispettare la privacy dei dati, le soluzioni di cloud sovrano devono rispettare anche tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulla residenza dei dati.