Alors que l’ère de l’IA prend forme, les entreprises cherchent de plus en plus à intégrer au mieux l’intelligence artificielle dans leurs systèmes existants. Prenons Coca-Cola Europacific Partners, une entreprise internationale de boissons qui a intégré l’analytique alimentée par l’IA dans son parcours de transformation d’approvisionnement. Cet effort a généré plus de 40 millions de dollars d’avantages commerciaux globaux, dont 5 millions de dollars d’économies annuelles en termes de coûts et d’évitement.1

Intégrer l'IA dans les processus métier est un composant essentiel des initiatives de transformation numérique . L’IA automatise les tâches répétitives, aide à améliorer l’efficacité, permet de découvrir des informations exploitables et conduit à des décisions plus rapides et intelligentes.

L’intégration de l’IA varie selon les secteurs, les besoins métier et les cas d’utilisation. Les détaillants de commerce électronique, par exemple, pourraient utiliser l’analyse prédictive pour prévoir les ventes, les moteurs de recommandation pour les suggestions de produits personnalisées et des assistants virtuels équipés du traitement automatique du langage naturel (NLP) pour améliorer l’expérience client. Les entreprises de fabrication, quant à elles, pourraient mettre en place des agents d’IA pour la gestion de stock et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la maintenance prédictive des actifs robotiques, et des chatbots comme ChatGPT pour le support client.

Pour de nombreuses entreprises, l’intégration de l’IA est toutefois loin d’être fluide. Elles peuvent se heurter à des obstacles tels que des problèmes de compatibilité, des problèmes techniques ou des perturbations dans les opérations.

Voici les défis courants auxquels les entreprises peuvent être confrontées et des conseils pour les relever afin de faciliter le processus d'intégration de l'IA.