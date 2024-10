La formation continue (lien externe à ibm.com) et la reconversion professionnelle (reskilling) sont des éléments distincts mais essentiels de la stratégie d'une organisation en matière de développement des talents et d'acquisition de compétences. La formation continue consiste à développer les compétences des employés au moyen de programmes de formation et de développement. L'objectif est de minimiser les écarts de compétences et d'assurer que les employés sont bien préparés pour les évolutions de leurs rôles ou fonctions. Par exemple, les agents de l'assistance client peuvent bénéficier d'une formation continue pour maîtriser l'IA générative et les chatbots, ce qui leur permettra de répondre plus rapidement et plus précisément aux questions des clients grâce au prompt engineering.

La reconversion professionnelle consiste à acquérir un ensemble complet de nouvelles compétences pour exercer un nouveau métier. Par exemple, une personne travaillant dans le traitement de données peut se reconvertir en se formant au développement web ou à l'analyse avancée des données pour accéder à un nouveau métier.

Les dirigeants estiment que la reconversion professionnelle sera nécessaire pour environ 40 % de leurs collaborateurs dans les trois prochaines années, selon l'IBM Institute for Business Value. Et la formation continue, alors ?