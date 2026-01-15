Ein entscheidender Bestandteil der Entwicklung des Cloud Computing liegt darin, dass die verteilte Hybrid Cloud das traditionelle Hybrid Cloud-Modell erweitert, indem es die Agilität, Flexibilität und Sicherheit bietet, die nötig sind, um komplexe verteilte Umgebungen zu bewältigen und die Einführung von KI zu beschleunigen.

In den letzten Jahren haben datenintensive Anwendungen explosionsartig zugenommen, ebenso wie der Bedarf, Informationen nahezu in Echtzeit am Edge zu verarbeiten. Eine verteilte Hybridinfrastruktur integriert unterschiedliche Systeme in ein zuverlässiges und sicheres System, sodass Unternehmen sich kontinuierlich anpassen, Innovationen vorantreiben und mit den sich rasch verändernden Technologien Schritt halten können.

Laut einem Bericht von 360iresearch wurde die DHI-Marktgröße im Jahr 2024 auf 5,60 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 9,95 Milliarden USD erreichen. 1