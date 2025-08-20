Was ist eine verteilte Cloud?

Eine verteilte Cloud ist ein öffentlicher Cloud-Computing-Service, der Ihnen die Ausführung von Public-Cloud-Infrastrukturen an mehreren verschiedenen Standorten ermöglicht – Rechenzentren Ihres eigenen Cloud-Anbieters, Rechenzentren anderer Cloud-Anbieter, Rechenzentren von Drittanbietern, Colocation-Zentren und On-Premises – mit Verwaltung über eine einzige Steuerungsebene.
Mit dieser gezielten, zentral verwalteten Verteilung von Public-Cloud-Services kann Ihr Unternehmen Anwendungen oder einzelne Anwendungskomponenten in einer Mischung aus Cloud-Standorten und -Umgebungen bereitstellen und ausführen, die Ihren Anforderungen an Leistung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und mehr am besten entspricht. Die verteilte Cloud löst die Betriebs- und Verwaltungsinkonsistenzen, die in Hybrid Cloud- oder Multicloud-Umgebungen auftreten können.
Vor allem aber bietet die verteilte Cloud die ideale Grundlage für Edge Computing, d. h. die Ausführung von Servern und Anwendungen näher am Ort der Datenerstellung.
Die Nachfrage nach verteilter Cloud und Edge Computing wird vor allem durch das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), Telekommunikation (Telco) und andere Anwendungen angetrieben, die große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten müssen. Die verteilte Cloud hilft Unternehmen aber auch bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus der Einhaltung länder- oder branchenspezifischer Datenschutzbestimmungen ergeben – und neuerdings auch bei der Bereitstellung von IT-Diensten für Mitarbeiter und Endnutzer, die durch die COVID-19-Pandemie umverteilt wurden.
Vielleicht haben Sie schon einmal von der verteilten Datenverarbeitung gehört, bei der Anwendungskomponenten über verschiedene vernetzte Computer verteilt sind und über Nachrichten oder APIs miteinander kommunizieren, um die Gesamtleistung der Anwendung zu verbessern oder die Effizienz der Datenverarbeitung zu maximieren.
Die verteilte Cloud geht einen riesigen Schritt weiter, indem sie den gesamten Compute-Stack eines Public-Cloud-Anbieters dorthin verteilt, wo der Kunde ihn benötigt – vor Ort im eigenen Rechenzentrum oder in einer privaten Cloud oder außerhalb des Unternehmens in einem oder mehreren Public-Cloud-Rechenzentren, die dem Cloud-Anbieter gehören können oder auch nicht.
Tatsächlich erweitert die verteilte Cloud die zentralisierte Cloud des Anbieters um geografisch verteilte Mikro-Cloud-Satelliten. Der Cloud-Anbieter behält die zentrale Kontrolle über Betrieb, Updates, Governance, Sicherheit und Zuverlässigkeit der gesamten verteilten Infrastruktur. Und der Kunde greift auf alles – die zentralen Cloud-Services und die Satelliten, egal wo sie sich befinden – als eine einzige Cloud zu und verwaltet alles von einer einzigen Steuerungsebene aus. Auf diese Weise, so der Branchenanalyst Gartner, werden verteilte Clouds mit hybriden Clouds und hybriden Multiclouds kombiniert.
Auch hier bezieht sich Edge Computing auf die Lokalisierung und Ausführung von Anwendungs-Workloads so nah wie möglich an dem Ort, an dem Daten erzeugt werden – zum Beispiel dort, wo Benutzer mit Geräten wie Mobiltelefonen oder Barcode-Scannern interagieren oder wo IoT-Geräte wie Sicherheitskameras oder Maschinensensoren Daten sammeln und erzeugen.
Einfach ausgedrückt: Edge Computing ermöglicht es Ihnen, „die Mathematik zu den Daten zu bringen“ – die Berechnungen dort durchzuführen, wo die Daten entstehen, anstatt die Daten zur Verarbeitung in ein zentrales Cloud-Rechenzentrum zu verschieben und dann dorthin zurückzukehren, wo die Antworten für die Entscheidungsunterstützung oder Prozessautomatisierung benötigt werden. Infolgedessen wird Edge Computing zunehmend als unverzichtbar für Anwendungen angesehen, die große Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit oder in Echtzeit verarbeiten, wenn eine geringe Latenzzeit entscheidend ist.
Sie können Edge Computing auch ohne eine verteilte Cloud-Architektur implementieren. Aber eine verteilte Cloud macht die Bereitstellung und Verwaltung von Edge-Anwendungen viel einfacher.
Stellen Sie sich vor, Sie betreiben mehrere Produktionsanlagen, jede mit einem eigenen Edge-Server, der von verschiedenen Cloud-Service-Anbietern gehostet wird und Daten verarbeitet, die von Tausenden von Sensoren erzeugt werden. Mit einer verteilten Cloud können Sie alles – z. B. die Bereitstellung und Verwaltung von Kubernetes-Clustern, die Durchführung von Sicherheitsupdates und die Überwachung der Leistung – von einer einzigen Steuerungsebene, einem Dashboard und einem Satz von Tools aus einer einzigen Cloud heraus steuern und verwalten. Ohne verteilte Cloud könnten sich diese Aufgaben und Tools je nach Standort des Edge-Servers unterscheiden.
Verteilte Cloud und Edge Computing unterstützt alles, von vereinfachter Multi-Cloud-Verwaltung über verbesserte Skalierbarkeit und Entwicklungsgeschwindigkeit bis hin zur Bereitstellung modernster Automatisierungs- und Entscheidungsunterstützungsanwendungen und -funktionen.
IBM Cloud Satellite hilft Ihnen, Anwendungen konsistent in allen On-Premises-, Edge-Computing- und Public-Cloud-Umgebungen von beliebigen Cloudanbietern bereitzustellen und auszuführen. Die Lösung standardisiert zentrale Kubernetes-, Daten-, KI- und Sicherheitsservices, die zentral als Service von IBM Cloud verwaltet werden, mit vollständiger Transparenz in allen Umgebungen durch eine einzige Übersicht. Das Ergebnis sind höhere Entwicklerproduktivität und Entwicklungsgeschwindigkeit.
Um mehr zu erfahren oder mit der verteilten Cloud zu beginnen, melden Sie sich für ein IBM Cloud-Konto an.
Mit IBM Cloud Satellite können Sie überall konsistente Cloud-Services starten – lokal, an der Edge und in öffentlichen Cloud-Umgebungen.
IBM Cloud Satellite hilft Ihnen, Anwendungen konsistent in allen On-Premises-, Edge-Computing- und Public-Cloud-Umgebungen von beliebigen Cloudanbietern bereitzustellen und auszuführen. Nutzen Sie ein gemeinsames Set von Cloud-Diensten, einschließlich Toolchains, Datenbanken und KI an jedem beliebigen Standort. Die von IBM Cloud Satellite verwaltete verteilte Cloud-Lösung liefert Cloud-Services, APIs, Zugriffsrichtlinien, Sicherheitssteuerungen und Compliance.