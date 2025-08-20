Was ist eine verteilte Cloud?

Eine verteilte Cloud ist ein öffentlicher Cloud-Computing-Service, der Ihnen die Ausführung von Public-Cloud-Infrastrukturen an mehreren verschiedenen Standorten ermöglicht – Rechenzentren Ihres eigenen Cloud-Anbieters, Rechenzentren anderer Cloud-Anbieter, Rechenzentren von Drittanbietern, Colocation-Zentren und On-Premises – mit Verwaltung über eine einzige Steuerungsebene.

Mit dieser gezielten, zentral verwalteten Verteilung von Public-Cloud-Services kann Ihr Unternehmen Anwendungen oder einzelne Anwendungskomponenten in einer Mischung aus Cloud-Standorten und -Umgebungen bereitstellen und ausführen, die Ihren Anforderungen an Leistung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und mehr am besten entspricht. Die verteilte Cloud löst die Betriebs- und Verwaltungsinkonsistenzen, die in Hybrid Cloud- oder Multicloud-Umgebungen auftreten können.

Vor allem aber bietet die verteilte Cloud die ideale Grundlage für Edge Computing, d. h. die Ausführung von Servern und Anwendungen näher am Ort der Datenerstellung.

Die Nachfrage nach verteilter Cloud und Edge Computing wird vor allem durch das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), Telekommunikation (Telco) und andere Anwendungen angetrieben, die große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten müssen. Die verteilte Cloud hilft Unternehmen aber auch bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus der Einhaltung länder- oder branchenspezifischer Datenschutzbestimmungen ergeben – und neuerdings auch bei der Bereitstellung von IT-Diensten für Mitarbeiter und Endnutzer, die durch die COVID-19-Pandemie umverteilt wurden.