Was ist Hyperscale?

Heute scheint es fast unmöglich, sich das vorzustellen, aber es gab eine Zeit, in der das gesamte Rechenzentrum eines Unternehmens von einem einzelnen Server in einem Büroschrank aus betrieben werden konnte.

Dann kamen Hypervisors, deren Verwendung als Abstraktionsschichten es ermöglichte, Anwendungen in Virtual Machines (VMs) von einer physischen Hardwareinstallation auf eine andere zu verlagern – ein entscheidender Moment für den Aufstieg von Hyperscale-Rechenzentren.

In den meisten Fällen können die ursprünglichen, lokalen Rechenzentren das heute generierte Datenvolumen, insbesondere bei hyperskalierten Anwendungen, einfach nicht mehr bewältigen.

Hyperscale-Rechenzentren (auch Hyperscaler genannt) benötigen erheblich mehr Platz als herkömmliche lokale Rechenzentren, deren Größe in der Regel im Bereich von 930 Quadratmetern liegt.

Nach der IDC-Definition eines „Hyperscalers“ muss ein Unternehmen mindestens 5.000 Server einsetzen und mindestens 930 Quadratmeter für den Betrieb bereitstellen, um als echter „Hyperscaler“ zu gelten.

Hyperscale-Einrichtungen gehen oft um ein Vielfaches darüber hinaus – wobei die Gebäudegrößen Ausmaße von über 5.500 Quadratmetern erreichen – was in etwa der Größe eines US-Footballfeldes entspricht.

Und obwohl dies eine typische Hyperscale-Größe sein mag, ist es nicht annähernd das größte Beispiel für Speicheroptionen. Diese Abgrenzung bezieht sich auf das große Rechenzentrum von China Telecom in Horinger, Hohhot, in der chinesischen Region der Inneren Mongolei. Diese Anlage, deren Bau 3 Mrd. USD gekostet hat, umfasst eine Fläche von einer knappen Million Quadratmetern und verbraucht 150 Megawatt Strom. (Um sich eine Anlage dieser Größenordnung vorzustellen, genügt es, sich die Fläche von etwa 165 nebeneinander liegenden Fußballfeldern vorzustellen).