Wenn Anwendungen von Pilotprogrammen in die Serienproduktion überführt werden, wird der Betrieb kompliziert. Ein Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise betreibt oft ein Betrugserkennungsmodell, das Transaktionen in Echtzeit zusammen mit einem kundenorientierten Assistenten bewertet. Jedes dieser Szenarien hat unterschiedliche Latenzanforderungen, Anforderungen an die Datenresidenz und Compliance-Kontrollen.

Heutzutage verwalten die meisten Unternehmen in der Produktion viele solche Systeme auf einmal. Die Herausforderungen werden nicht einfacher, je mehr Systeme hinzukommen; stattdessen vervielfachen sie sich. In einer Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) gaben 77 % der Führungskräfte an, dass sie KI schnell einführen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Allerdings stimmen nur 25 % voll und ganz zu, dass die IT-Infrastruktur ihres Unternehmens die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen unterstützen kann.

Modelltraining und KI-Inferenz haben unterschiedliche Anforderungen. Für das Training ist eine enorme Rechenleistung erforderlich, die kontinuierlich auf Clustern spezialisierter Prozessoren läuft. Inferenz hingegen läuft in der Produktion ab, wo Latenz und Verfügbarkeit wichtiger sind als die rohe Rechenleistung.

Laut McKinsey wird erwartet, dass Inferenz-Workloads bis 2030 mehr als die Hälfte aller KI-Rechenleistungen ausmachen. Dieser Wandel bedeutet, dass der effiziente Betrieb von Modellen zu einem ebenso dringenden Geschäftsanliegen wird wie deren Entwicklung. 1

Angesichts all dieser Komplexität ist das Management von KI-Workloads im großen Maßstab nicht nur ein technisches Problem. Es handelt sich um eine operative Angelegenheit. Die Unternehmen, die diese Arbeit gut machen, sind diejenigen, die Best Practices für die Infrastruktur, die Verwaltung und den täglichen Betrieb einführen.