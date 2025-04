Was ist ein KI-Rechenzentrum?

In einem Blogbeitrag Anfang 2025 nannte Microsoft die KI die „Elektrizität unseres Zeitalters“. Es bleibt abzuwarten, ob diese Erklärung übertrieben oder treffend ist. Die Akzeptanz von KI-Tools wie ChatGPT von OpenAI durch Millionen von Anwendern, die keine Experten sind, hat sich jedoch in rasantem Tempo entwickelt. Dieses eindeutige Produktivitäts- und Monetarisierungspotenzial von KI-Fähigkeiten hat zu einem intensiven Strom neuer KI-Produktivitätswerkzeuge, Agenten und Inhaltsgeneratoren geführt.

Open-Source-Modelle und die fortschreitende Demokratisierung der KI bedeuten, dass nicht nur die großen Akteure im KI-Ökosystem für Aufsehen sorgen. Nahezu jedes Unternehmen kann ein Technologieunternehmen sein, wenn es einen KI-Anwendungsfall erkennt und die nötige IT-Infrastruktur für dessen Umsetzung bereitstellt. Laut einem Bericht des IBM Institute for Business Value (IBM IBV) aus dem Jahr 2024 geben 43 % der Führungskräfte aus dem Technologiebereich an, dass ihre Besorgnis über ihre technologische Infrastruktur in den letzten sechs Monaten aufgrund der generativen KI zugenommen hat und sie sich nun auf die Optimierung ihrer Infrastruktur für deren Skalierung konzentrieren.

In der Zwischenzeit ist die Rechenzentrumsbranche gewachsen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Die Infrastruktur von Rechenzentren rund um den Globus ist zunehmend KI-fähig und kann große Mengen komplizierter Berechnungen und Anfragen verarbeiten. Derzeit gibt es in der asiatisch-pazifischen und nordamerikanischen Region die meisten Rechenzentren, insbesondere in Gebieten wie Peking, Shanghai, Nord-Virginia und der San Francisco Bay Area.1

Erhebliche Investitionen von Big Tech haben auch Wachstum für den Sektor der KI-Rechenzentren signalisiert. Im Jahr 2025 will Microsoft rund 80 Mrd. USD in den Bau von Rechenzentren investieren und Meta investiert 10 Mrd. USD in ein neues, vier Millionen Quadratfuß großen Rechenzentrum im US-Bundesstaat Louisiana.