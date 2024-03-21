Was ist ein Hyperscale-Rechenzentrum?

Ein Unternehmen, das ein Hyperscale-Rechenzentrum betreiben möchte, muss viele Entscheidungen treffen, um die optimale Vorgehensweise herauszufinden. Die erste Frage könnte lauten: „Sollen wir bauen oder mieten?“ Selbst der Bau eines kleineren Rechenzentrums ist mit gewissen Investitionen verbunden. Der Bau eines Hyperscale-Rechenzentrums erfordert ein noch größeres finanzielles Engagement.

Viele Unternehmen wählen einen anderen Weg und entscheiden sich für ein Colocation-Rechenzentrum – dabei vermieten die Eigentümer eines Rechenzentrums Einrichtungen und Serverflächen an andere Unternehmen. Der Reiz dieser Methode sollte sofort ersichtlich sein: Die Vermietung von Raum für Hardware erfordert eine deutlich geringere Investition als der Bau eines ganzen Gebäudes zur Unterbringung von Equipment, zumindest was die im Voraus gezahlten Beträge angeht.

Vergleicht man die beiden grundlegenden Optionen, so wird deutlich, dass jede ihre Vor- und Nachteile hat. Der Bau eines Hyperscale-Rechenzentrums ist in der Regel teuer und arbeitsintensiv, aber er ermöglicht auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Hyperscale-Einrichtungen, die in allen anpassbaren Aspekten optimiert sind.

Die Anmietung von Räumlichkeiten in einem Colocation-Rechenzentrum bietet hingegen mehr Mobilitätsmöglichkeiten und erfordert wesentlich geringere Investitionen. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass ein Colocation-Rechenzentrum nach den idealen Spezifikationen dieses Kunden konzipiert wurde.

Einige Unternehmen entscheiden sich wiederum für eine weitere Option, die ihnen die Gewissheit gibt, dass sie bei weiteren Fortschritten in der Lage sind, ihr System nach oben zu skalieren, ohne zusätzliches und teures Speicherequipment für ihr Private Cloud-basiertes System kaufen zu müssen. Für viele dieser Unternehmen ist es optimal, sich von einem privaten System weg zu bewegen und ihren Betrieb in eine Public Cloud-Umgebung zu verlagern, wie es bei Software-as-a-Service (SaaS) Apps wie Microsoft 365 oder Google Suite der Fall ist.

Es gibt andere Varianten wie modulare Rechenzentren, bei denen es sich um vorgefertigte Einrichtungen handelt, die für die Nutzung als Rechenzentrum konzipiert sind. Die modularen Rechenzentren sind nicht nur vorgefertigt, sondern auch bereits mit Rohren und der notwendigen Kühlung ausgestattet. Modulare Rechenzentren eignen sich optimal für Unternehmen, die die Funktionalität von Rechenzentren in begrenztem Umfang ausprobieren möchten, bevor sie große Investitionen tätigen, sowie für Unternehmen, die schnell eine zuverlässige Rechenzentrumslösung implementieren müssen.