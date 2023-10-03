Wie die Halbleiterindustrie High-Performance-Computing zur Förderung von Innovationen einsetzt

Halbleiter fungieren als die heimliche Triebkraft in verschiedenen Branchen, vom Gesundheitswesen über die Fertigung bis hin zu Finanzdienstleistungen. Allein in den letzten Jahren haben wir gesehen, wie unverzichtbar Halbleiter sein können und warum Unternehmen diese Technologie schnell entwickeln müssen, um ihre Produktivität zu maximieren. Da Halbleiterhersteller bestrebt sind, mit den Kundenerwartungen Schritt zu halten, sind Tools für die elektronische Designautomatisierung (EDA) der Schlüssel, um die Lösung zu nutzen.

Um Innovationen wirklich im großen Maßstab voranzutreiben, benötigen EDA-Führungskräfte jedoch eine enorme Rechenleistung. Da die Notwendigkeit wächst, rechenintensive Workloads mit einem hohen Maß an Resilienz und Leistung zu verwalten, ist es jetzt an der Zeit, sich der Cloud für High-Performance-Computing (HPC) zuzuwenden.

Durch die Nutzung von Lösungen wie IBM Cloud HPC können Unternehmen ihre Spitzen-Workloads effektiver verwalten und gleichzeitig das Risiko von Ausfallzeit minimieren. In den kommenden Jahren gehen wir davon aus, dass ein hohes Maß an Rechenleistung noch wichtiger werden wird, da immer mehr Unternehmen auf generative künstliche Intelligenz (KI) und Large Language Models (LLM) zurückgreifen, um die Produktivität im gesamten EDA-Bereich zu steigern. Hier können Hybrid Cloud-HPC-Lösungen besonders wertvoll sein.