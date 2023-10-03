Wie die Halbleiterindustrie High-Performance-Computing zur Förderung von Innovationen einsetzt

Halbleiter fungieren als die heimliche Triebkraft in verschiedenen Branchen, vom Gesundheitswesen über die Fertigung bis hin zu Finanzdienstleistungen. Allein in den letzten Jahren haben wir gesehen, wie unverzichtbar Halbleiter sein können und warum Unternehmen diese Technologie schnell entwickeln müssen, um ihre Produktivität zu maximieren. Da Halbleiterhersteller bestrebt sind, mit den Kundenerwartungen Schritt zu halten, sind Tools für die elektronische Designautomatisierung (EDA) der Schlüssel, um die Lösung zu nutzen.
Um Innovationen wirklich im großen Maßstab voranzutreiben, benötigen EDA-Führungskräfte jedoch eine enorme Rechenleistung. Da die Notwendigkeit wächst, rechenintensive Workloads mit einem hohen Maß an Resilienz und Leistung zu verwalten, ist es jetzt an der Zeit, sich der Cloud für High-Performance-Computing (HPC) zuzuwenden.
Durch die Nutzung von Lösungen wie IBM Cloud HPC können Unternehmen ihre Spitzen-Workloads effektiver verwalten und gleichzeitig das Risiko von Ausfallzeit minimieren. In den kommenden Jahren gehen wir davon aus, dass ein hohes Maß an Rechenleistung noch wichtiger werden wird, da immer mehr Unternehmen auf generative künstliche Intelligenz (KI) und Large Language Models (LLM) zurückgreifen, um die Produktivität im gesamten EDA-Bereich zu steigern. Hier können Hybrid Cloud-HPC-Lösungen besonders wertvoll sein.
Cadence ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich EDA. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Computersoftware hilft Cadence Unternehmen weiterhin, innovative elektronische Produkte zu entwerfen, die die Technologie von heute vorantreiben, einschließlich Chips, Platinen und Systeme für dynamische Anwendungen wie Hyperscale-Computing, 5G-Kommunikation, Automotive, Mobil, Luft- und Raumfahrt, Verbraucher, Industrie und Gesundheitswesen. Mit über 10.000 Ingenieuren und Millionen von Aufträgen, die jeden Monat implementiert werden, benötigt Cadence eine beträchtliche Menge an Rechenressourcen. In Verbindung mit der wachsenden Nachfrage nach mehr Chips und der Integration von KI und maschinellem Lernen in seine EDA-Prozesse durch das Unternehmen ist ihr Bedarf an Rechenleistung so hoch wie nie zuvor. Unternehmen in der EDA-Branche wie Cadence benötigen Lösungen, die es ermöglichen, Workloads nahtlos zwischen lokal und der Cloud zu verlagern und gleichzeitig die Differenzierung von Projekt zu Projekt zu ermöglichen. Ein Hybrid Cloud-Ansatz bietet die Agilität, Flexibilität und Sicherheit, die zur Erfüllung dieser Anforderungen erforderlich sind.
Cadence begann 2016 mit seiner Public Cloud und arbeitet nun mit einer hybriden Multicloud-Umgebung, die die auch IBM umfasst. Mit IBM Cloud HPC kann das Unternehmen seine rechenintensiven Workloads On-Premises und in der Cloud mit einem hohen Maß an Ausfallsicherheit und Leistung flexibel verwalten und seine Chip- und Systemdesign-Software schneller und in großem Umfang entwickeln.
Während Cadence die Innovation im Bereich der Computersoftware weiter vorantreibt, sind kontinuierliche Betriebsabläufe kritisch für die Optimierung der Abläufe in den Unternehmensbereichen, die dafür verantwortlich sind, den Kunden in rasantem Tempo Chip- und Systemdesign-Software zu liefern. Mit der kombinierten Leistung von IBM Cloud als Teil seiner Multicloud-Umgebung und IBM LSF als HPC-Workload Scheduler war Cadence in der Lage, eine hohe Rechenauslastung zu erreichen, sein Cloud-Budget zu optimieren und Workloads zu rationalisieren. Cadence hat außerdem berichtet, dass es in der Lage ist, mehr Regressionen durchzuführen und als Ergebnis eine vorhersehbarere und schnellere Time-to-Value zu unterstützen. Da Unternehmen wie Cadence den Markttrends immer einen Schritt voraus bleiben wollen, hilft IBM Cloud HPC dabei, große, rechenintensive Herausforderungen zu bewältigen und die Zeit bis zur Erkenntnis zu verkürzen, was letztendlich dem Vorteil der strategischen F&E-Arbeit zugute kommt.
Unternehmen, die ihre komplexesten Herausforderungen lösen wollen, wird IBM weiterhin eine integrierte Lösung für die entscheidenden Komponenten Rechenleistung, Netzwerk, Speicher und Sicherheit anbieten – und das alles mit dem Ziel, regulatorische Anforderungen und Effizienzanforderungen zu erfüllen. IBM Cloud HPC umfasst außerdem in die Plattform integrierte Sicherheits- und Kontrollfunktionen, die Kunden aller Branchen dabei helfen, HPC als Managed Service zu nutzen und gleichzeitig Risiken von Dritten und Vierten zu minimieren.
Mit der Kombination unserer Suite für Workload-Management und Planung – einschließlich IBM LSF und IBM Symphony zusammen mit IBM Cloud HPC in einer Hybrid Cloud-Umgebung – wollen wir unseren Kunden helfen, von der Automatisierung zu profitieren, die zur Optimierung von HPC-Jobs beiträgt. Damit können sie eine schnellere Time-to-Value erzielen, die Leistung verbessern und die Kosten minimieren – alles kritisch, entscheidend Funktionen für Branchen, die sich so schnell verändern wie die Halbleiterbranche.
Darüber hinaus ergänzt die Speicherlösung IBM Storage Scale IBM Cloud HPC noch weiter und bietet eine einzige, global integrierte Lösung, die Benutzern hilft, Daten kostengünstig in Hybridumgebungen zu verwalten und zu verschieben, um Workloads in Echtzeit zu implementieren.
Besuchen Sie die Supercomputing 23 in Denver? Besuchen Sie uns am IBM Stand Nr. 1925 und lernen Sie mehr darüber, wie IBM Cloud HPC Ihr Unternehmen mit Geschwindigkeit und Sicherheit skalieren kann.
Die Erkenntnisse von IDC darüber, wie Unternehmen Hochleistungs-Umgebungen modernisieren und die Skalierung verwalten.
Erkunden Sie die wichtigsten Technologietrends von Gartner – darunter agentische KI und deren Auswirkungen auf das Computing in großem Maßstab.
Nur jedes vierte Unternehmen erzielt durch seine Bemühungen zur Cloud-Transformation einen soliden ROI. Erfahren Sie, wie Sie den Wert von Hybrid Cloud und KI für verschiedene geschäftlichen Anforderungen steigern können.
Erkunden Sie, wie Cadence auf IBM Cloud HPC setzt, um das Chip- und Systemdesign zu verbessern und schnellere, effizientere Lösungen zu liefern.
Unterstützen Sie Ihre anspruchsvollsten KI- und rechenintensiven Workload mit den HPC-Lösungen von IBM. Nutzen Sie die Flexibilität und die hochmoderne Infrastruktur der Hybrid Cloud, um Ihren Weg zur Innovation zu beschleunigen.