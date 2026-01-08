Was ist KI-Speicher?

Unternehmen modernisieren ihre Datenspeicherinfrastruktur, um das Geschäftspotenzial von KI, ML und Advanced Analytics auszuschöpfen. Allerdings stehen sie vor der Herausforderung, dass Daten und Arbeitslasten über mehrere Regionen verteilt sind, und dass für das Training und die Inferenz von KI-Arbeitslasten immer mehr Zeit benötigt wird. Zu diesen Problemen kommen die Kosten und Knappheit von Ressourcen auf Abruf wie Grafikprozessoren (GPUs) hinzu.

Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) erwarten 62 % der Führungskräfte, KI in ihren Unternehmen innerhalb von 3 Jahren einzusetzen. Allerdings gaben nur 8% an, dass ihre IT-Infrastruktur alle ihre KI-Anforderungen erfüllt.

Mit Blick auf die Zukunft glauben nur 42 % der Befragten, dass diese Infrastruktur die Datenmengen und Rechenanforderungen fortschrittlicher KI-Modelle bewältigen kann. Ebenso erwarten nur 46 %, dass es Echtzeit-Inferenzen in großem Maßstab unterstützt.

KI-Workloads erfordern Systeme, die Datenverarbeitungsengpässe reduzieren können, was Modelltraining, Feinabstimmung und Inferenz verlangsamt. Sie benötigen außerdem skalierbare Speichersysteme, um ständig wachsende Datensätze zu verarbeiten, insbesondere solche, die mit generativer KI und Large Language Model-(LLM-)Workloads verbunden sind.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kann KI-Speicher über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) nahtlos in Open-Source-und proprietäre ML- und Deep-Learning-Frameworks integriert werden. Diese Fähigkeit beschleunigt das LLM-Training, die Modellentwicklung und verbessert die Gesamtleistung im gesamten KI-System.

Weitere Informationen finden Sie unter „Infrastruktur für KI: Warum Speicher wichtig ist“.