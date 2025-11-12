Was ist NAND-Flash-Speicher?

Der Begriff „NAND“ setzt sich aus „NOT“ und „AND“ zusammen und bezieht sich auf das Logikgatter, das die interne Struktur einer NAND-Zelle steuert.

Neben seiner hohen Speicherdichte und Nichtflüchtigkeit zeichnet sich NAND-Flash-Speicher durch schnelle Datenübertragung, Langlebigkeit und geringen Stromverbrauch aus. Aufgrund dieser Eigenschaften hat sich der NAND-Flashspeicher als die vorherrschende Speicherlösung für alltägliche Unterhaltungselektronik etabliert – von Smartphones über Digitalkameras bis hin zu Spielekonsolen und Tablet-Computern.

Auf Unternehmens- und Industrieebene werden NAND-Speicher beispielsweise in Rechenzentren, eingebetteten Automobilsystemen, medizinischen Bildgebungsgeräten und Telekommunikationsinfrastrukturen eingesetzt.

Angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Datenspeichern für Verbraucher- und Unternehmensanwendungen wird erwartet, dass der Markt für NAND-Flash-Speicher von 55,73 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 72,60 Milliarden USD im Jahr 2030 wachsen wird. Dieses Wachstum entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) während dieses Zeitraums von 5,43 %.1 Das Wachstum wird durch Investitionen in KI-Infrastruktur, die zunehmende Verbreitung von SSDs in Unterhaltungselektronikgeräten und die 3D-Chip-Technologie, die die Speicherkosten senkt, vorangetrieben.

NAND-Flash-Speicher spielen auch bei der Einführung von generativer KI auf Unternehmensebene eine entscheidende Rolle. Anwendungen der generativen KI erfordern umfangreiche Speicherkapazitäten für Trainingsdaten und Inhalte, einschließlich Text, Bilder und Videos, die auf SSDs mit NAND-Flash-Speicherchips gespeichert werden.