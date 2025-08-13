Was ist ein All Flash Array?

Ein All Flash Array (AFA) ist eine Art externes Datenspeichersystem, das ausschließlich Flash-Speicher-Hardwaremedien (d. h. Solid-State-Laufwerke (SSDs)) für die dauerhafte Datenspeicherung verwendet. Das AFA wird auch als Festplattenspeicher oder Solid-State Array (SSA) bezeichnet.

Im Gegensatz zu rotierenden Festplattenlaufwerken (HDDs) enthalten SSDs keine beweglichen Teile und bieten eine verbesserte Geschwindigkeit und Haltbarkeit. Im Vergleich zu HDDs allein ermöglichen All-Flash-Speichersysteme – bestehend aus SSDs oder Hybridsystemen aus SSDs und HDDs – einen schnelleren Datenzugriff, verbessern gleichzeitig die Verarbeitungsgeschwindigkeit und reduzieren die CPU-Auslastung.

Flash-Speicher variieren sowohl in Bezug auf die Speicherkapazität als auch in Bezug auf den Formfaktor. Einige SSDs, wie beispielsweise solche, die in USB-Sticks zu finden sind, sind kleiner als Zehncentstücke. Während frühe SSDs nur eine geringe Datenmenge speichern konnten, vervielfachte sich diese Speicherkapazität im Zuge des technologischen Fortschritts gemäß dem Moore'schen Gesetz.

Dank der SSD-Technologie können Sie heute ein Terabyte an Daten (oder mehr) auf Ihrer Fingerspitze balancieren. Aufgrund ihrer kompakten Größe und ihrer robusten Solid-State-Konstruktion sind SSDs in Elektronikgeräten wie Laptops, Tablets, Mobiltelefonen und Spielekonsolen allgegenwärtig.

Über Anwendungen für Endverbraucher hinaus haben SSDs und AFAs auch einen revolutionären Einfluss auf die Speicherung in Unternehmen gehabt. Traditionell haben sich organisatorische Rechenzentren für die Datenspeicherung und -abfrage auf Festplatten verlassen, die als Netzwerkspeicher (NAS) oder Speichernetzwerke (SANs) oder beides konfiguriert sind. Das war so lange der Fall, bis Fortschritte im Bereich der Solid-State-Speicher All-Flash-Arrays zu einer kostengünstigen Alternative machten und mehrere Leistungsverbesserungen mit sich brachten, die für Hochleistungsanwendungen geeignet sind.

Solid-State-Laufwerke sind Festplattenlaufwerken in der Regel vorzuziehen. Hybrid-Arrays, die SSDs und HDDs innerhalb desselben Gehäuses konfigurieren, ermöglichen es Anbietern jedoch, bestehende Systeme nachzurüsten, indem sie nur einen Teil der festen Speichermedien durch Flash-Speicher ersetzen. Heutzutage sind AFAs oder Hybrid-Arrays die erste Wahl für NAS- und SAN-Lösungen in großem Maßstab.