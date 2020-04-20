Infrastruktur für KI: Warum Speicher wichtig ist

Vielleicht hat Ihr Unternehmen kürzlich beschlossen, Rechenknoten anzuschaffen und mit künstlicher Intelligenz (KI) zu beginnen. Bei der Vorbereitung auf KI-Workloads gibt es viele Aspekte Ihrer IT-Infrastruktur und Technologie-Geschäftswelt zu überprüfen, darunter insbesondere Ihre Speichersysteme. KI wird von Daten angetrieben, und die Art und Weise, wie Ihre Daten gespeichert werden, kann den Erfolg Ihres KI-Projekts erheblich beeinflussen. Darüber hinaus haben die vier verschiedenen Phasen von KI (Aufnehmen, Vorbereitung, Training und Inferenz) jeweils unterschiedliche Speicherbedürfnisse und -anforderungen.

Leider konzentrieren sich einige Unternehmen auf die Rechenseite der KI und übersehen die Speicherseite. Diese einseitige Fokussierung kann, und tut es manchmal auch, zur Störung oder zum kompletten Scheitern von KI-Projekten führen. Für die KI-Trainingsphase werden enorme Datenmengen benötigt. Diese Daten müssen aufgenommen, gespeichert und aufbereitet werden, damit sie in die Trainingsphase „eingespeist“ werden können. Ohne die Möglichkeit, die für das Training erforderlichen Daten aufzunehmen, zu speichern und zu nutzen, ist das Projekt zum Scheitern verurteilt.

KI-Projekte erfordern eine Speicherinfrastruktur mit hervorragender Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität. Die gute Nachricht ist, dass die heutigen Speichersysteme speziell auf die Anforderungen von KI-Projekten zugeschnitten werden können. Zwei hervorragende Beispiele hierfür sind einige der leistungsstärksten Supercomputer der Welt, Sierra und Summit.

Sehen wir uns nun einige Anforderungen an.