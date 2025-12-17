Was ist Bedarfsprognose?

Der Bedarfsprognoseprozess verbessert die Prognosegenauigkeit in Echtzeit, hilft Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Lagerbestände und unterstützt datengestützte Geschäftsentscheidungen. Zukunftsorientierte Unternehmen setzen bei ihrer Bedarfsprognose zunehmend auf künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), vorausschauende Analyse und Automatisierung.

Der Einsatz dieser neuen Technologien veranlasst Unternehmen, proaktiv über das Lieferkettenmanagement nachzudenken und ermöglicht genauere Vorhersagen der Kundenbedürfnisse. Der Ansatz zur Prognoseerstellung verändert und entwickelt sich weiter, da auch andere Unternehmensbereiche von KI beeinflusst werden, darunter KI-gestützte Analytik, Vertriebsinformationen und KI-gestütztes Bestandsmanagement.

Ein aktueller Bericht des IBM Institute for Business Value unterstreicht die entscheidende Rolle, die KI in den kommenden Jahren im Bereich der Lieferketten spielen wird. Tatsächlich geben 64 % der befragten Chief Supply Chain Officers (CSCOs) an, dass generative KI ihre Supply-Chain-Workflows vollständig transformiert. Der Bericht prognostiziert außerdem, dass digitale Assistenten die Entscheidungsfindung bis 2026 um 21 % erhöhen werden.

„Es geht nicht nur darum zu erklären, wie Materialien von Punkt A nach Punkt B gelangen. Es geht auch darum, die Kosten der Lieferkette für jede unternehmerische Entscheidung zu messen – und sicherzustellen, dass diese Kosten von Anfang an berücksichtigt werden“, heißt es in dem Bericht.