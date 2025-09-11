Was ist Sales Intelligence?

In den letzten Jahren hat sich die Menge der verfügbaren Vertriebsdaten exponentiell erhöht, sodass Führungskräfte auf fortschrittliche Technologien zurückgreifen, um Informationen nahezu in Echtzeit zu sammeln. Diese Tools helfen Vertriebsmitarbeitern, weit mehr Daten zu sammeln, als Menschen allein könnten. Und da sowohl B2C- als auch B2B-Kunden ihre Kaufentscheidungen vor dem Kauf umfassend recherchieren, ermöglichen fortschrittliche Sales-Intelligence-Tools den Teams, Verkaufsgespräche schnell zu personalisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Heute helfen Sales-Intelligence-Workflows, die KI und Automatisierung integrieren, Vertriebsteams dabei, sich in einem schnelllebigen Umfeld zurechtzufinden. Laut einer aktuellen Studie des IBM Institute of Business Value gehen 83 % der Führungskräfte davon aus, dass künstliche Intelligenz-Agenten bald in der Lage sein werden, Maßnahmen autonom auszuführen. Diese Maßnahmen basieren auf operativen Metriken und Transaktionsverläufen bis zum Jahr 2026. Und mehr als die Hälfte der C-Suite-Führungskräfte, darunter auch Vertriebsleiter, berichten von positiven Ergebnissen aufgrund KI-gestützter Workflows.

Im Idealfall umfasst ein Prozess zur Erfassung von Vertriebsinformationen die Zusammenführung mehrerer unterschiedlicher Datensätze, um einen 360-Grad-Überblick über neue Leads und Zielmärkte zu erhalten. Außerdem liefert er wertvolle Einblicke in die eigene Leistung des Vertriebsteams entlang der gesamten Vertriebspipeline. Im Laufe der Zeit, wenn die Vertriebsteams mehr Daten sammeln, werden die Informationen immer wertvoller und helfen Unternehmen dabei, Wege zu finden, um den Vertriebsprozess auf der Grundlage historischer und aktueller Informationen zu verfeinern und zu verbessern.