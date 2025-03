Was ist ein Kundenprofil?

Zum Erstellen eines Kundenprofils muss ein Unternehmen Informationen über Kundensegmente erfassen, darunter demografische Daten, psychografische Daten, Kaufpräferenzen und Schmerzpunkte.

Der Zweck der Kundenprofilerstellung besteht darin, dass Unternehmen herausfinden, wer seine Kunden sind und wie es ihnen am besten dienen kann. Es handelt sich um eine tiefgreifende Analyse dessen, wer die allgemeine Zielgruppe ist, was sie mag, was sie nicht mag, wer die Personen sind und was sie wollen.

Profile können dazu beitragen, die Kundenabwanderung zu verringern, eine bessere Preisstrategie zu entwickeln und Teams in der Produktentwicklung zu unterstützen, die eine bessere Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse anstreben. Eine Online-Umfrage von Gartner ergab, dass 84 % der Führungskräfte im Kundenservice Kundendaten und Analysen für „sehr oder äußerst wichtig“ halten.1

Das übergeordnete Ziel besteht darin, dass ein Unternehmen Kundenprofile nutzt, um eine gezieltere individuelle Customer Experience zu schaffen, die Kundentreue zu erhöhen und damit das Geschäftsergebnis zu verbessern.