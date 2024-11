Was ist ein Customer Effort Score?

Das Corporate Executive Board (CEB), das von Gartner übernommen wurde, stellte den CES in einem Artikel des Harvard Business Review vor: „Stop Trying to Delight Your Customers“ (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com). In dem Artikel wird argumentiert, dass der CES die wahre Kundentreue besser vorhersagt als der NPS oder der CSAT.

Eine CEB-Studie ergab, dass 94 % der Personen mit einem guten CES die Absicht äußerten, erneut zu kaufen, 88 % gaben an, ihre Ausgaben erhöhen zu wollen. Darüber hinaus ergaben die CES-Daten, dass 81 % der Kunden, deren Erfahrung mit einem hohem Aufwand verbunden war, die Absicht hatten, ihre negative Erfahrung mit anderen zu teilen.