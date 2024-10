Was ist Customer Lifetime Value (CLV)?

CLV, der Kundenwert über die Lebensdauer, untersucht, wie wertvoll ein Kunde für das Unternehmen als Ganzes ist, nicht nur während einer einzelnen Interaktion.

Diese Kennzahl ist der Schlüssel zum Verständnis der allgemeinen Kundenbindungsrate und Kundentreue. Anstatt einzelne Transaktionen mit einem Unternehmen zu betrachten, berücksichtigt der CLV alle potenziellen Transaktionen, die ein Kunde während der gesamten Kundenlebensdauer getätigt hat oder tätigen wird. Diese Informationen dienen als Grundlage für die Berechnung des Kundenumsatzes.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Customer Lifetime Value zu messen. Die erste entspricht dem historischen Customer Lifetime Value und die zweite dem prädiktiven Customer Lifetime Value. Der historische CLV zeigt, wie viel ein bestehender Kunde bereits bei einem Unternehmen ausgegeben hat. Der prädiktive CLV ist eine Schätzung, wie viel ein Kunde voraussichtlich in Zukunft ausgeben wird.

Der historische CLV ist einfacher zu berechnen als der prädiktive CLV. Letzterer erfordert einen algorithmischen Prozess, der historische Daten verfolgt und sie nutzt, um die Dauer einer Kundenbeziehung und ihren Gesamtwert vorherzusagen. Es ist zwar eine etwas komplexere Berechnung, aber der prädiktive CLV kann dem Unternehmen helfen zu erkennen, in welchen Bereich der Customer Journey weiter investiert werden muss. Unabhängig davon berücksichtigt das Vorhersagemodell Faktoren wie Kosten für die Kundengewinnung (customer acquisition costs - CAC) und die durchschnittliche Kaufhäufigkeit.