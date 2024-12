O que é NAS (Network Attached Storage)?

Armazenamento baseado em arquivos (FBS) de expansão horizontal: o FBS de expansão horizontal (ou NAS de expansão horizontal) refere-se à adição de discos rígidos ao sistema para expandir a capacidade de armazenamento. De acordo com a mesma pesquisa da IDC já citada, “41% dos entrevistados já implementaram mais de 40% de aplicativos e/ou cargas de trabalho em FBS de expansão horizontal em um data center”. Essa pesquisa de mercado também indica que as cargas de trabalho desse sistema de armazenamento continuarão crescendo paralelamente aos serviços baseados em arquivos de nuvem pública. No entanto, o FBS de expansão horizontal é particularmente atraente devido ao seu custo em comparação com outros provedores de armazenamento.

Gateways NAS: ao combinar as arquiteturas de armazenamento NAS e SAN, os gateways NAS ajudam a lidar com algumas das limitações do NAS antigo. Embora o NAS possa ser expandido pelo simples acréscimo de mais discos rígidos, os novos discos precisam ser introduzidos na rede, exigindo que as referências de arquivos passem por remapeamento nas novas unidades. Os gateways NAS dividem o sistema de armazenamento, de modo que os servidores individuais possam ser expandidos de forma independente uns dos outros.

Os tipos diferentes de sistemas NAS disponíveis também podem ser definidos por sua base de usuários.

• Corporativo: os dispositivos NAS mais avançados têm discos suficientes para permitir a configuração de matriz redundante de discos independentes (RAID), que combina vários discos rígidos para aumentar o desempenho.

• NAS para pequenas empresas ou consumidores: esse tipo de sistema NAS tem como alvo o usuário doméstico que precisa de armazenamento centralizado de arquivos acessível a vários profissionais por meio de roteadores, PCs e dispositivos móveis. O NAS para consumidores também pode operar como servidor de arquivos, servidor de impressão, sistema de backup e servidor multimídia. De acordo com a 360 Research Reports (link externo ao site ibm.com), esse segmento deve ter uma taxa de crescimento anual composta de 7,3% nos Estados Unidos entre 2021 e 2027.