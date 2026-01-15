Partie critique de l’évolution cloud computing, le cloud hybride distribué étend le modèle traditionnel cloud hybride en fournissant l’agilité, la flexibilité et la sécurité nécessaires pour gérer des environnements distribués complexes et accélérer l’adoption de l’IA.

Ces dernières années, les applications à forte intensité de données ont explosé, de même que le besoin de traiter l’information en temps quasi réel en périphérie du réseau. L’infrastructure hybride distribuée intègre des systèmes disparates en un système fiable et sécurisé afin que les entreprises puissent s’adapter, innover et suivre en continu l’évolution rapide des technologies.

Selon un rapport de 360iresearch, la taille du marché des DHI était estimée à 5,60 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9,95 milliards de dollars d’ici 2032.1