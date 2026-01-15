L’infrastructure hybride distribuée (DHI) unifie les ressources sur site, le cloud public et le cloud privé avec les emplacements en périphérie, créant une infrastructure informatique unique pour supporter les applications et workloads modernes.
Partie critique de l’évolution cloud computing, le cloud hybride distribué étend le modèle traditionnel cloud hybride en fournissant l’agilité, la flexibilité et la sécurité nécessaires pour gérer des environnements distribués complexes et accélérer l’adoption de l’IA.
Ces dernières années, les applications à forte intensité de données ont explosé, de même que le besoin de traiter l’information en temps quasi réel en périphérie du réseau. L’infrastructure hybride distribuée intègre des systèmes disparates en un système fiable et sécurisé afin que les entreprises puissent s’adapter, innover et suivre en continu l’évolution rapide des technologies.
Selon un rapport de 360iresearch, la taille du marché des DHI était estimée à 5,60 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9,95 milliards de dollars d’ici 2032.1
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Bien que l’infrastructure hybride distribuée et le cloud distribué puissent sembler similaires, ce ne sont pas les mêmes technologies.
Un cloud distribué est un service cloud public dans lequel un fournisseur de cloud fournit une infrastructure sur plusieurs sites. Par exemple, les centres de données du service cloud, les centres de données tiers et sur site. De plus, il gère tout cela à partir d’un seul plan de contrôle.
L’infrastructure hybride distribuée se compose de solutions qui couvrent les environnements sur site, multicloud et edge computing, créant une couche de gestion unifiée pour des opérations cohérentes, la sécurité et la portabilité du workload. Cette approche simplifie les opérations informatiques pour les applications conteneurisées modernes.
L’infrastructure hybride distribuée (DHI) se compose d’une pile technologique unifiée basée sur des capacités cloud-native pour le développement et le déploiement d’applications. Il étend les principes basés sur le cloud à l’ensemble d’un environnement hybride.
Voici quelques-uns des composants clés :
La virtualisation, qui utilise une couche logicielle appelée hyperviseur pour abstraire le matériel informatique en plusieurs machines virtuelles (VM), est fondamentale pour le cloud computing.
Chaque VM exécute son propre système d’exploitation (OS) et agit comme un ordinateur physique distinct, partageant le même matériel sous-jacent. Elle distribue des ressources (par exemple, les processus, la mémoire, les réseaux, le stockage) qui sont traditionnellement liées au matériel informatique sur de nombreux sites, ce qui prépare le terrain pour DHI.
Basés sur la virtualisation, les conteneurs sont des unités exécutables de logiciels qui regroupent le code de l’application ainsi que ses bibliothèques et dépendances. Ils constituent une évolution naturelle des machines virtuelles, permettant au code de s’exécuter dans n’importe quel environnement informatique et créant une couche de portabilité et de rapidité pour les applications modernes.
Kubernetes, une plateforme d’orchestration de conteneurs open source, planifie et automatise le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle des applications conteneurisées, garantissant ainsi leur bon fonctionnement quel que soit leur emplacement de déploiement.
L’architecture de microservice est un modèle de conception dans lequel une application unique est composée de nombreux composants ou microservices plus petits, faiblement couplés et déployables indépendamment, qui communiquent avec des API et des brokers de messages. Ces services sont portables et peuvent être déployés partout, ce qui en fait une partie importante de DHI.
Les services de streaming comme Netflix et HBO utilisent des centaines de microservices pour effectuer des tâches allant de l’authentification des utilisateurs et des recommandations de contenu au streaming vidéo et à la facturation.
Une plateforme de gestion unifiée permet aux équipes informatiques de déployer, de gérer et d’optimiser les workloads critiques dans tous les environnements. Ses fonctionnalités incluent l’orchestration, l’automatisation, la surveillance et les outils de gouvernance qui simplifient les workflows et suivent la santé globale ainsi que la performance des applications et infrastructures distribuées.
L’infrastructure hybride distribuée (DHI) aide les entreprises à moderniser leurs systèmes informatiques et à atteindre leurs objectifs commerciaux. Avantages :
Un rapport de Gartner Magic Quadrant sur l’infrastructure hybride distribuée (DHI) a révélé un passage majeur des stratégies « cloud-first » à des stratégies « hybrid-first », 90 % des entreprises étant attendues pour adopter des approches hybrides d’ici 2027.2
À mesure que les entreprises modernisent leurs stratégies informatiques, les dirigeants évoluent au-delà des stratégies de cloud public et se concentrent sur l’introduction d’un modèle opérationnel cloud natif dans des sites hors cloud. En réponse, des solutions DHI ont vu le jour pour fournir les technologies de pointe et la flexibilité de déploiement nécessaires pour répondre à cette demande.
Les solutions DHI se répartissent en trois catégories principales :
Les fournisseurs cloud (par exemple, les hyperscalers comme Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud) offrent la connectivité hybride entre les centres de données sur site et les environnements cloud. Ils permettent également de distribuer des services cloud dans plusieurs régions géographiques et zones de disponibilité.
Les fonctionnalités incluent des outils de gestion unifiés tels que des tableaux de bord centralisés, l’application des politiques et l’orchestration de workload.
L’infrastructure hyperconvergée (HCI) est une approche de centre de données définie par logiciel pour l’infrastructure qui utilise la virtualisation pour combiner les composants de calcul, de réseau et de stockage en un seul système géré par une couche logicielle.
Pour soutenir DHI, ces plateformes peuvent être déployées sur plusieurs sites, offrant une infrastructure cohérente à travers les systèmes. Les principales solutions HCI incluent Nutanix plateforme cloud (NCP), IBM Fusion HCI et VMware vSAN.
Les solutions XaaS (tout en tant que service) englobent largement les services cloud à la demande, tels que SaaS (logiciel en tant que service), PaaS (plateforme en tant que service) et IaaS (infrastructure en tant que service), CaaS (conteneurs en tant que service) et bien plus encore.
Ce modèle favorise l’agilité, la fiabilité et la sécurité nécessaires en DHI. Il permet aux entreprises de bénéficier des dernières innovations en matière d’IA et d’autres innovations sur une base flexible et payante. Les solutions XaaS les plus populaires sont notamment IBM Power Virtual Server et Red Hat OpenShift.
L’infrastructure hybride distribuée (DHI) offre des avantages majeurs dans tous les secteurs d’activité. Les cas d’utilisation présentés plus loin montrent comment DHI transforme les infrastructures dans des secteurs clés :
Les entreprises de services financiers comptent sur la flexibilité DHI pour atteindre différents objectifs commerciaux. Par exemple, des données sensibles ou réglementées peuvent être placées dans des environnements privés ou sur site pour répondre aux besoins de sécurité et de conformité. Les workload nécessitant élasticité et faible latence, comme les applications bancaires en ligne, sont déployées dans le cloud public et à l’edge pour offrir une détection des fraudes en temps réel et une expérience client fluide.
L’infrastructure hybride distribuée prend en charge la gestion des dossiers de santé électroniques (EHR) tout en protégeant les données sensibles des patients dans des environnements privés afin de répondre à des exigences réglementaires strictes (par exemple, HIPPA). Elle joue également un rôle important dans la médecine moderne, en améliorant la prise en charge des patients grâce à des diagnostics IA en temps réel et à la surveillance à distance des patients à l’edge.
En combinant le cloud privé, le cloud public et les ressources de périphérie, DHI fournit l’environnement agile et rentable que les expériences personnalisées des clients exigent. Par exemple, les systèmes de point de vente fonctionnent à l’edge pour des transactions en temps réel, tandis que les données clients restent dans un cloud privé pour des raisons de sécurité.
Le DHI joue un rôle important dans la gestion moderne des flottes en traitant les données sur des sites distribués. La surveillance en temps réel à la périphérie permet d’optimiser le carburant et de guider l’itinéraire. Le traitement et l’analyse des données basés sur le cloud assurent la maintenance prédictive, la création de rapports de conformité et d’autres indicateurs.
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1 Distributed Hybrid Infrastructure Market by Component (Hardware, Services, Software), Offering Type (Private Cloud, Public Cloud), Application, End-User Industry, End-User - Global Forecast 2025-2032, 360iresearch, 2024.
2 Gartner Magic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure, Gartner, 2025.