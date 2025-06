Qu’est-ce que le XaaS (tout en tant que service) ?

Le principal avantage du XaaS pour les entreprises est d’ordre financier. Avant le XaaS, les entreprises devaient acheter les logiciels, les solutions, les services et les produits dont elles avaient besoin pour fonctionner correctement. Cette approche constituait un poste important de dépenses en capital, souvent sans la garantie que le service ou la solution fonctionnerait comme prévu.

Le modèle évolutif, flexible et de paiement à la carte de XaaS permet aux entreprises de différentes tailles et de différents secteurs d’expérimenter les services XaaS sans engager de frais initiaux élevés. Outre les économies de coûts, les entreprises bénéficient généralement des avantages suivants :

1. Innovation accrue : l’approche multilocataire du XaaS, où une seule application sert plusieurs utilisateurs, simplifie le processus d’adoption de nouveaux services et de mise hors service des anciens. Cette flexibilité permet aux entreprises disposant de capacités XaaS de déployer plus rapidement de nouvelles technologies et d’automatiser ainsi l’infrastructure selon leurs besoins.

2. Déploiement à distance : pendant la pandémie de COVID-19, la demande de services et de solutions à distance a grimpé en flèche. Le XaaS, qui est fourni à distance via les réseaux Internet et les environnements cloud publics et privés, était parfaitement positionné pour aider les organisations. La XaaS a permis d’implémenter rapidement et à distance des applications et des services qui ont aidé les services informatiques à maintenir la continuité des activités pendant une période difficile. Lorsque la pandémie a débuté, la plupart des organisations ayant mis en place des frameworks XaaS les ont jugés plus efficaces que leurs anciens processus métier et elles les ont conservés.

3. Ressources réduites : le XaaS d’entreprise permet à de nombreuses organisations de réduire les ressources nécessaires au fonctionnement de leur infrastructure informatique obsolète.Avec l’augmentation des workloads dans le cloud, les matériels obsolètes comme les centres de données sur site, les disques durs (HDD) et les serveurs sont redondants.

4. Efficacité accrue : le transfert des charges de travail vers l’informatique dématérialisée aide les entreprises à rationaliser leurs processus opérationnels et à les rendre plus rentables. Dans un modèle cloud, le personnel informatique peut être réaffecté de la maintenance à des projets plus stratégiques et au support technique. Les services informatiques courants qui peuvent être externalisés dans le cadre de XaaS comprennent les provisionnements, les mises à niveau et le dépannage.

5. Transformation numérique plus rapide : les modèles XaaS permettent aux entreprises d’adopter rapidement de nouvelles technologies et de rester à la pointe de leur secteur. Cette adoption rapide des services cloud se fait surtout sentir dans le domaine des technologies de l’information, où l’évolutivité accrue des XaaS permet aux utilisateurs d’accéder plus rapidement aux nouvelles technologies par le biais du cloud, facilitant ainsi la voie de l’innovation.