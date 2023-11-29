Qu’est-ce que la gestion de flotte ?

Groupe de véhicules en circulation

Auteurs

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Qu’est-ce que la gestion de flotte ?

La gestion de flotte englobe les systèmes, les processus et les outils nécessaires pour garantir la maintenance de la flotte de véhicules professionnels d’une entreprise tout au long de son cycle de vie.

Elle implique également la gestion des chauffeurs de la flotte, l’optimisation des opérations de la flotte et l’amélioration de l’utilisation des actifs, éléments qui relèvent tous de la gestion des actifs de l’entreprise.

Une flotte peut aller des véhicules utilitaires à des camions de fret en passant par des avions, selon l’entreprise. Certaines entreprises constituent leur propre flotte, tandis que d’autres font appel à des sociétés de gestion de flotte. Avec une gestion adéquate de la flotte, les entreprises peuvent améliorer l’efficacité, réduire les coûts et s’assurer qu’elles respectent les réglementations les plus récentes.

Design 3D de balles roulant sur une piste

Les dernières actualités et informations en matière d’IA  

La newsletter hebdomadaire Think vous apporte toute l’actualité sur l’IA, le cloud et bien d’autres sujets. 

Quels sont les avantages de la gestion de flotte ?

Un système intelligent de gestion de flotte peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Par exemple, les fournisseurs de flotte peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction de l’empreinte économique de leur entreprise en effectuant un suivi de la consommation de carburant et d’autres données de diagnostic. Ce faisant, ils peuvent également améliorer les performances de la flotte en empêchant les véhicules de tomber en panne et en évitant l’acquisition coûteuse de véhicules.

La gestion de flotte peut également améliorer les résultats de l’inspection des véhicules. Une mauvaise inspection des véhicules peut entrainer une immobilisation des véhicules, même lorsqu’ils sont pleinement opérationnels. La gestion de flotte permet également d’assurer la maintenance prédictive ou préventive qui maintient les véhicules en circulation.

Enfin, en mettant en œuvre diverses solutions de gestion de flotte, les entreprises peuvent réduire leurs coûts d’entretien, éviter les annulations de dernière minute et augmenter leur nombre de clients. Cela se traduira par des clients plus satisfaits et une plus grande rentabilité.

Mixture of Experts | 28 août, épisode 70

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Écouter les derniers épisodes de podcast

Que fait un gestionnaire de flotte ?

Les gestionnaires de flotte supervisent les opérations de la flotte tout en maintenant l’efficacité de la flotte. À première vue, cela ressemble à une gestion de routine de la performance des actifs ou une maintenance de flotte. Cependant, les responsabilités d’un gestionnaire de flotte couvrent tous les aspects, notamment :

Acquisition de véhicules

Les gestionnaires de flotte déterminent quand l’acquisition d’un nouveau véhicule est nécessaire, les exigences que le véhicule doit satisfaire et si un véhicule plus ancien doit être remplacé.

Entretien de la flotte

Les gestionnaires de flotte sont responsables de la maintenance préventive des véhicules afin d’éviter les pannes, d’équilibrer les coûts d’entretien avec les calendriers d’entretien et de gérer les réparations afin que la flotte reste opérationnelle.

Gestion des chauffeurs

Les gestionnaires de flotte recrutent des chauffeurs, gèrent leur travail et s’efforcent de retenir les talents. Ils assurent également la sécurité des chauffeurs en mettant en place une formation appropriée, en surveillant le comportement des chauffeurs et en optimisant les procédures de sécurité.

Implémentation de programmes de gestion du carburant

Les gestionnaires de flotte sont responsables de la gestion du carburant, qui comprend la recherche de points de ravitaillement à privilégier, la création de processus pour suivre l’utilisation du carburant et la réduction des coûts de carburant de l’ensemble de la flotte de véhicules.

Respect des réglementations

Les gestionnaires de flotte supervisent les heures de service, les enregistreurs électroniques de bord (ELD) et les autres exigences réglementaires afin de s’assurer que tous les chauffeurs opèrent en toute conformité.

Réduire les coûts opérationnels

Les gestionnaires de flotte comparent les coûts de la flotte, regroupent les données dans un endroit central et optimisent les itinéraires afin de réaliser des économies et de réduire les temps d’arrêt. Beaucoup utilisent des solutions de gestion de flotte ou des logiciels de gestion de flotte pour automatiser et optimiser ces tâches.

Qu’est-ce que le logiciel de gestion de flotte ?

Le logiciel de gestion de flotte fournit aux gestionnaires de flotte une plateforme logistique en temps réel qui peut tout orchestrer, du suivi de la flotte à la gestion des chauffeurs en passant par les prévisions météorologiques et de trafic. Les solutions de gestion de flotte peuvent également améliorer la consommation de carburant, fournir des indicateurs clés sur les véhicules et des données sur la flotte, garantir la conformité aux exigences réglementaires et, par voie de conséquence, optimiser les opérations de la flotte.

Bien que similaire à un système de gestion des transports qui permet à une entreprise de gérer ses expéditions entrantes et sortantes, le logiciel de gestion de flotte diffère en ce sens qu’il est plus robuste et se concentre uniquement sur la flotte commerciale.

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus courantes d’un logiciel de gestion de flotte :

  • Suivi des véhicules : grâce au GPS et à la télématique des équipementiers, les gestionnaires de flotte bénéficient d’une visibilité en temps réel sur leur flotte lorsqu’elle est sur la route. Ils peuvent localiser les véhicules, analyser les performances des chauffeurs et atténuer les problèmes d’entretien potentiels grâce à des notifications en temps réel. La possibilité de localiser un véhicule grâce au suivi des actifs est une fonctionnalité déterminante d’une bonne stratégie de gestion des actifs immobilisés.
  • Analyses de la conduite : souvent, les systèmes de suivi des véhicules disposent d’un composant supplémentaire qui analyse la conduite des chauffeurs et leur attribue une note. Par exemple, le recours fréquent au freinage ou au ralenti peut avoir un impact négatif sur les notes. Certaines entreprises utilisent également des caméras embarquées dans l’habitacle de leurs véhicules pour surveiller leur flotte commerciale.
  • Gestion du carburant : l’efficacité énergétique peut permettre des réductions importantes des coûts. Le logiciel de gestion de flotte surveille les coûts de carburant et suit la consommation de carburant des véhicules. Il peut également automatiser le processus de ravitaillement pour éviter un ravitaillement inutile ou, pire encore, une panne de carburant.
  • Planification des itinéraires : pour une efficacité optimale, les gestionnaires de flotte planifient souvent les itinéraires à l’avance. Grâce à une combinaison de suivi GPS et de télématique, les gestionnaires de flotte peuvent définir précisément les itinéraires et réduire les coûts de carburant tout en améliorant la durabilité.
  • Mises à jour logicielles : avec l’essor des véhicules électriques, les opérateurs de flottes devront disposer d’un plan complet pour gérer les mises à jour des systèmes d’exploitation des véhicules, y compris le moment où les logiciels doivent être mis à jour et la manière dont les mises à jour doivent être déployées.

Par où commencer sa gestion de flotte ?

Les organisations qui cherchent à mettre en place un programme de gestion de flotte solide doivent tenir compte des points suivants :

Tarification

Une stratégie de gestion de flotte pérenne nécessite des investissements importants dès le départ. Parmi les coûts initiaux, on compte l’ajout de fonctions télématiques aux véhicules, l’achat ou l’octroi de licences et la formation du personnel.
Complexité de la flotte

Les flottes varient en taille mais également en nature et peuvent aller des vélos électriques aux avions. Les grandes flottes comprenant une grande variété de véhicules nécessiteront des approches différentes pour chaque type de véhicule, en particulier en ce qui concerne la maintenance préventive.
Gestion de la technologie

Les entreprises qui adoptent une approche de gestion de flotte plus avancée et guidée par des logiciels doivent rester au fait des dernières technologies, mettre à jour et remplacer leur matériel et gérer leur pile technologique.
Solutions connexes
Logiciel de gestion d’actifs d’entreprise

Maximisez les résultats liés à la maintenance de vos actifs en exploitant le pouvoir de l’IA générative grâce à une prise de décision basée sur les informations.

 Découvrir les logiciels de gestion d’actifs d’entreprise
Logiciels et solutions de gestion du cycle de vie des actifs (ALM)

Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.

 Découvrir les solutions ALM
Services de conseils opérationnels

Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.

         Découvrir les services de conseils opérationnels
    Passez à l’étape suivante

    Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.

         Découvrez Maximo Application Suite Réserver une démo live