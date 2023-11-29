Qu’est-ce que la gestion de flotte ?

La gestion de flotte englobe les systèmes, les processus et les outils nécessaires pour garantir la maintenance de la flotte de véhicules professionnels d’une entreprise tout au long de son cycle de vie.
Elle implique également la gestion des chauffeurs de la flotte, l’optimisation des opérations de la flotte et l’amélioration de l’utilisation des actifs, éléments qui relèvent tous de la gestion des actifs de l’entreprise.
Une flotte peut aller des véhicules utilitaires à des camions de fret en passant par des avions, selon l’entreprise. Certaines entreprises constituent leur propre flotte, tandis que d’autres font appel à des sociétés de gestion de flotte. Avec une gestion adéquate de la flotte, les entreprises peuvent améliorer l’efficacité, réduire les coûts et s’assurer qu’elles respectent les réglementations les plus récentes.
Un système intelligent de gestion de flotte peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Par exemple, les fournisseurs de flotte peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction de l’empreinte économique de leur entreprise en effectuant un suivi de la consommation de carburant et d’autres données de diagnostic. Ce faisant, ils peuvent également améliorer les performances de la flotte en empêchant les véhicules de tomber en panne et en évitant l’acquisition coûteuse de véhicules.
La gestion de flotte peut également améliorer les résultats de l’inspection des véhicules. Une mauvaise inspection des véhicules peut entrainer une immobilisation des véhicules, même lorsqu’ils sont pleinement opérationnels. La gestion de flotte permet également d’assurer la maintenance prédictive ou préventive qui maintient les véhicules en circulation.
Enfin, en mettant en œuvre diverses solutions de gestion de flotte, les entreprises peuvent réduire leurs coûts d’entretien, éviter les annulations de dernière minute et augmenter leur nombre de clients. Cela se traduira par des clients plus satisfaits et une plus grande rentabilité.
Les gestionnaires de flotte supervisent les opérations de la flotte tout en maintenant l’efficacité de la flotte. À première vue, cela ressemble à une gestion de routine de la performance des actifs ou une maintenance de flotte. Cependant, les responsabilités d’un gestionnaire de flotte couvrent tous les aspects, notamment :
Les gestionnaires de flotte déterminent quand l’acquisition d’un nouveau véhicule est nécessaire, les exigences que le véhicule doit satisfaire et si un véhicule plus ancien doit être remplacé.
Les gestionnaires de flotte sont responsables de la maintenance préventive des véhicules afin d’éviter les pannes, d’équilibrer les coûts d’entretien avec les calendriers d’entretien et de gérer les réparations afin que la flotte reste opérationnelle.
Les gestionnaires de flotte recrutent des chauffeurs, gèrent leur travail et s’efforcent de retenir les talents. Ils assurent également la sécurité des chauffeurs en mettant en place une formation appropriée, en surveillant le comportement des chauffeurs et en optimisant les procédures de sécurité.
Les gestionnaires de flotte sont responsables de la gestion du carburant, qui comprend la recherche de points de ravitaillement à privilégier, la création de processus pour suivre l’utilisation du carburant et la réduction des coûts de carburant de l’ensemble de la flotte de véhicules.
Les gestionnaires de flotte supervisent les heures de service, les enregistreurs électroniques de bord (ELD) et les autres exigences réglementaires afin de s’assurer que tous les chauffeurs opèrent en toute conformité.
Les gestionnaires de flotte comparent les coûts de la flotte, regroupent les données dans un endroit central et optimisent les itinéraires afin de réaliser des économies et de réduire les temps d’arrêt. Beaucoup utilisent des solutions de gestion de flotte ou des logiciels de gestion de flotte pour automatiser et optimiser ces tâches.
Le logiciel de gestion de flotte fournit aux gestionnaires de flotte une plateforme logistique en temps réel qui peut tout orchestrer, du suivi de la flotte à la gestion des chauffeurs en passant par les prévisions météorologiques et de trafic. Les solutions de gestion de flotte peuvent également améliorer la consommation de carburant, fournir des indicateurs clés sur les véhicules et des données sur la flotte, garantir la conformité aux exigences réglementaires et, par voie de conséquence, optimiser les opérations de la flotte.
Bien que similaire à un système de gestion des transports qui permet à une entreprise de gérer ses expéditions entrantes et sortantes, le logiciel de gestion de flotte diffère en ce sens qu’il est plus robuste et se concentre uniquement sur la flotte commerciale.
Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus courantes d’un logiciel de gestion de flotte :
Les organisations qui cherchent à mettre en place un programme de gestion de flotte solide doivent tenir compte des points suivants :
Une stratégie de gestion de flotte pérenne nécessite des investissements importants dès le départ. Parmi les coûts initiaux, on compte l’ajout de fonctions télématiques aux véhicules, l’achat ou l’octroi de licences et la formation du personnel.
Les flottes varient en taille mais également en nature et peuvent aller des vélos électriques aux avions. Les grandes flottes comprenant une grande variété de véhicules nécessiteront des approches différentes pour chaque type de véhicule, en particulier en ce qui concerne la maintenance préventive.
Les entreprises qui adoptent une approche de gestion de flotte plus avancée et guidée par des logiciels doivent rester au fait des dernières technologies, mettre à jour et remplacer leur matériel et gérer leur pile technologique.
