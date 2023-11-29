Qu’est-ce que la gestion de flotte ?

Un système intelligent de gestion de flotte peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Par exemple, les fournisseurs de flotte peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction de l’empreinte économique de leur entreprise en effectuant un suivi de la consommation de carburant et d’autres données de diagnostic. Ce faisant, ils peuvent également améliorer les performances de la flotte en empêchant les véhicules de tomber en panne et en évitant l’acquisition coûteuse de véhicules.

La gestion de flotte peut également améliorer les résultats de l’inspection des véhicules. Une mauvaise inspection des véhicules peut entrainer une immobilisation des véhicules, même lorsqu’ils sont pleinement opérationnels. La gestion de flotte permet également d’assurer la maintenance prédictive ou préventive qui maintient les véhicules en circulation.

Enfin, en mettant en œuvre diverses solutions de gestion de flotte, les entreprises peuvent réduire leurs coûts d’entretien, éviter les annulations de dernière minute et augmenter leur nombre de clients. Cela se traduira par des clients plus satisfaits et une plus grande rentabilité.