La gestion des actifs immobilisés peut être complexe, en particulier pour les entreprises internationales ou celles ayant de grands stocks, comme les sociétés de location de voitures ou les multinationales du secteur manufacturier.

Les organisations peuvent utiliser des feuilles de calcul ou des outils ERP (planification des ressources d’entreprise) pour gérer leurs actifs. Toutefois, la saisie manuelle des données est sujette aux erreurs. Elle peut également s'avérer lente pour suivre l'inventaire des actifs immobilisés, notamment lorsque les flottes de véhicules sont déplacées d'un site à l'autre ou que la technologie est complexe.

Pour mettre les choses en perspective, imaginez le scénario suivant : votre organisation possède des véhicules. Vous avez peut-être un carnet dans lequel vous notez quand chaque véhicule a besoin d'une vidange, de nouveaux balais d’essuie-glace ou d’un nouveau jeu de pneus. À mesure que le nombre de véhicules augmente, vous commencez à constater les problèmes qui surgissent. Si toutes ces données étaient centralisées, vous pourriez les suivre facilement, sans risque de les perdre ou de les égarer. C’est précisément l’objectif d’un système de gestion des actifs.

Les logiciels de suivi des actifs et les solutions de gestion offrent une méthode fiable pour superviser les actifs immobilisés. Ils incluent des fonctionnalités comme le suivi de l’emplacement, le traitement des ordres de travail et la gestion des pistes d’audit.

Logiciel de gestion des actifs

Les petites structures peuvent bénéficier d'un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Ce logiciel d’automatisation aide à planifier, gérer et reporter les activités de maintenance. Parmi ses fonctionnalités figurent la gestion des workflows, l'affectation des ressources et le routage, ainsi que la gestion des opérations de réparation, des audits et des rapports.

Pour les grandes opérations, un système de gestion des actifs de l’entreprise, tel qu'IBM Maximo, fournit une plateforme centrale permettant de gérer l’ensemble des actifs immobilisés. Ce type de système intègre les données des actifs tout au long de leur cycle de vie : acquisition, exploitation, maintenance, dépréciation et renouvellement ou remplacement.

Avec une vue d’ensemble complète, les organisations obtiennent des informations sur leurs environnements d’actifs complexes. Elles sont ainsi mieux équipées pour gérer la santé de leurs actifs. Les fonctionnalités et workflows facilitent l'optimisation des tâches de gestion et la réduction des temps d'arrêt. Les équipes disposent également d’une vue centralisée des contrôles de sécurité et environnementaux de l'entreprise, ce qui permet de mieux aborder les problématiques et les risques.

IdO et IA

L'Internet des objets (IdO) permet d'obtenir des informations approfondies et d’exercer un meilleur contrôle sur les actifs immobilisés.Le logiciel IBM Maximo, par exemple, met en corrélation les données des capteurs et appareils pour offrir une visibilité en temps réel sur l’état et la performance des actifs. Il améliore la gestion des actifs en analysant leur statut, en évaluant leur valeur et les risques, et en anticipant les défaillances.

L’IA utilise le machine learning pour évaluer l’état des actifs et permettre une maintenance prédictive. La technologie collecte des données sur les actifs (provenant de capteurs, de télémétrie, de bons de travail, voire d’événements météorologiques) et utilise des algorithmes pour identifier des schémas ou des tendances, et développer des modèles de prévision. Ces informations, associées à des scores prédictifs, permettent au système de proposer des stratégies ou des tactiques préventives.

EAM mobile

La connexion des techniciens de maintenance et de réparation de première ligne à votre système EAM ainsi qu’à vos experts via des appareils mobiles devient critique pour travailler de manière plus efficace et plus sûre, tout en améliorant leur productivité. IBM Maximo Mobile a été conçu pour transformer les rôles des techniciens de terrain en leur fournissant des données en temps quasi réel sur les performances et les opérations des actifs, ainsi que des instructions de maintenance détaillées, où qu'ils se trouvent. La combinaison puissante de l'IA, des workflows intelligents, de l'assistance humaine à distance et de l'accès aux données des actifs permet à Maximo Mobile de placer l'équivalent numérique de décennies d'expérience du secteur entre les mains des techniciens.