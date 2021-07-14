La gestion des actifs immobilisés consiste à suivre, contrôler et entretenir les actifs physiques et les équipements d’une organisation.
Les organisations utilisent souvent des codes-barres, des QR codes ou des RFID, car ils sont faciles à scanner et à utiliser avec des appareils mobiles. Les actifs peuvent inclure des véhicules, des ordinateurs, du mobilier ou encore des machines.
Grâce à un système de gestion des actifs, les organisations peuvent :
La gestion des actifs immobilisés permet aux entreprises de surveiller les équipements et les véhicules, et de les maintenir en bon état de fonctionnement. Cela contribue à minimiser les pertes d’inventaire, les pannes et les interruptions de service, tout en augmentant la durée de vie des actifs.
Découvrez comment les services de gestion des actifs peuvent passer d’un régime de maintenance de routine à des processus prédictifs alimentés par l’IA grâce à la nouvelle génération de dispositifs de détection.
Les actifs immobilisés, tels que les serveurs, les camions de transport ou les ascenseurs, nécessitent des investissements conséquents et peuvent représenter une part importante de la valeur nette d’une entreprise. Dans certains secteurs, jusqu’à 40 % des investissements sont destinés à l’achat d’équipements et de véhicules.
Une gestion efficace des actifs immobilisés permet d’optimiser ces investissements et d’en tirer un maximum de valeur. Sans un système de gestion des actifs immobilisés, une organisation peut faire face à des risques tels que :
Dans les entreprises disposant de stocks importants, ces problèmes peuvent engendrer des pertes financières de plusieurs millions de dollars, en raison de la baisse de productivité, des coûts de réparation, de remplacement ou des amendes. De plus, des équipements non conformes peuvent nuire à la qualité des produits ou services, ce qui affecte la satisfaction des clients et la réputation de l’entreprise.
Selon la norme internationale ISO 55000, la gestion des actifs doit maximiser le retour sur investissement. Idéalement, la gestion des actifs immobilisés améliore la qualité et la durée de vie des équipements tout en garantissant le meilleur rendement.
La gestion des actifs immobilisés peut être complexe, en particulier pour les entreprises internationales ou celles ayant de grands stocks, comme les sociétés de location de voitures ou les multinationales du secteur manufacturier.
Les organisations peuvent utiliser des feuilles de calcul ou des outils ERP (planification des ressources d’entreprise) pour gérer leurs actifs. Toutefois, la saisie manuelle des données est sujette aux erreurs. Elle peut également s'avérer lente pour suivre l'inventaire des actifs immobilisés, notamment lorsque les flottes de véhicules sont déplacées d'un site à l'autre ou que la technologie est complexe.
Pour mettre les choses en perspective, imaginez le scénario suivant : votre organisation possède des véhicules. Vous avez peut-être un carnet dans lequel vous notez quand chaque véhicule a besoin d'une vidange, de nouveaux balais d’essuie-glace ou d’un nouveau jeu de pneus. À mesure que le nombre de véhicules augmente, vous commencez à constater les problèmes qui surgissent. Si toutes ces données étaient centralisées, vous pourriez les suivre facilement, sans risque de les perdre ou de les égarer. C’est précisément l’objectif d’un système de gestion des actifs.
Les logiciels de suivi des actifs et les solutions de gestion offrent une méthode fiable pour superviser les actifs immobilisés. Ils incluent des fonctionnalités comme le suivi de l’emplacement, le traitement des ordres de travail et la gestion des pistes d’audit.
Logiciel de gestion des actifs
Les petites structures peuvent bénéficier d'un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Ce logiciel d’automatisation aide à planifier, gérer et reporter les activités de maintenance. Parmi ses fonctionnalités figurent la gestion des workflows, l'affectation des ressources et le routage, ainsi que la gestion des opérations de réparation, des audits et des rapports.
Pour les grandes opérations, un système de gestion des actifs de l’entreprise, tel qu'IBM Maximo, fournit une plateforme centrale permettant de gérer l’ensemble des actifs immobilisés. Ce type de système intègre les données des actifs tout au long de leur cycle de vie : acquisition, exploitation, maintenance, dépréciation et renouvellement ou remplacement.
Avec une vue d’ensemble complète, les organisations obtiennent des informations sur leurs environnements d’actifs complexes. Elles sont ainsi mieux équipées pour gérer la santé de leurs actifs. Les fonctionnalités et workflows facilitent l'optimisation des tâches de gestion et la réduction des temps d'arrêt. Les équipes disposent également d’une vue centralisée des contrôles de sécurité et environnementaux de l'entreprise, ce qui permet de mieux aborder les problématiques et les risques.
IdO et IA
L'Internet des objets (IdO) permet d'obtenir des informations approfondies et d’exercer un meilleur contrôle sur les actifs immobilisés.Le logiciel IBM Maximo, par exemple, met en corrélation les données des capteurs et appareils pour offrir une visibilité en temps réel sur l’état et la performance des actifs. Il améliore la gestion des actifs en analysant leur statut, en évaluant leur valeur et les risques, et en anticipant les défaillances.
L’IA utilise le machine learning pour évaluer l’état des actifs et permettre une maintenance prédictive. La technologie collecte des données sur les actifs (provenant de capteurs, de télémétrie, de bons de travail, voire d’événements météorologiques) et utilise des algorithmes pour identifier des schémas ou des tendances, et développer des modèles de prévision. Ces informations, associées à des scores prédictifs, permettent au système de proposer des stratégies ou des tactiques préventives.
EAM mobile
La connexion des techniciens de maintenance et de réparation de première ligne à votre système EAM ainsi qu’à vos experts via des appareils mobiles devient critique pour travailler de manière plus efficace et plus sûre, tout en améliorant leur productivité. IBM Maximo Mobile a été conçu pour transformer les rôles des techniciens de terrain en leur fournissant des données en temps quasi réel sur les performances et les opérations des actifs, ainsi que des instructions de maintenance détaillées, où qu'ils se trouvent. La combinaison puissante de l'IA, des workflows intelligents, de l'assistance humaine à distance et de l'accès aux données des actifs permet à Maximo Mobile de placer l'équivalent numérique de décennies d'expérience du secteur entre les mains des techniciens.
Déverrouillez tout le potentiel des actifs de votre entreprise grâce à IBM Maximo Application Suite en unifiant les systèmes de maintenance, d'inspection et de fiabilité sur une seule plateforme. Il s'agit d'une solution cloud intégrée qui exploite la puissance de l'IA, de l'IdO et de l'analytique avancée pour maximiser la performance des actifs, étendre les cycles de vie des actifs et réduire les temps d'arrêt.