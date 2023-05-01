Qu’est-ce que la maintenance de flotte ?

L’entretien de flotte est la description générale de la manière dont les entreprises abordent le temps de fonctionnement des véhicules. La gestion de la maintenance de flotte est le processus par lequel les gestionnaires de flotte s’assurent la disponibilité de leurs flottes pour effectuer des tâches, telles que le transport d’équipements, de matières premières, de produits finis ou de personnes.

Les organisations qui dépendent d’une flotte ont besoin d’une vue macro et micro de l’état de chaque véhicule. Cela leur permet de planifier avec précision leurs services en fonction des véhicules opérationnels, de ceux qui nécessitent des réparations immédiates et de ceux qui doivent être remplacés.

De plus en plus, les entreprises choisissent de gérer leur flotte à l’aide d’un logiciel de maintenance en temps réel, tel qu’un système de gestion de la maintenance informatisée. Ce logiciel peut créer une vue automatisée, à la fois empirique et extrêmement précise, de la disponibilité de leur flotte à tout moment, en se concentrant clairement sur les services de maintenance et les coûts opérationnels.

Un programme complet de gestion de maintenance de flotte fournit aux entreprises des outils leur permettant de répondre aux exigences réglementaires, de prolonger la durée de vie des actifs automobiles grâce à la maintenance préventive, de surveiller l’état des équipements et de gérer les pièces détachées et les stocks.