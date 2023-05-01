Qu’est-ce que la maintenance de flotte ?

La maintenance de la flotte est la façon dont les exploitants de flottes et d’autres types d’organisation s’assurent que les véhicules sur lesquels ils s’appuient pour livrer des produits et des services sont disponibles et opérationnels. Un bon entretien de la flotte nécessite souvent un processus complet de gestion de la maintenance de la flotte afin de maximiser les opérations.
L’entretien de flotte est la description générale de la manière dont les entreprises abordent le temps de fonctionnement des véhicules. La gestion de la maintenance de flotte est le processus par lequel les gestionnaires de flotte s’assurent la disponibilité de leurs flottes pour effectuer des tâches, telles que le transport d’équipements, de matières premières, de produits finis ou de personnes.
Les organisations qui dépendent d’une flotte ont besoin d’une vue macro et micro de l’état de chaque véhicule. Cela leur permet de planifier avec précision leurs services en fonction des véhicules opérationnels, de ceux qui nécessitent des réparations immédiates et de ceux qui doivent être remplacés.
De plus en plus, les entreprises choisissent de gérer leur flotte à l’aide d’un logiciel de maintenance en temps réel, tel qu’un système de gestion de la maintenance informatisée. Ce logiciel peut créer une vue automatisée, à la fois empirique et extrêmement précise, de la disponibilité de leur flotte à tout moment, en se concentrant clairement sur les services de maintenance et les coûts opérationnels.
Un programme complet de gestion de maintenance de flotte fournit aux entreprises des outils leur permettant de répondre aux exigences réglementaires, de prolonger la durée de vie des actifs automobiles grâce à la maintenance préventive, de surveiller l’état des équipements et de gérer les pièces détachées et les stocks.
Les véhicules utilitaires, voitures ou bateaux, nécessitent un entretien régulier qui doit faire l’objet d’un suivi. Bien que l’entretien puisse varier en fonction du type de véhicule, tous les éléments ci-dessous peuvent bénéficier d’un programme de gestion de la maintenance de flotte.
Connaître les performances des avions est essentiel dans un secteur où tout problème peut avoir des conséquences désastreuses. Le secteur de l’aéronautique a été à l’origine de nombreuses avancées dans le domaine de la gestion de la maintenance des actifs, et il reste aujourd’hui essentiel d’utiliser ces processus pour que les avions soient sécurisés et prêts à être utilisés.
La chaîne d’approvisionnement mondiale dépend de la fiabilité et de la disponibilité de ces vecteurs commerciaux stratégiques. Ces dernières années, nous avons vu à quel point le manque de disponibilité des véhicules de transport peut avoir un effet désastreux sur l’économie mondiale dans son ensemble.
Les camions dédiés aux courtes comme aux longues distances subissent une dépréciation et d’autres phénomènes d’usure que les opérateurs de flotte doivent surveiller.
Les citoyens jugent leurs élus sur la fiabilité de leurs transports publics. Les gouvernements doivent donc avoir une vision globale de l’état et de la disponibilité de leurs bus, trains et autres véhicules de transport.
L’essor des services de livraison de denrées alimentaires et de produits en temps réel et l’augmentation des livraisons à la suite de la pandémie ont accru la dépendance de l’entreprise à l’égard des motos et des vélos électriques.
Les voitures sont des véhicules de livraison précieux pour de nombreux types d’entreprises et peuvent fonctionner sans problème pendant de nombreuses années si la maintenance est effectuée régulièrement.
Aujourd’hui, les logiciels et indicateurs avancés de gestion de flotte ont considérablement simplifié la gestion de la maintenance de la flotte. Le bon logiciel rationalise les workflows en utilisant l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies avancées pour mieux évaluer l’état d’un véhicule de la flotte, quel qu’il soit, et garantir un temps de fonctionnement optimal pour un véhicule en particulier.
Cette méthode de gestion des stocks divise le nombre d’articles ou d’actifs comptabilisés quotidiennement afin que tous les articles puissent être comptés dans un délai donné (par exemple, dix articles par jour sur une liste de 500 sur 50 jours). Cela permet aux organisations de maintenir une vue complète de tous les composants essentiels d’un véhicule spécifique sans procéder à une inspection hebdomadaire coûteuse de chaque actif spécifique.
Le bon logiciel de gestion de flotte automatise la consommation de carburant des véhicules de la flotte tout en évaluant le stockage de carburant existant, limitant ainsi les ravitaillements inutiles et évitant la probabilité que les véhicules se retrouvent en panne de carburant.
Cet outil financier aide les entreprises à comprendre le coût net d’un article, de l’achat initial à la maintenance jusqu'au retrait.
Une vue à 360° de l’ensemble de votre flotte vous permet de comprendre les véhicules disponibles, leur état actuel et ceux qui sont en livraison ou en service afin de gérer les approbations de manière optimale.
Les organisations doivent avoir une vision complète des calendriers de maintenance préventive, qui comprennent les tâches de maintenance demandées, par qui et quand. Cela leur permet de mieux évaluer le nombre de véhicules opérationnels et le temps de réparation nécessaire pour ceux qui sont en maintenance. Cela permet également de mieux gérer le capital humain responsable de la réparation de la flotte. Il est également possible de suivre des éléments mineurs, mais importants, tels que les vidanges d’huile et les petits réglages pour assurer le bon fonctionnement du véhicule de la flotte.
Les gestionnaires de flotte doivent disposer d’informations en temps réel sur l’emplacement de leurs véhicules sur la route. Le suivi de flotte utilise la télématique pour permettre aux exploitants de flotte de suivre l’emplacement, l’état et l’activité d’une flotte de véhicules. Pour ce faire, des dispositifs de suivi GPS sont souvent installés dans chaque véhicule pour transmettre les données à un logiciel centralisé.
L’essor de l'électronique dans les véhicules oblige les exploitants de flottes à disposer d’un plan complet pour gérer les mises à jour des systèmes d’exploitation des véhicules. Il s’agit notamment de décider quand ils doivent mettre à jour leur logiciel et comment ils doivent le déployer, que ce soit en une seule fois ou par des tests bêta avec quelques véhicules pour éviter un arrêt lié à un bogue.
Les gestionnaires et les opérateurs de flottes ont besoin d’une vision globale et rentable de la disponibilité de leurs flottes pour accomplir leurs tâches. Dans le contexte actuel de la chaîne d’approvisionnement mondiale, les gestionnaires de flotte ont besoin d’une précision absolue pour savoir combien de camions et de véhicules sont disponibles. Un solide programme de maintenance du parc automobile garantit la disponibilité de tous les types de véhicules.
Maîtriser les flottes deviendra d’autant plus important à mesure que de plus en plus d’entreprises se tournent vers les véhicules électroniques et qu’elles ont besoin d’analyses en temps réel plus spécifiques sur les performances de leurs véhicules et sur les mises à jour dont elles ont besoin pour fonctionner comme prévu.
La gestion avancée de la maintenance des flottes offre plusieurs avantages clés aux opérateurs de flottes et aux organisations, susceptibles d'offrir un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui utilisent des processus plus rudimentaires ou manuels.
Une mauvaise inspection des véhicules peut entraîner l’immobilisation des véhicules, même s’ils « fonctionnent » très bien. Le retrait de véhicules de la flotte parce qu’ils ont échoué aux inspections ne présente aucun avantage en termes commerciaux. Une excellente gestion de flotte permet une maintenance prédictive ou préventive.
En suivant la consommation de carburant et d’autres données de diagnostic, les fournisseurs de flotte peuvent apporter des modifications pour minimiser leur empreinte économique et éviter que les actifs de la flotte ne tombent en panne, éliminant ainsi le besoin d’acheter de nouveaux équipements pour la flotte ou des véhicules flambant neufs plus tôt que nécessaire.
Le fait de savoir si et quand certains véhicules d’une flotte ont besoin d’un entretien de routine permet aux entreprises de gérer l'ensemble de leurs opérations, notamment en termes d'estimation des délais de livraison ou de stocks disponibles, et aux agences gouvernementales de mieux informer leurs citoyens sur la disponibilité des services. En mettant en œuvre des solutions de gestion de la maintenance de la flotte, les entreprises améliorent la maintenance, ce qui permet d’éviter des annulations coûteuses et d’augmenter le nombre de personnes qu’elles peuvent servir, contribuant ainsi à un nombre de clients satisfaits plus important.
Les organisations disposant d’une flotte automobile de grande envergure et les entreprises qui fournissent des véhicules pour ces flotte ont probablement besoin de disposer d’un stock complet de pièces de rechange, afin de pouvoir résoudre rapidement tout problème lié à un véhicule spécifique.
Une exécution optimale des services de flotte avec plus de véhicules en service et moins de pannes ou de temps d’arrêt permet d'assurer le nombre de livraisons et de services dans les délais, ce qui se traduit par une augmentation des revenus et une réduction des coûts. Une flotte fonctionnant de manière fluide augmente le temps de fonctionnement des véhicules et prolonge la durée de vie des actifs. En réduisant les besoins de maintenance avant qu’ils ne deviennent absolument impératifs, l’entreprise diminue les coûts de réparation globaux et fait baisser les coûts d’entretien de l’ensemble de sa flotte.
Bien que les avantages d’un système de gestion de la maintenance de flotte l’emportent largement sur les inconvénients, il y a certains points qu’une organisation doit prendre en compte avant de l’adopter.
La mise en place d’un processus moderne de gestion de maintenance de flotte nécessitera des coûts initiaux élevés, notamment l’ajout de fonctions télématiques aux véhicules, l’achat ou l’octroi de licences, ainsi que la formation du personnel ou le besoin d’embaucher de nouveaux talents. Comme pour d’autres processus de maintenance avancés pilotés par des logiciels, les organisations peuvent récupérer rapidement leur mise de départ en réduisant la maintenance inutile, en garantissant un temps de fonctionnement plus élevé et d’autres avantages liés à une vue complète de leurs flottes.
Cela dépend du degré de diversité de la flotte d’une entreprise. Pour les grandes flottes comprenant une grande variété de véhicules, il faudra différentes approches pour chaque type de véhicule. Mais il reste vrai que les entreprises disposant de la flotte de véhicules la plus diversifiée sont celles qui bénéficient le plus de la gestion de la maintenance de leur flotte.
Les employés de flotte, en particulier ceux qui gèrent un système spécifique depuis des années ou des décennies, peuvent se montrer réticents dans l'adoption dune nouvelle approche. Il incombe aux dirigeants d’investir dans la formation continue et d’expliquer minutieusement les avantages du nouveau système pour en faire des adeptes de cette nouvelle approche.
Lorsqu’une organisation commence à évoluer vers une approche de gestion de la maintenance de sa flotte plus avancée et guidée par des logiciels, elle devra probablement se tenir au courant des nouvelles technologies, mettre à jour et remplacer son matériel et gérer sa pile technologique. Mais chaque nouvelle mise à jour améliore l’efficacité de l’ensemble du processus, ce qui se traduit par des économies de coûts et, à terme, une rentabilité encore plus importantes.
