Qu'est-ce que la gestion de la performance des actifs ?

Une stratégie APM efficace commence à la première étape du cycle de vie de l’actif : la planification. Avant même qu’un actif ne soit acquis, les décideurs doivent réfléchir à la manière dont l’exploitation et la maintenance dudit actif s’intègreront dans le cadre général des opérations. Pour ce faire, ils devront évaluer la valeur de l’actif.

L’évaluation d’un actif est très variable selon les organisations et les secteurs d’activité. Par exemple, dans une entreprise de livraison de nourriture, l’état de santé et les performances des véhicules utilisés pour transporter des marchandises seront des critères critiques. Dans le cas d’une société spécialisée dans les logiciels, bien qu’elle puisse posséder une flotte de véhicules qu’elle utilise de temps en temps, la santé et les performances des véhicules ne sont pas essentielles à ses opérations métier quotidiennes. Ces deux organisations évalueront donc le même actif de manière différente. Lorsque vous commencez à élaborer votre stratégie APM, choisissez d’abord les actifs qui sont essentiels aux opérations métier. Vous pourrez prendre en compte l’état de vos actifs de moindre priorité plus tard.