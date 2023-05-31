Les deux types de stratégies de maintenance augmentent le temps de fonctionnement et réduisent les temps d’arrêt imprévus, améliorant ainsi la fiabilité et le cycle de vie des actifs. Les principales différences réside dans le timing et la capacité à prédire le futur état probable d'un actif.

Les programmes de maintenance préventive utilisent des données historiques pour anticiper l’état attendu d’un actif, et ils planifient à l’avance des tâches de maintenance de routine à intervalles réguliers. Bien que cela soit utile pour la planification, les actifs peuvent être trop ou pas assez entretenus, étant donné que la grande majorité des défaillances d’actifs sont inattendues. Par exemple, un problème peut être diagnostiqué trop tard pour éviter d’endommager un actif, ce qui signifiera probablement des temps d’arrêt plus longs tant qu’il ne sera pas résolu, ou du temps et de l’argent dépensés lorsqu’il n’y en a pas besoin.

La maintenance prédictive évite la maintenance inutile en comprenant l’état réel de l’équipement. Cela signifie qu'il peut signaler et résoudre les problèmes plus tôt que la maintenance préventive et empêcher des problèmes plus graves de se développer.

La maintenance prédictive tire parti de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, le machine learning et l’Internet des objets (IdO) pour générer des informations. Les systèmes et logiciels de gestion de maintenance créent automatiquement des ordres de maintenance corrective, permettant aux équipes de maintenance, aux data scientists et aux autres employés de prendre des décisions plus intelligentes, plus rapides et plus financièrement judicieuses.

Les workflows de gestion de stock, tels que les chaînes d’approvisionnement en main-d’œuvre et en pièces détachées, deviennent plus efficaces et plus durables grâce à la réduction de la consommation d’énergie et des déchets. La maintenance prédictive peut alimenter d’autres pratiques de maintenance basées sur l’analytique en temps réel telles que les jumeaux numériques, qui peuvent être utilisés pour modéliser des scénarios et d’autres options de maintenance sans risque pour la production.

Il existe des obstacles à surmonter pour que la maintenance prédictive soit efficace ou même possible, notamment la complexité, la formation et les données. La maintenance prédictive nécessite une infrastructure de données et de systèmes moderne qui peut rendre la mise en place coûteuse par rapport à la maintenance préventive. La formation du personnel à l’utilisation des nouveaux outils et processus et à l’interprétation correcte des données peut s’avérer coûteuse et chronophage. La maintenance prédictive repose également sur la collecte de volumes importants de données spécifiques. Enfin, la mise en œuvre d’une stratégie de maintenance prédictive nécessite un changement culturel pour s’adapter au passage d’opérations quotidiennes prédéterminées à des opérations quotidiennes plus flexibles, ce qui peut s’avérer difficile.

En résumé, bien que les stratégies de maintenance préventive et de maintenance prédictive visent toutes deux à accroître la fiabilité des actifs et à réduire le risque de défaillances, elles sont très différentes. La maintenance préventive est régulière et routinière, tandis que la maintenance prédictive se concentre sur la fourniture des bonnes informations sur des actifs spécifiques au bon moment. La maintenance préventive convient aux actifs où les modèles de défaillance sont prévisibles (par exemple, des problèmes récurrents ou fréquents) et où l’impact des défaillances est relativement faible, tandis que la maintenance prédictive peut être plus avantageuse pour les actifs stratégiques où les défaillances sont moins prévisibles et l’impact métier des défaillances est élevé. En fin de compte, si les stratégies de maintenance prédictive sont déployées avec succès, elles se traduiront par des clients plus satisfaits et des économies considérables grâce à une maintenance et une performance des actifs optimisées.