Qu’est-ce que le cloud souverain ?

Gouvernance des données : l’approche d’un CSP en matière de gouvernance des données est cruciale. Cela montre qu’il a mis en place les bonnes politiques et procédures pour gérer vos données et appliquer les restrictions nécessaires. Il doit également être en mesure de fournir des audits réguliers prouvant que les directives qu’il a mises en place sont suivies.

Accords de niveau de service (SLA) : un accord de niveau de service (SLA) avec un CSP concernant un environnement de cloud souverain n’est pas très différent d’un accord concernant un environnement de cloud public ou privé. Comme pour les clouds publics et privés, les trois domaines les plus importants à examiner sont le contrôle (gestion du cloud), la disponibilité et les performances.

Conformité : les CSP qui déploient des cadres d’exigences de cloud souverain doivent posséder un niveau d’expertise élevé en matière de lois sur les données dans les régions où ils opèrent, ainsi qu’une compréhension approfondie de l’environnement de souveraineté et de conformité des données, qui est en constante évolution. Les fournisseurs et les clients partagent la responsabilité de se tenir informés des nouvelles réglementations et de développer des stratégies pour s’y conformer.

Chiffrement des données : en matière de souveraineté et de confidentialité des données, il est important de garantir la confidentialité des données. Les CSP doivent fournir aux organisations des mécanismes leur permettant de chiffrer leurs données et de les gérer à l’aide de clés cryptographiques. Il s’agit essentiellement de modifier les données en un contenu de chiffrement qui peut être déchiffré par une personne disposant des autorisations et de la clé appropriées. En garantissant un accès exclusif à ces clés de chiffrement, les entreprises ont l’assurance technique et le contrôle complets sur qui peut accéder à leurs données à un moment donné.

Résilience : enfin, lorsque quelque chose ne va pas, vous devez mettre en place un plan pour revenir rapidement à une situation normale. Intéressez-vous uniquement aux fournisseurs de services cloud qui ont fait leurs preuves en aidant des clients à produire des efforts de résilience et de reprise dans les pays ou les régions concernés. Tous les déploiements de cloud souverain doivent disposer de capacités intégrées de récupération et de basculement, adaptées à chaque domaine de conformité spécifique où les données sont stockées.