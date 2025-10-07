Qu'est-ce qu'un cloud distribué ?

Un cloud distribué est un service de cloud computing qui permet d'exécuter une infrastructure de cloud public dans plusieurs emplacements : centres de données de votre propre fournisseur de cloud ou d'autres prestataires, centres de données ou centres de colocation de tiers et installations sur site, le tout étant géré à partir d'un plan de contrôle unique.
Grâce à cette distribution de services de cloud public ciblée, à la gestion centralisée, votre entreprise peut déployer et exécuter des applications ou des composants d'application individuels dans une combinaison d'emplacements et d'environnements cloud parfaitement adaptée à vos besoins en termes de performances, de conformité réglementaire, et bien plus encore. Un cloud distribué élimine les problèmes d'incohérence d'exploitation et de gestion qui peuvent survenir dans les environnements de cloud hybride ou multiclouds.
Surtout, un cloud distribué est la base de départ idéale pour l'l'edge computing, c'est-à-dire l'exécution des serveurs et des applications au plus près de l'emplacement de création des données.
L'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), les télécommunications et d'autres applications traitant de gigantesques quantités de données en temps réel sont pour la majeure partie à l'origine de la demande en cloud distribué et en edge computing. Cependant, un cloud distribué aide aussi les entreprises à surmonter les difficultés posées par la conformité aux réglementations sur la confidentialité des données qui sont propres à chaque pays et secteur d'activité. Plus récemment, il a aussi fourni des services informatiques aux employés et aux utilisateurs finaux que la pandémie du virus COVID-19 avait éloignés de leurs lieux de travail habituels.
Vous connaissez peut-être déjà l'informatique distribuée, dans laquelle les composants d'une application sont répartis sur différents ordinateurs en réseau et communiquent entre eux par le biais d'une messagerie ou d'API, dans le but d'améliorer les performances globales de l'application ou de maximiser l'efficacité informatique.
Le cloud distribué va plus beaucoup loin en distribuant l'ensemble de la pile de traitement d'un fournisseur de cloud public à l'emplacement où le client en a besoin : sur site, dans le centre de données ou le cloud privé du client, ou hors site, dans un ou plusieurs centres de données sur un cloud public appartenant ou non au fournisseur de cloud.
En effet, le cloud distribué étend le cloud centralisé du fournisseur à l'aide de satellites de micro-clouds distribués géographiquement. Le fournisseur de cloud conserve le contrôle central des opérations, des mises à jour, de la gouvernance, de la sécurité et de la fiabilité de toute l'infrastructure distribuée. Le client a accès à tout - c'est-à-dire aux services cloud centralisés et aux satellites où qu'ils se trouvent - dans un seul cloud et gère tout partir d'un plan de contrôle unique. Ainsi, pour reprendre la formule du cabinet de conseil Gartner, le cloud distribué pallie toutes les lacunes avec un cloud hybride et un multicloud hybride.
Rappelons que l'edge computing consiste à placer et à exécuter les charges de travail des applications aussi près physiquement que possible de l'emplacement de création des données. Il peut s'agir par exemple des emplacements où les utilisateurs interagissent avec des appareils tels que les téléphones mobiles ou les lecteurs de codes à barres, ou de ceux où des appareils IoT tels que des caméras de sécurité ou des capteurs de machines collectent et génèrent des données.
En termes simples, l'edge computing permet d'« amener le calcul jusqu'aux données », en rapprochant le traitement de l'emplacement où les données sont créées. En procédant de cette façon, il évite d'envoyer les données à traiter dans un centre de données cloud centralisé, puis de les renvoyer aux emplacements où des réponses sont nécessaires pour l'aide à la décision ou l'automatisation des processus. L'edge computing se révèle ainsi de plus en plus essentielle pour les applications traitant des volumes de données gigantesques à très grande vitesse ou en temps réel, lorsqu'il est vital d'avoir un faible temps d'attente.
Vous pouvez mettre en œuvre l'edge computing sans disposer d'une architecture de cloud distribué. Cependant, un cloud distribué facilite grandement le déploiement et la gestion des applications en périphérie.
Supposons que vous exploitez plusieurs usines de fabrication. Chacune dispose de son propre serveur de périphérie, hébergé par différents fournisseurs de services cloud et traitant les données générées par des milliers de capteurs. Avec un cloud distribué, vous pouvez tout contrôler et gérer à partir d'un seul plan de contrôle, d'un seul tableau de bord, d'un seul ensemble d'outils, et d'un seul cloud : déploiement et gestion des clusters Kubernetes, mises à jour de sécurité, surveillance des performances. Sans un cloud distribué, ces tâches et ces outils peuvent être différents selon l'emplacement où réside le serveur de périphérie.
Le cloud distribué et l'edge computing prennent tout en charge, de la gestion multicloud simplifiée jusqu'à l'amélioration de l'évolutivité et la vitesse de développement, en passant par le déploiement d'applications et de fonctionnalités sophistiquées d'automatisation et d'aide à la décision.
IBM Cloud Satellite permet de déployer et d'exécuter des applications de façon cohérente dans tous les environnements sur site, d'edge computing et de cloud public de n'importe quel fournisseur de cloud. Il standardise un ensemble de base de services Kubernetes, de données, d'IA et de sécurité qui est géré de façon centralisée sous forme de service par IBM Cloud, offrant une visibilité totale et unifiée sur tous les environnements. Il permet d'accroître la productivité des développeurs et d'accélérer le développement.
Pour en savoir plus ou démarrer avec un cloud distribué, inscrivez-vous pour obtenir un compte IBM Cloud.
