Qu'est-ce qu'un cloud distribué ?

Un cloud distribué est un service de cloud computing qui permet d'exécuter une infrastructure de cloud public dans plusieurs emplacements : centres de données de votre propre fournisseur de cloud ou d'autres prestataires, centres de données ou centres de colocation de tiers et installations sur site, le tout étant géré à partir d'un plan de contrôle unique.

Grâce à cette distribution de services de cloud public ciblée, à la gestion centralisée, votre entreprise peut déployer et exécuter des applications ou des composants d'application individuels dans une combinaison d'emplacements et d'environnements cloud parfaitement adaptée à vos besoins en termes de performances, de conformité réglementaire, et bien plus encore. Un cloud distribué élimine les problèmes d'incohérence d'exploitation et de gestion qui peuvent survenir dans les environnements de cloud hybride ou multiclouds.

Surtout, un cloud distribué est la base de départ idéale pour l'l'edge computing, c'est-à-dire l'exécution des serveurs et des applications au plus près de l'emplacement de création des données.

L'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), les télécommunications et d'autres applications traitant de gigantesques quantités de données en temps réel sont pour la majeure partie à l'origine de la demande en cloud distribué et en edge computing. Cependant, un cloud distribué aide aussi les entreprises à surmonter les difficultés posées par la conformité aux réglementations sur la confidentialité des données qui sont propres à chaque pays et secteur d'activité. Plus récemment, il a aussi fourni des services informatiques aux employés et aux utilisateurs finaux que la pandémie du virus COVID-19 avait éloignés de leurs lieux de travail habituels.