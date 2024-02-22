作为现代业务运营的重要组成部分，云计算通过互联网按需访问计算资源 - 包括应用程序、物理服务器、虚拟服务器、数据存储、开发工具、网络功能等 - 这些资源由云服务提供商（或 CSP）在远程数据中心进行托管和管理。

通常，领先的云供应商（如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 或 Microsoft Azure）或其他云服务提供商（如 VMware）可按照即用即付或按月订阅的方式提供这些资源。云计算使企业能够通过远程服务器来存储和访问数据，从而降低构建和维护传统本地部署的 IT 基础设施的成本。

云计算提供了无数业务优势，包括提高性能和效率、无限的可扩展性以及更高的战略价值。根据 麦肯锡的一份报告 （链接位于 ibm.com 以外），到 2030 年，云计算可以产生约 3 万亿美元的 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）。该研究还发现，云技术为企业创新带来的价值是单纯降低 IT 成本的五倍以上。预计将推动云计算价值的业务用例包括大数据分析、 物联网 (IoT) 和自动化。