在工作站交谈的两名开发人员
人工智能 IT 自动化

什么是软件开发生命周期 (SDLC) 自动化？

By Ivan Belcic , Cole Stryker
发布日期 2026年6月15日

SDLC 自动化定义

软件开发生命周期 (SDLC) 自动化是指使用软件、AI、编排平台和策略驱动的工作流，来实现整个软件开发生命周期的流程自动化。

传统软件开发流程耗时冗长，充斥着大量重复性、易出错的工作。开发人员需要编写并测试符合所有必要安全和监管要求的代码，然后将其部署到生产环境中。对上述流程实施自动化改造，能够构建一套交付速度更快、拓展能力更强的软件开发体系，同时强化质量保证 (QA) 与安全防护水平。

SDLC 自动化还有助于使软件交付与更广泛的业务目标保持一致。迭代创新效率大幅提升，同时运营弹性得到增强、风险隐患显著降低。AI 辅助软件开发的出现进一步扩展了在 SDLC 中使用 AI 实现工作流程自动化、提高生产力和优化 DevOps 的能力。

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

SDLC 自动化如何运作

在企业层面，SDLC 自动化充当软件交付的运营模型。开发、运维、安全与合规治理环节全部整合至标准化自动化工作流中。

自动化 SDLC 流程的组件包括：

  • 工作流程编排

  • 规划和需求收集

  • CI/CD 管道

  • 基础设施自动化

  • 自动化测试和质量保证

  • 安全自动化

  • AI 驱动的开发自动化

工作流程编排

工作流编排是使用自动化技术来协调、安排和管理系统、团队和应用程序之间相互关联的自动化任务。工作流自动化侧重于自动化单个任务，而工作流编排将这些任务合并为一个简化的自动化数字工作流，以实现更顺畅的项目管理。

编排侧重端到端任务执行管理，依据任务依赖关系，按正确顺序调度并运行各项任务。许多工作流编排平台使用 AI、机器学习 (ML)低代码工具来创建和优化开发工作流。编排可通过脚本、应用程序编程接口 (API) 及事件驱动触发器实现任务自动化，同时自动完成各环节工作交接。

规划和需求收集

在规划阶段，自动化待办事项管理依托 AI 助手与预设规则，识别并剔除重复、失效任务，生成用户需求故事，同时预估任务所需工时与人力投入。自动化需求分析与跟踪动态连接项目需求与开发，支持实时可追溯性和影响分析。

CI/CD 管道

CI/CD 管道是软件开发自动化的运营支柱。CI/CD 管道是一套 DevOps 工作流，依托自动化代码质量管控简化软件交付全流程，同时保留人工复核权限。

持续整合将代码存放在由版本控制和分支系统管理的中央仓库中，使开发人员能够独立且同时工作，然后再向系统推送变更。开发人员通过拉取请求提交代码更改，系统将自动触发构建、测试与校验工作流。审核通过的代码变更将合并至主干分支。

验证后，持续交付环节会将经批准的代码变更部署到测试、预备或生产环境中。持续部署模型自动将经过验证的代码更改发布到生产环境中。

基础架构自动化

组织可以自动配置、管理和分配 IT 基础设施资源，例如服务器容器云基础设施基础设施即代码 (IaC) 借助配置文件实现基础设施的自动化部署与管理，摒弃可视化界面、电子表格等人工操作模式。

部署后，自动化系统会监控运行状况指标，例如延迟、故障率和错误日志。若系统检测出缺陷，可自动回滚至上一稳定可用版本，全程无需人工操作，最大限度缩短停机时间、保障用户使用体验。

自动化可观察性平台会在开发和生产环境中收集日志、指标和追踪，从而实现更快的故障排除和持续的性能优化。

IaC 平台是配置管理 (CM) 自动化实践的核心组件，依托策略驱动、代码化流程对服务器、网络与应用程序实现统一运维管控。CM 能够规避人工操作失误，并缓解配置漂移问题——配置漂移指系统实际状态逐步偏离预设标准基线的现象。

环境预配置（配置和管理应用程序环境的自动化过程）对于持续部署至关重要。环境由应用程序运行所需的基础架构、配置和依赖项组成。

自动化测试和质量保证

开发团队可采用多种测试方法实现自动化质量保证。自动化测试方法包括：

  • 自动化单元测试模块使用脚本自动测试单个代码组件，例如函数、类和方法，并为开发人员提供快速反馈循环。

  • 集成测试校验多套环境、各类应用之间的交互逻辑，评估各组件协同运行的适配效果。测试用例可以揭示潜在的不兼容性。

  • 回归测试检查代码更改不会对现有功能产生负面影响或引入新错误。

  • 性能测试评估系统或应用程序在特定情况下的性能表现。测试方法包括压力、负荷、尖峰、容量和沉浸测试。

  • 质量门是 CI/CD 管道中的自动化校验节点，系统将依据预设指标判定代码变更是否准予通过。如果代码符合所需标准，则移动到生产的下一阶段。

  • AI 代码重构借助 AI 优化旧版代码的架构结构，同时完整保留原有业务功能。

  • AI 代码审查使用 AI 智能体和模型来检查代码是否符合标准并检测漏洞。

安全自动化

安全自动化是 DevSecOps（开发、安全和运营）实践的基础组件，它将安全控制直接集成到软件交付工作流中。DevSecOps 可通过缩短响应时长、减少人为操作失误，抵御各类网络攻击

自动漏洞扫描主动对应用程序等 IT 系统进行系统检查，检查是否存在已知的漏洞。自动化扫描虽无法识别零日漏洞这类此前针对零日漏洞的利用，但仍可检测并修复常见漏洞与风险 (CVE) 收录的各类常见安全漏洞。

自动化密钥管理系统可对 API 密钥等敏感凭据进行统一存储、轮换、分发与回收，规避硬编码密钥带来的风险，且全程不会造成业务中断。自动化依赖关系映射可解析各系统组件间的关联关系，以此保障系统安全与合规性。自动化策略执行与合规校验可进一步简化安全管控流程。

AI 赋能运营 (AIOps) 依托 AI 技术优化并自动化 IT 服务管理与运维工作，覆盖异常识别、事件关联、根因分析、预判式修复等多项场景。

ML 模型擅长检测异常，可以揭示潜在威胁，如异常流量激增。一旦系统检测出故障、缺陷或异常趋势，基于 AI 的根因分析能够协助定位问题源头。预测性修复利用 AI 预测潜在缺陷并在中断发生前进行修复——类似于实体设施中的预测性维护

编码中的生成式 AI

软件开发 AI 工具可简化开发工作流中各类繁琐重复的工作环节。AI 驱动的编码助手可以提供自动代码生成和文档生成。AI 自动生成测试功能可基于源代码或自然语言指令，自主编写、运行及维护测试用例。

IBM Bob 根据可配置的代理模式与代码库中的开发人员合作——开发人员选择希望 Bob 如何协助，然后 Bob 在 SDLC 中完成其分配的角色。自然语言处理 (NLP) 功能支持 Bob 根据自然语言提示生成代码。Bob Shell 拓展了 Bob 智能工具在研发全流程中的应用范围，将 AI 能力嵌入软件开发生命周期 (SDLC) 的各个阶段。

AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

SDLC 自动化的优势

多数组织主要依托软件产品对接客户，这意味着能够规模化交付安全、稳定的软件，将成为极具竞争力的核心优势。缩短版本发布周期、强化全流程管控、统一标准化流程，可打造敏捷型企业，使其在低风险前提下快速把握市场机遇。

在企业层面，SDLC 自动化能够让研发团队工作与高层业务目标保持一致，将软件交付升级为企业核心战略能力。

传统 SDLC 依靠人工开发，易推高运营成本、形成拖慢研发进度的流程卡点，还会造成各环境、各团队之间标准不统一的问题。SDLC 自动化能够帮助组织提升研发迭代速度，同时兼顾治理、合规与运营管控，是数字化转型落地见效的关键支撑。

SDLC 自动化的优点包括：

  • 更快的软件交付

  • 提高软件质量

  • 增强安全性和合规性

  • 提高可扩展性和弹性

  • 降低运营成本

更快的软件交付

SDLC 自动化可帮助团队缩短研发周期，加快产品上市速度。自动代码生成工具可生成标准化模板代码、提供代码补全建议并推荐可用函数，大幅提升开发人员编码效率。

提高软件质量

软件交付自动化以 CI/CD 管道内置自动化管控机制替代人工质量卡点，以此产出更高品质的软件。针对每一次代码更新执行单元测试、集成测试与性能测试，可有效避免带缺陷版本上线。自动化检查减少了人为错误的可能性，即时检查则为开发团队带来更快的反馈循环。

增强安全性和合规性

传统人工审计仅能开展周期性核查，而持续性合规监控属于自动化流程，可实时对照企业内部规范与行业监管政策校验全部 IT 基础设施。依托自动化策略执行能力，企业可将治理与风险管控规则代码化，实现实时访问权限管控及各类安全防护机制。

提高可扩展性和弹性

容器化环境中，云原生应用依托自动扩缩容机制自动分配资源，并通过自愈流程保障业务持续在线。IaC 系统和 CI/CD 管道有助于分布式系统和团队的运营。

规模化运行时，自动化配置管理保障大型系统平稳运转；AI 驱动的监控工具可自动识别异常、推送告警，必要时执行版本回滚操作。

降低运营成本

速度和质量的提高有助于组织以更低的运营成本保持更高的生产力。自动化质量与安全管控机制可保障业务持续可用，并压缩运维维护成本。

SDLC 自动化的挑战

实现整个软件开发生命周期的自动化需要利益相关者的大力支持和跨部门协作。实施 SDLC 自动化的挑战包括：

  • 碎片化的开发生态系统

  • 旧版系统的限制

  • 技能差距和组织阻力

  • 安全与治理

  • 自动化蔓延

  • AI 可靠性与管控监督

碎片化的开发生态系统

割裂的平台、复杂的工具链和数据孤岛，都会导致开发生态系统的碎片化。平台相互割裂、功能重复会造成资源分配低效、报表标准不统一；而定制化独立集成接口与重复性工作则会推高整体运营成本。

分散的工具也阻碍了全面的数据收集和组织，而这对于实现最佳 AI 功能和强大的数据驱动决策至关重要。

旧版系统的限制

老旧系统普遍存在代码高度耦合、单体数据库共用以及脆弱依赖关系等问题。团队必须围绕这些限制进行现代化改造，而不是依赖高风险、容易失败的“大爆炸式”重写。解决方案包括解耦数据、引入自动化测试和容器化。

技能差距和组织阻力

研发团队已习惯自身现有的开发技术栈与基础设施，往往不愿接纳新技术，涉及 AI 类工具时这种抵触情绪尤为明显。组织应通过文化和运营变革来支持自动化举措，推动DevOps 和平台工程的成熟度。集中式基础设施和经过验证的工作流程（称为黄金路径）可降低认知负荷，帮助开发人员更高效地工作。

安全与治理

集中式系统需要完善的访问控制来保护数据。企业将 AI 系统接入内部业务环境时，老旧的权限管控及各类安全策略会催生亟待解决的安全漏洞。治理规范需推行负责任 AI 应用，对人员与 AI 程序实施严格权限管控，同时防范未经审批的 AI 落地部署。

自动化蔓延

若缺乏统一自动化规划，将引发自动化泛滥问题：各类孤立自动化工具、脚本、多智能体系统智能体式 AI 工作流无序扩散、不受管控。这会导致组织工作流重复、体系零散，技术栈功能重叠，并产生安全与治理管控盲区。彻底的审计是纠正自动化蔓延趋势的第一步。

AI 可靠性与管控监督

不受监管的 AI 使用可能会导致灾难性的后果。由于访问控制不佳和治理不足，AI 智能体可能会向未经授权的第三方暴露敏感数据。AI 代码助手生成的代码可能存在安全隐患，包含 SQL 注入、跨站脚本等可被利用的高危漏洞。生成式 AI 模型容易产生幻觉输出，人工需在落地前核验 AI 生成内容。

实施 SDLC 自动化的最佳实践

与软件开发自动化相关的所有挑战都是可以克服的。实施 SDLC 自动化的最佳实践包括：

  1. 标准化开发工作流：采用可复用模板、策略驱动的管道和集中治理。
     

  2. 优先考虑高影响力变革：早期自动化工作应集中于摩擦大、重复性高、耗时长的流程。
     

  3. 从项目初期即嵌入安全管控：遵循以左移安全为核心的 DevSecOps 理念。

  4. 持续衡量性能：引入 DORA 等可量化关键绩效指标，实现全链路可视化管控，并直观展现投资回报率。
     

  5. 促进跨职能协作：打破孤岛，鼓励开发人员、运营、安全和业务利益相关者之间的团队合作，使工作与组织战略保持一致。
     

  6. 搭建完善的治理管控规范：搭建可审计、可解释的 AI 系统，实现全域可视化，并配套完善的人工监督机制。

作者

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Gartner 2026 年顶级战略技术趋势：AI 原生开发平台

阅读 Gartner 报告，发掘可操作的洞察，帮助您将开发者生产力转化为企业增长的催化剂。

资源

戴着安全帽的卡通机器人在笔记本电脑旁挥手，有蓝色的代码符号和用户界面元素。
来认识一下 Bob，您的 AI 开发合作伙伴

一个由人工智能驱动的工具，帮助您编写代码、调试并交付高质量软件，同时不打断流程。
Gartner 徽标
通过更好的开发加速 AI 创新

了解 AI 原生开发如何重塑软件工程，以及领导团队如何利用它加速创新和扩大影响力。
半透明的蓝色球形，在浅色背景上带有波纹状玻璃纹理。
从 30 天到 3

了解 Blue Pearl 如何与 Bob 一起改造旧版代码库、消除安全风险并加速现代化进程，并将交付时间缩短近 90%。
一个戴着安全帽的卡通机器人手持一个代码符号，带有服务器、盾牌和终端图标，背景为深色。
与 Bob 一起揭示过去，重建未来

了解 API IT 如何利用 AI 为数十年的旧系统生成完整的文档，并以速度提高十倍的方式对关键工作量进行现代化改造。
现代建筑的扁平化插图，带有圆形窗户、植物和云朵，以绿色和蓝色调为主。
IBM AI 社区

加入 AI 架构师和构建者社区，学习交流、分享想法并与他人联系。
办公室环境中，一个人坐在办公桌前，使用多个显示器，显示器上显示有代码。
使用 AI 编码解决方案促进编码工作流程

使用专为企业级工程团队设计的人工智能驱动工具，加速开发、减少重复性工作并实现应用程序现代化。
蓝色示意图：中心为圆圈，通过线条与周围多个正方形相连。
什么是 AI 代码生成软件？

了解大语言模型如何重塑软件工程 - 从编写新代码到大规模实现旧版系统现代化。
相关解决方案
IBM Bob

借助您的 AI 合作伙伴 Bob，加速软件交付，实现安全的意图感知型开发。

 深入了解 IBM® Bob
面向开发人员的 AI

借助我们的 AI 开发解决方案，将应用程序从原型推向生产。

 深入了解 AI 开发工具
人工智能 (AI) 咨询服务

IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

 深入了解 AI 服务
采取后续步骤

了解 Bob 如何通过直观的工作流、强大的工具以及对代码库和安全标准的深入理解，帮助您更快交付优质软件。

  1. 深入了解 IBM® Bob
  2. 深入了解 AI 开发工具