安全自动化是 DevSecOps（开发、安全和运营）实践的基础组件，它将安全控制直接集成到软件交付工作流中。DevSecOps 可通过缩短响应时长、减少人为操作失误，抵御各类 网络攻击 。

自动 漏洞扫描 主动对应用程序等 IT 系统进行系统检查，检查是否存在已知的漏洞。自动化扫描虽无法识别零日漏洞这类此前 针对零日漏洞的利用 ，但仍可检测并修复常见漏洞与风险 (CVE) 收录的各类常见安全漏洞。

自动化密钥管理系统可对 API 密钥等敏感凭据进行统一存储、轮换、分发与回收，规避硬编码密钥带来的风险，且全程不会造成业务中断。自动化 依赖关系映射 可解析各系统组件间的关联关系，以此保障系统安全与合规性。自动化策略执行与合规校验可进一步简化安全管控流程。

AI 赋能运营 (AIOps) 依托 AI 技术优化并自动化 IT 服务管理 与运维工作，覆盖异常识别、事件关联、根因分析、预判式修复等多项场景。